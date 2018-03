Video: tvn24

Szczerski: nie ma problemów z umówieniem spotkania Duda-Trump

Szczerski, pytany o ewentualność spotkania prezydentów Polski i USA, powiedział, że dyskusje cały czas trwają. - Trudno, bym ja dzisiaj rozmawiał z osobami decydującymi o kalendarzu prezydenta Trumpa za państwa pośrednictwem, od tego są bezpośrednie kanały rozmowy, by kontakty i terminy ustalać, jeśli one się potwierdzą u obu prezydentów, jeśli obaj prezydenci będą mieli w tym samym czasie taką samą wolę do spotkania, to ono będzie miało miejsce - podkreślił.

