Zaskakujący faworyci prasy zagranicznej w Hollywood. Po Złotych Globach, Oscary mogą zaskoczyć

Brak nominacji do Złotego Globu dla "Zimnej wojny" Pawła Pawlikowskiego wywołał zdumienie nie tylko w Polsce. Tej nieobecność w gronie finalistów nie spodziewali się bukmacherzy za Oceanem. Na lidera w kategorii film nieanglojęzyczny wyrasta teraz czarno-biała "Roma" Alfonso Cuarona, która zdobyła również nominację za scenariusz i reżyserię. Nieoczekiwanie faworytem Złotych Globów okazał się komediodramat "Vice" z Christianem Balem w głównej roli, będący opowieścią o Dicku Cheney'u, byłym wiceprezydencie USA. Czwartkowe nominacje mogą wskazać faworytów w wyścigu po Oscary. Choć nie muszą.

Złote Globy to najważniejsze - obok Oscarów - wyróżnienia przyznawane w Hollywood. Przyznawane tradycyjnie wcześniej niż nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, Globy uznawane są za najpewniejszy prognostyk przed Oscarami. W przeciwieństwie do Oscarów, różnicują jednak film dramatyczny i komedię lub musical, podczas gdy na oscarowej gali zwycięzca może być tylko jeden. Stąd w najważniejszej kategorii laureaci bywają inni. W ubiegłym roku Złoty Glob za film dramatyczny odebrały "Trzy bilboardy za Ebbing Missouri", podczas gdy Oscar trafił do filmu "Kształt wody". "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" z czterema Złotymi Globami W Beverly Hills... czytaj dalej »

Dawno już nominacje do Złotych Globów nie przyniosły jednak aż tak spektakularnych niespodzianek, jak te dzisiejsze. Przede wszystkim aż sześć - najwięcej - nominacji dla komediowej opowieści o Dicku Cheney'u - "Vice" to wielkie zaskoczenie. Spodziewano się przede wszystkim nominacji aktorskich dla świetnych (podobno) Christiana Bale'a i Amy Adams, tymczasem film wyróżniono nie tylko w głównej kategorii, ale również uhonorowano za scenariusz i reżyserię, oraz za drugi plan (Sam Rockwell w roli Busha juniora). Jednym z producentów filmu jest Brad Pitt.

Tuż za nim są trzy filmy z pięcioma nominacjami: "Faworyta", "Green Book" i "Narodziny gwiazdy". "Czarna Pantera" może liczyć na trzy statuetki (w tym dla najlepszego filmu, a to już wielkie zaskoczenie), podobnie jak "Roma" Cuarona i "If Beale Street Could Talk" Barry'ego Jenkinsa, twórcy oscarowego "Moonlight".

Niezwykle rzadko zdarza się, by film nieanglojęzyczny - w tej kategorii "Roma" Cuarona, który wydaje się być dzisiaj pewnym faworytem do nagrody - "załapywał" się również na kategorie główne, zdominowane przez anglojęzyczne tytuły. Meksykanin tymczasem, uwielbiany w Ameryce (zdobywca Oscara za reżyserię "Grawitacji"), o Złoty Glob powalczy też w kategorii: reżyser i scenarzysta. Mówi się, że w przypadku oscarowej rywalizacji ma ogromne szanse także na nominację w tej najważniejszej: najlepszy film, jako jedyny obraz nieanglojęzyczny.

Źródło: Netflix/Gutek Film "Roma" Cuarona ma szanse aż na trzy Złote Globy

Bez Pawlikowskiego i "Zimnej wojny"

Przede wszystkim wyjaśnijmy od razu, że nieobecność "Zimnej wojny" wśród filmów nominowanych do Złotego Globu, w żaden sposób nie ma wpływu na oscarową rywalizację. Film Pawlikowskiego o tragicznej, niespełnionej miłości osadzonej w latach 40., 50. i 60. XX wieku należy wciąż do absolutnych faworytów członków Akademii. Jeszcze wczoraj, w typowaniach amerykańskich krytyków, przewijała się opinia, że walka w kategorii obraz nieanglojęzyczny, rozegra się "między dwoma czarno-białymi tytułami", czyli filmami Cuarona i Pawlikowskiego, zarówno w przypadku Globów, jak nagród Akademii Filmowej.

