Wojciech Marczewski z gwiazdą w Łódzkiej Alei Gwiazd

Video: Dzień Dobry TVN

Javier Bardem w "Dzień Dobry TVN": czuje się pewniej, gdy...

19.01.| - Kiedyś te podróże i dalekie plany zdjęciowe lubiłem bardziej. To było wtedy, gdy nie miałem rodziny. Teraz to jest bardziej skomplikowane, ponieważ musisz spędzać więcej czasu w domu - powiedział w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" aktor Javier Bardem. - To wspaniała szansa, kiedy możesz zabrać całą rodzinę na plan czy tam, gdzie kręcisz film. A gdy ktoś tak bliski, jak twoja żona gra w tym samym filmie, czujesz się pewniej, czujesz wolność twórczą, jesteś spokojny, zrelaksowany. Ta bliskość jest wspaniała - wyznał zdobywca Oscara. Javier Bardem to jeden z najbardziej znanych i utytułowanych hiszpańskich aktorów grających w Hollywood. Jest zdobywcą Oscara za drugoplanową rolę w filmie "To nie jest kraj dla starych ludzi".

