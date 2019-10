Po eksplozji w lesie trzech saperów wciąż w szpitalach. Stan jednego "nieco lepszy"

Foto: TVN 24 Video: Marta Balukiewicz / Fakty w Południe

Eksplozja koło Kuźni Raciborskiej. Na miejscu wciąż pracują...

Dwóch saperów nie żyje, czterech zostało rannych. To bilans tragicznego wypadku, do którego doszło na Śląsku. W lesie koło Kuźni Raciborskiej żołnierze próbowali usunąć niewybuchy zalegające w ziemi, ale doszło do eksplozji. Na miejscu wciąż pracuje żandarmeria wojskowa i policja.

»