Pojawiły się opinie, że Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej przyznające Globy nie darzy zbytnią sympatią Studia Amazon - producenta, dystrybutora i właściciela platformy streamingowej, za Oceanem wyłącznego dystrybutora "Zimnej wojny" w sieci oraz na ekranach kin, i że znacznie bliżej jej do Netflixa, który wyprodukował skądinąd znakomitą "Romę". Pogląd, że na pięć nominowanych filmów, aż dwa czarno-białe to jednak byłoby zbyt wiele szczęścia, również wydaje się być trafiony. Oczywiście to wszystko jedynie domysły autorów komentarzy filmowej prasy.

Warto jednak dodać, że najlepszy film nieanglojęzyczny w przypadku Złotych Globów rzadko pokrywa się z laureatem Oscara w tej kategorii. Różne bywają też listy nominowanych. Skrócona lista (9 tytułów) z tej kategorii, które walczyć będą dalej o statuetkę Oscara powinna zostać ogłoszona za kilka dni. Zwykle dzieje się to po 10 grudnia.

Jeśli Cuaron za "Romę", pełną nostalgii opowieść o Meksyku jego dzieciństwa, której jest nie tylko reżyserem, ale również scenarzystą i autorem wspaniałych, czarno-białych zdjęć, zdobyłby Złoty Glob za film nieanglojęzyczny, a później także Oscara, a równocześnie zwyciężyłby w kategorii głównej: najlepszy film, byłby to pierwszy taki przypadek w historii. Wielu krytyków i bukmacherów jest zdania, że to bardzo prawdopodobne.

Źródło: Opus Film / Łukasz Bąk Joanna Kulig and Tomasz Kot in Paweł Pawlikowski's "Cold War"

Nieoczekiwany faworyt i lepsi od niego

Sześciu nominacji do Złotych Globów dla filmu "Vice" nie spodziewali się chyba nawet jego twórcy, zwłaszcza, że film zbierał mieszane opinie - od bardzo dobrych po ledwie średnie, a nawet słabe. Wszyscy jednak podkreślali znakomita kreację Christiana Bale'a, który jak Dick Cheney, skromny biurokrata wtajemniczony w sekrety Waszyngtonu, po cichu dzierżący ogromną władzę jako wiceprezydent w administracji George'a W. Busha, zmienia kraj i świat w zaskakujący sposób. Bale znów przeszedł spektakularną przemianę do roli, tyjąc 25 kg w ciągu czterech miesięcy, a takie zabiegi wciąż bardzo lubi Akademia.

W aktorskiej kategorii też nie on jest faworytem, (mowa o roli pierwszoplanowej), zwłaszcza, że ma już Oscara na koncie. Większość krytyków wskazuje tym razem albo na Bradleya Coopera - za rolę w wyreżyserowanych przez niego "Narodzinach gwiazdy" lub na Willema Dafoe za kreację Van Gogha w "As Eternity's Gate" Juliana Schnabla. Ten ostatni dawno powinien odebrać złotą statuetkę. Gdy mowa o roli drugoplanowej najczęściej wymieniany jest nominowany drugi raz rzędu młodziutki Timothee Chalamet, za przejmującą kreację w filmie "Mój piękny syn".

W oscarowej kategorii najlepsza aktorka obstawiane są przez krytyków i bukmacherów: rewelacyjna Olivia Colman w "Faworycie" oraz zaskakująco dobra w "Narodzinach gwiazdy" Lady Gaga. Ten ostatni film też może mocno namieszać w rywalizacji o Globy i Oscary.

Nie ma w tym roku zdecydowanego faworyta w głównej oscarowej kategorii - najlepszy film. Jest jednak kilka świetnych tytułów, ocenianych znacznie wyżej niż zabawny "Vice" (wiele z nominowanych filmów nie weszło nawet na ekrany kin amerykańskich, i znane są wyłącznie akademikom i krytykom.)

