Agencja Kyodo: szef japońskiego wywiadu spotkał się w tajemnicy z wysłannikami Kima

Wysoki rangą funkcjonariusz japońskiego wywiadu odbył na początku października w Mongolii tajne spotkanie z przedstawicielami wywiadu Korei Północnej - podaje w czwartek agencja Kyodo, powołując się na źródła bliskie sprawy.

Zdaniem rozmówców Kyodo szef japońskich służb wywiadowczych Shigeru Kitamura, który blisko współpracuje z premierem Japonii Shinzo Abem, podczas podróży do Mongolii w pierwszym tygodniu października spotkał się z urzędnikami Korei Północnej, w tym z wysoko postawionym przedstawicielem tamtejszego wywiadu.

Informację o spotkaniu potwierdziło japońskiej agencji źródło w gabinecie Abego. Człowiek ten miał słyszeć rozmowę o tym, jak powinna być rozwiązana między Japonią a Koreą Północną kwestia porwań japońskich obywateli w latach 70. i 80. przez północnokoreańskie służby.

Więźniowie mieli uczyć języka

Kyodo zauważa, że spotkanie w Ułan Bator mogło być związane z planami Abego, który chciałby zorganizowania szczytu z północnokoreańskim przywódcą Kim Dzong Unem, ale po otrzymaniu zapewnień co do postępu w sprawie porwanych Japończyków.

Według Tokio służby północnokoreańskie w latach 70. i 80. XX wieku uprowadziły co najmniej 17 obywateli japońskich, by szkolili północnokoreańskich agentów w zakresie języka i kultury japońskiej.

Pjongjang przez wiele lat zaprzeczał tym zarzutom, ale w 2002 roku przyznał się do porwania 13 Japończyków. Pięciu z tych osób pozwolono odwiedzić Japonię i nie wróciły już one do Korei Północnej. Strona północnokoreańska twierdzi, że pozostałych ośmiu uprowadzonych zmarło, ale ich rodziny ani władze Japonii nie ufają tym informacjom.

Zdaniem agencji Kyodo spotkanie w Mongolii potwierdza przypuszczenia, że Abe w relacjach z Koreą Północną coraz bardziej polega na zakulisowych rozmowach, raczej przy udziale przedstawicieli wywiadu, a nie dyplomatów.

Wśród największych państw, które współpracują nad rozwiązaniem problemu zbrojeń nuklearnych i rakietowych Pjongjangu, Japonia jest ostatnim trzymanym na dystans krajem mimo rozpoczętych w tym roku wzmożonych działań dyplomatycznych Kim Dzong Una - zauważa Kyodo.

Poza spotkaniami z przywódcami Chin, Korei Północnej i USA, Kim planuje także jeszcze w tym roku spotkać się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.