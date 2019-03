"Słońce już więcej nie zaświeci". Nie żyje Scott Walker





Foto: Hulton Archive/Getty Images Zmarł brytyjski muzyk i wokalista Scott Walker

Kompozytor i producent muzyczny Scott Walker zmarł w piątek po południu. Wokalista grupy The Walker Brothers, znanej z takich piosenek, jak "The Sun Ain't Gonna Shine Anymore" czy "No Regrets", przez lata inspirował swoją twórczością zarówno fanów, jak również innych artystów, na zawsze zapisując się w historii współczesnej muzyki. Miał 76 lat.

O śmierci muzyka w poniedziałek poinformowała firma nagraniowa "4AD", z którą Scott Walker współpracował od lat.

Amerykański sukces w Wielkiej Brytanii

Artysta urodzony w w Ohio jako Noel Scott Engel, największy sukces odniósł w Wielkiej Brytanii, gdzie pod nazwiskiem Scott Walker przeniósł się razem z zespołem The Walker Brothers w 1965 roku.

Grupa odniosła sukces, a ich przeboje, wśród których znajdują się piosenki "Make It Easy on Yourself" czy "The Sun Ain't Gonna Shine Anymore", na stałe wpisały się do kanonu muzyki rozrywkowej. "To moje życie. Ono nigdy się nie kończy". Zmarł Mark Hollis Nie żyje... czytaj dalej » Mimo to, zespół po raz pierwszy oficjalnie rozwiązał się zaledwie trzy lata później, w 1968 roku.

Powrócili na scenę w połowie lat 70., i do 1978 roku - kiedy ostatecznie zakończyli działalność - wydali jeszcze trzy płyty, w tym "No Regrets", z której tytułowy singiel cieszył się dużą popularnością.

Po rozpadzie zespołu Scott Walker nagrywał albumy solowe, które trafiały do czołówek brytyjskich list przebojów. Był także producentem albumów innych artystów i wpływową postacią w świecie muzyki popularnej.

"Tajemniczy i piękny człowiek"

"Po raz pierwszy usłyszałem Scotta podczas tournee po Stanach w połowie lat 90." - wspominał na na Twitterze Graham Coxon z zespołu Blur. "Pięknie było patrzeć na tamte krajobrazy i poznawać jego muzykę - był tajemniczym i pięknym człowiekiem" - napisał muzyk.



I first heard Scott while touring the States in the early mid 90s .. it was beautiful looking out on those landscapes and getting to know his music- such a mysterious and beautiful man. His music is vast, emotional, brutal and hilarious- I am so grateful to him for making it. — graham coxon (@grahamcoxon) March 25, 2019

Swój smutek z powodu śmierci artysty wyraził również wokalista Thom Yorke. "Miał wielki wpływ na Radiohead oraz na mnie, poprzez pokazanie, jak używać głosu i słów" - przyznał. Wspominał również, że spotkali się i nazwał muzyka "niezwykle delikatnym outsiderem".

Scott Walker zmarł w piątkowe popołudnie w Londynie. Miał 76 lat. Przedstawiciele muzyka nie podali przyczyny jego śmierci.