Obok wspomnianej "Romy" Cuarona jednym z nich jest "Faworyta" Greka Yorgosa Lanthimosa, opowiadająca o schorowanej królowej Annie (Colman) w XVIIII-wiecznej Anglii i rywalizacji o jej względy dwóch młodych kobiet. Film zdobył m.in. Srebrne Lwy w Wenecji, a Colman wybrano najlepszą aktorką.

Z cała pewnością do czołówki zalicza się także "Green Book" Petera Farrelly'a ze świetną rolą Mahershala Alego, w roli szofera i zarazem przyjaciela wybitnego muzyka jazzowego oraz "If Beale Street Could Talk" Barry'ego Jenkinsa, tym razem opowiadającego o trudnej miłości czarnoskórych, młodych kochanków, o rasizmie i karze za niepopełnione winy.

Źródło: M2 Films Mahershala Ali w filmie "Green Book"

NOMINACJE DO ZŁOTYCH GLOBÓW:

FILM DRAMATYCZNY

"Czarna Pantera"

"Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

"Bohemian Rhapsody"

"If Beale Street Could Talk"

"Narodziny gwiazdy"

FILM KOMEDIOWY LUB MUSICAL

"Bajecznie bogaci Azjaci"

"Faworyta"

"Green Book"

"Mary Poppins powraca"

"Vice"

FILM ZAGRANICZNY

"Kafarnaum"

"Girl"

"Werk one Autor"

"Roma"

"Manbiki Kazoku"

REŻYSERIA

Bradley Cooper - "Narodziny gwiazdy"

Alfonso Cuarón - "Roma"

Peter Farrelly - "Green Book"

Spike Lee - "Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

Adam McKay - "Vice"

Najlepszy występ aktorki w filmie - Dramat

Glenn Close

Lady Gaga

Nicole Kidman

Melissa McCarthy

Rosamund Pike

Najlepszy występ aktora w filmie - musical lub komedia

Christian Bale, Vice

Lin Manuel Miranda, Marry Poppins

Robert Redford, The Old Man and The Gun

John C. Reilly, Stan i Ollie

SCENARIUSZ

"Roma"

"Faworyta"

"If Beale Street Could Talk"

"Vice"

"Green Book"

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Amy Adams - "Vice"

Claire Foy - "Pierwszy człowiek"

Regina King - "If Beale Street Could Talk"

Emma Stone - "Faworyta"

Rachel Weisz - "Faworyta"

AKTOR DRUGOPLANOWY

Mahershala Ali - "Green Book"

Timothee Chalamet - "Mój piękny sen"

Adam Driver - "Czarne bractwo. BlackKklansman"

Richard E. Grant - "Can You Ever Forgive Me?"

Sam Rockwell - "Vice"

FILM ANIMOWANY

"Iniemamocni 2"

"Wyspa psów"

"Mirai"

"Ralph Demolka w internecie"

"Spider-Man uniwersum"

PIOSENKA

"All the Stars" - "Czarna Pantera"

"Girl in the Movies" - "Kluseczka"

"Requiem for a Private War" - "A Private War"

"Revelation" - "Wymazać siebie"

"Shallow" - "Narodziny gwiazdy"

MUZYKA

"Ciche miejsce"

"Wyspa psów"

"Czarna Pantera"

"Pierwszy człowiek"

"Mary Poppins powraca"

SERIAL DRAMATYCZNY

"Zawód: Amerykanin"

"Bodyguard"

"Homecoming"

"Obsesja Eve"

"Pose"

SERIAL KOMEDIOWY

"Barry"

"Dobre miejsce"

"Kidding"

"The Kominsky Method"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

FILM TELEWIZYJNY LUB SERIAL LIMITOWANY

"Alienista"

"Zabójstwo Versace: American Crime Story"

"Ucieczka z Dannemory"

"Ostre przedmioty"

"Skandal w angielskim stylu"