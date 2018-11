Złota Żaba dla koreańskiego filmu "The Fortress", Srebrna dla "Zimnej wojny"

Video: Kino Świat

Zwiastun filmu "Zimna wojna" w reż. Pawła Pawlikowskiego

18..11.| Złota Żaba tegorocznej 26 edycji festiwalu Camerimage powędrowała do Ji Yong Kima za zdjęcia do koreńskiego filmu "The Fortress", w reżyserii Dong-Hyuk Hwanga. Srebrną Żabę zdobył Łukasz Żal za "Zimną wojnę" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, a Brązową Alfonso Cuaron - reżyser i autor zdjęć filmu "Roma" w jednej osobie. W konkursie filmów polskich zwyciężył Tomasz Naumiuk autor zdjęć do "Niny" Olgi Chajdas.

