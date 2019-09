Premier Morawiecki apeluje do Rosji "o porzucenie prób fałszowania historii"

Video: tvn24

Sasin: Tusk nie chciał być na tych obchodach

02.09.| Jacek Sasin stwierdził, że Donald Tusk "nie został zaproszony w ostatniej chwili". - Dwa tygodnie wcześniej dostał to zaproszenie. Donald Tusk nie chciał być na tych obchodach. Być może ta rocznica go nie interesuje - dodał Sasin. Tłumaczył, że przewodniczący Rady Europejskiej "został zaproszony jako były polski premier". - Może Donald Tusk nie chciał go (zaproszenia - red.) odebrać, może nie chciał go zauważyć, a może szuka dzisiaj pretekstu do wytłumaczenia dlaczego na tą ważną dla Polski i Polaków uroczystość nie przybył. Obraził się? - powiedział wicepremier.

»