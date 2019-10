Chciał sprawdzić "w ile samochód dobija do setki", zginęły cztery osoby. Jest wyrok





W środę Sąd Rejonowy w Kwidzynie skazał Adriana G. na osiem lat więzienia. W grudniu 2017 roku 24-letni dziś mężczyzna, kierujący bmw, zjechał ze swojego pasa ruchu i zderzył się z jadącym prawidłowo renault. Zginęły wtedy cztery osoby - dwa małżeństwa. Oskarżony wyjaśniał, że chciał sprawdzić, "w ile samochód dobija do setki".

16-latek zginął, 18-latka jest ranna. Policja szuka świadka wypadku Do tragicznego... czytaj dalej » Sąd zakazał także oskarżonemu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 15 lat. Dodatkowo czworgu oskarżycielom posiłkowym, bliskim ofiar, Adrian G. ma zapłacić po 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Wyrok jest zgodny z wnioskami, które składał w mowie końcowej prokurator.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Dostał najwyższą możliwą karę

Sędzia Lidia Bodurka-Kowalska powiedziała w uzasadnieniu wyroku, że wymierzona kara ośmiu lat więzienia jest najwyższą, jaką przewiduje zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, postawiony Adrianowi G.



Przypomniała, że przed zakrętem w miejscu wypadku stał znak z ograniczeniem prędkości do 40 km/h, a droga była nierówna. Całą jazdę Adriana G. filmował telefonem komórkowym siedzący na tylnym siedzeniu jeden z braci oskarżonego, a drugi brat siedział z przodu.



Czołowo zderzył się z autobusem. Kierowca nie żyje Wypadek w... czytaj dalej » - Nie ulega wątpliwości, że oskarżony umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bowiem trudno raczej uznać za wiarygodne to, że oskarżony nie zdawał sobie sprawy z jaką prędkością jedzie. Nadto zaś z treści nagrania staje się oczywistym to, że celem oskarżonego było faktycznie ustalenie i sprawdzenie z jaką prędkością może jechać. I do tego był też zagrzewany przez osoby z nim jadące – mówiła sędzia.



Sąd podkreślił, że poza dotychczasową niekaralnością Adriana G., nie znalazł w tej sprawie żadnych okoliczności łagodzących.



- Za okoliczność taką nie sposób uznać wyjaśnień oskarżonego, w których przyznaje się do winy, bowiem jego wyjaśnienia w tym zakresie jedynie potwierdzają ustalenia wynikające z innych dowodów, a szczególnie nagrania. Jest natomiast szereg okoliczności obciążających, w tym liczba i ranga naruszonych przez oskarżonego zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Oskarżony zdecydował się na taką jazdę przy relatywnie dużym natężeniu ruchu. Poza tym wiedza o przyczynach i skutkach wypadków drogowych jest praktycznie wszystkim znana, jest nagłaśniana w mediach. I wiedza ta nie powstrzymała oskarżonego dla chwili przyjemności i zabawy do stworzenia takiego zagrożenia na drodze – powiedziała sędzia.

"Rodzina pojechała na pogrzeb, a wrócili na swój"

"Kobieta znalazła się pod kołami tramwaju, poniosła śmierć na miejscu" Tragicznie... czytaj dalej » Odpowiadający z wolnej strony Adrian G. był na ogłoszeniu wyroku, ale odmówił dziennikarzom komentarza.



- Najbardziej pocieszające jest to, że oskarżony dostał najwyższy możliwy wymiar kary. Wiemy, że to jest i tak za mało, ale tyle przewiduje prawo. To były dla nas dwa lata męki. Tym bardziej, że rodzina pojechała na pogrzeb, a wrócili na swój – to jest na maksa dobijające. Ciężko znaleźć na to słowa. Z dziadkami się wychowywałam. Do dziś nie jestem w stanie uwierzyć, że już ich nie ma, że już nigdy do nich nie zadzwonię i nie pójdę na herbatę – powiedziała dziennikarzom Agata Wasielewska, która straciła w wypadku babcię, dziadka, ciotkę i wujka.



Przyznała, że oskarżony nigdy nie skontaktował się z rodziną ofiar i nie wyraził skruchy.

- Myślałam, że chociaż teraz coś powie – dodała.

"Chciał sprawdzić, w ile samochód dobija do setki"

Do tragicznego wypadku doszło 28 grudnia 2017 roku w Raniewie koło Kwidzyna. Renault i bmw zderzyły się czołowo. W wypadku zginęły cztery osoby, które podróżowały renault. Były to dwa małżeństwa z Kwidzyna oraz z Sosnowca. Trzy osoby, które podróżowały pierwszym samochodem, zostały ranne. To mężczyźni w wieku 22, 27 i 32 lat.

Śledztwo wykazało, że 27-letni Damian O. najpierw zabrał auto swojemu pracodawcy bez jego wiedzy, a potem 22-letni Adrian G. wsiadł za kółko i spowodował wypadek.

- Samochód poruszał się z prędkością przekraczającą 200 kilometrów na godzinę. Wjeżdżając w zakręt, jego prędkość wynosiła co najmniej 150 kilometrów na godzinę, a w chwili zderzenia 120 - informowała w grudniu 2018 roku Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Kiedy 22-letni Adrian G. usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, przyznał się do winy.

- W złożonych wyjaśnieniach podał, że chciał sprawdzić, "w ile samochód dobija do setki". Jak się rozpędził, nie kontrolował już prędkościomierza - mówiła wtedy prokurator.

Początkowo zarzuty usłyszał 32-latek

Obaj twierdzą, że BMW prowadził ten drugi. Jeden był pijany. Cztery osoby nie żyją Nie żyją cztery... czytaj dalej » Według ustaleń śledztwa, kierowca bmw zjechał ze swojego pasa i zderzył się czołowo z jadącym prawidłowo renault scenic. Trzej podróżujący bmw mężczyźni w wieku 22, 27 i 32 lat zostali ranni.

Policja szybko ustaliła, że wypadek spowodował kierowca bmw, ale nie było wiadomo, kto kierował samochodem.

Początkowo do prowadzenia auta przyznał się 22-latek, który, jak wykazało badanie, był trzeźwy. Jednak zeznania świadków i ustalenia policji wskazywały na to, że to nie on kierował autem, a Damian O. 32-latek od początku nie przyznawał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Nie kłamał.

- Potwierdziły to nagrania wideo, zrobione w trakcie jazdy przez trzeciego z mężczyzn - poinformowała Grażyna Wawryniuk.

Osobny akt oskarżenia prokuratura skierowała do sądu przeciwko 33-letniemu dziś Damianowi O., który zabrał samochód bez wiedzy właściciela. BMW należało do prywatnego przedsiębiorcy - pracodawcy mężczyzny.

