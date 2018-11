"Zimna wojna" bliżej nominacji do Złotego Globu. Żaden polski film nie zdobył dotąd tej nagrody

"Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego laureatem Złotych Lwów

"Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego została nagrodzona Złotymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Srebrnymi Lwami uhonorowano "Kamerdynera" Filipa Bajona. Nagrody Specjalne otrzymali Marek Koterski i Wojciech Smarzowski. - To film w języku polskim o polskim folklorze. Ten film jest całkowicie zrozumiany poza granicami. W zasadzie wszędzie na świecie wzbudza zachwyty - powiedział Tomasz Kot, odtwórca roli Wiktora w filmie "Zimna wojna". - To jest najważniejsza nagroda w polskim kinie, a my robimy polskie filmy w Polsce - dodała Ewa Puszczyńska, producentka filmu.

»