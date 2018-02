Ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle ma się odbyć 19 maja, tego samego dnia co finał Pucharu Anglii na stadionie Wembley. Mimo wcześniejszych obaw o kolizję obu wydarzeń, fani piłki i rodziny królewskiej mogą spać spokojnie- finał sportowych rozgrywek odbędzie się niemal pięć i pół godziny po ślubnej ceremonii.

Zbieg obu wydarzeń może się okazać bolesny jedynie dla brata przyszłego pana młodego, księcia Williama. Jako prezes The Football Asssociation zazwyczaj uczestniczy on w finałach, a także przyznaje trofeum wygranej drużynie.

Pałac Kensington, umieszczając oświadczenie, zdradził, że "para jest ogromnie wdzięczna za ogrom życzeń, jakie otrzymują od chwili ich zaręczyn". Ceremonia zaślubin rozpocznie się o 12.00 w kaplicy Świętego Jerzego w Windsorze. Parze udzielić go ma biskup Canterbury. Kaplica może pomieścić nawet do 800 osób. To w niej ślub brali także książę Karol i Camila Parker-Bowles.

Po nabożeństwie o godzinie 13.00 nowożeńcy przejadą zabytkowym powozem z 1902 roku i ruszą w trzykilometrową trasę biegnącą sześcioma ulicami: Castle Hill, High Street, Sheet Street, Kings Road, Albert Road i Long Walk. Będzie to jedyny moment, kiedy Brytyjczycy będą mogli zobaczyć parę. "Ta krótka podróż ma być okazją dla wielu, aby zgromadzić się wokół Windsoru i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego dnia"- napisał Pałac Kensington na Twitterze.

They hope this short journey will provide an opportunity for more people to come together around Windsor and to enjoy the atmosphere of this special day. pic.twitter.com/z8fukP2nea

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 12 lutego 2018