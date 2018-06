Raper XXXTentacion zastrzelony na Florydzie. Kanye West: "Bardzo mnie inspirowałeś"





Amerykański raper XXXTentacion został zastrzelony w Deerfield Beach na Florydzie. Podejrzanych jest dwóch mężczyzn. Muzyk miał 20 lat. Pożegnały go gwiazdy muzyki, m.in. Kanye West.

W poniedziałek doszło do strzelaniny w Deerfield Beach na Florydzie w USA. Zginął 20-letni raper XXXTentacion. Śmierć potwierdziła policja Broward Sheriff.

Muzyk, który naprawdę nazywał się Jahseh Onfroy, został postrzelony ok. godziny 16 czasu lokalnego (godz. 22 czasu polskiego), gdy wychodził ze sklepu. XXXTentacion został przetransportowany do szpitala Broward Health North. Tam zmarł. Podejrzanych jest dwóch mężczyzn.

BREAKING: @browardsheriff deputies investigating a shooting just outside of @RIVAMotorsports. One adult male rushed to Broward Health North. @WPLGLocal10pic.twitter.com/enRrvvD5jW — Ian Margol Local 10 (@IanMargol) 18 czerwca 2018

Pożegnały go gwiazdy

Śmierć rapera wywołała smutek w środowisku muzycznym. Gwiazdy za pośrednictwem portali społecznościowych pożegnały kolegę.

"Spoczywaj w pokoju. Nigdy nie powiedziałem ci, jak bardzo mnie inspirowałeś, kiedy jeszcze tutaj byłeś" - napisał na Twitterze Kanye West.

rest in peace I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw — KANYE WEST (@kanyewest) 18 czerwca 2018

"Współczucie i modlitwa dla rodziny i fanów @xxxtentacion" - skomentował raper Lil' Flip.

Thoughts and Prayers go out to the Family and Fans of @xxxtentacion#RIP — Lil Flip (@LilFlip713) 18 czerwca 2018

"Wstałem i otrzymałem straszną informację. To nie ważne czy byłeś fanem, czy nie. To przygnębiające usłyszeć o stracie artysty, który był tak wpływowy i którego muzyka pomogła wielu duszom" - napisał piosenkarz Alex Aiono.

Just woke up to awful news. It doesn’t matter if you were a fan or not. It is gut wrenching to hear about the loss of an artist who was so influential, and who’s music helped so many souls. RIP X. — Alex Aiono (@alexaiono) 18 czerwca 2018

Nadzieja hip-hopu

XXXTentacion karierę rozpoczął w 2013 roku, kiedy na platformę SoundCloud wrzucił swój autorski utwór "News/Flock". Od tamtej pory regularnie umieszczał swoje piosenki i albumy, które tworzył we współpracy z innym raperem, znanym pod pseudonimem Ski Mask the Slump God. W 2017 roku jego piosenka "Look at Me" została oficjalnie wydana i trafiła na 34. miejsce zestawienia Billboard Hot 100.