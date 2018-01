Wiosna w telewizji TVN dostarczy emocji. Pojawią się nowe programy i lubiane formaty. Zarażać śmiechem i zabawą w "Hipnozie" będzie Filip Chajzer, a prawdziwy test małżeństwa w "Iron Majdan" przejdą Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan. Nowości nie zabraknie również w pozostałych kanałach Grupy TVN.

We wtorek zaprezentowana została wiosenna ramówka TVN. Widzowie dostaną szereg nowości, ale nie zabraknie również kolejnych edycji znanych i lubianych programów.

"HIPNOZA" OD 3 MARCA. SOBOTA, GODZ. 20



W sobotnie wieczory TVN szykuje doskonałą porcję rozrywki, która najwięcej radości dostarczy oglądana w szerokim gronie, i udowodni, że śmiech bywa zaraźliwy. Filip Chajzer zabierze przyjaciół, rodziny, sąsiadów oraz znajomych w niezwykły świat "Hipnozy". Proste czynności nabiorą w nim zupełnie innego znaczenia i sprawią, że godzina 20 w sobotę będzie każdemu kojarzyć się z solidną porcją rozrywki.

To wyjątkowy program. Każdy odcinek "Hipnozy" będzie nieprzewidywalny, bo jego uczestnicy będą wprowadzani w stan hipnozy. Po raz pierwszy w historii polskiej telewizji widzowie zobaczą więc rozrywkę w zupełnie nowym wydaniu, poznając jednocześnie zaskakujące możliwości ludzkiego umysłu.

"Jesteś przekonany, że…" - tymi słowami Artur Makieła, certyfikowany hipnotyzer należący do stowarzyszenia British Association of Hypnotherapy, rozpocznie jedyną w swoim rodzaju zabawę z dużą dawką humoru i śmiechu. Pięcioosobowa drużyna będzie rywalizować o nagrodę pieniężną, wykonując określone, pozornie proste zadania. Ich realizację pokrzyżuje jednak hipnoza. Jak bowiem skupić się na zadaniu, kiedy jedna z uczestniczek jest przekonana o głębokiej miłości do prowadzącego, który za moment poprosi ją o rękę? Co zrobi mężczyzna, który po zahipnotyzowaniu uwierzy, że jest światowej klasy śpiewakiem? W programie pojawi się także uczestnik przekonany o tym, że jest Patrickiem Swayze i znalazł swoją Demi Moore.

Wszyscy bohaterowie nowej produkcji wybierani są na podstawie kilkupoziomowych testów podatności na hipnozę. Program oparty jest na brytyjskim formacie BBC "You are back in the room", który w Wielkiej Brytanii przyciągnął przed telewizory ponad 5 milionów osób. Z podobnym sukcesem podbił serca widzów z Australii, Francji, Holandii, Słowenii, Kolumbii, USA oraz Nowej Zelandii. "Hipnoza" realizowana jest przez firmę ATM Grupa z udziałem publiczności.

"IRON MAJDAN" OD 5 MARCA. PONIEDZIAŁEK, GODZ. 22.30

Tej wiosny najgorętsza para polskiego show-biznesu: Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan wyruszą w niezwykłą podróż dookoła świata. Będzie to najbardziej nieprzewidywalne, niesamowite oraz niezapomniane doświadczenie w ich życiu. Ale małżeństwo to gra zespołowa. Jak Małgosia i Radek się w niej odnajdą? Czy rzeczywiście zrobią dla siebie wszystko? Będzie można przekonać się o tym w każdy poniedziałek o godzinie 22.30.

Są miejsca, których nie znajdziesz w przewodnikach. Są ludzie, o których nie przeczytasz w książkach, i wyzwania, których nikt wcześniej nie podjął. Na mapie podróżniczej Małgosi i Radka Majdanów znalazło się dziesięć najlepszych i najciekawszych destynacji.

Przez ostatnie miesiące budzący wiele emocji "secret project" stał się ich codziennym życiem. Jego reguły są bardzo proste - cel podróży poznają w ostatniej chwili, a zadania do wykonania dopiero po przybyciu na wskazane miejsce. Od tego momentu nie ma już odwrotu. Zdani sami na siebie będą musieli odnaleźć się w nowej sytuacji.

Każde wyzwanie to test na determinację, wytrzymałość, cierpliwość, odwagę, spryt oraz wzajemne zaufanie. Gala wrestlingu w Las Vegas, ucieczka z bezludnej wyspy czy walka z ogniem to tylko niektóre z szalonych wyzwań, których podejmą się w "Iron Majdan". Czy uda im się zrealizować wszystkie zadania? Czy przezwyciężą strach i przekroczą swoje granice? Jak wiele dla siebie są w stanie zrobić i czy rzeczywiście łączy ich "żelazne" uczucie?

"DIAGNOZA" OD 20 LUTEGO. WTOREK, GODZ. 21.30

Wtorkowe wieczory będą należeć do "Diagnozy" - serialu, który w poprzedniej ramówce przyciągnął przed telewizory ponad 2 miliony widzów.

Jan (w tej roli Adam Woronowicz), wielki przegrany premierowej serii, szybko stanie na nogi. Czy będzie chciał zemścić się na Annie (Maja Ostaszewska), czy może zrezygnuje z odwetu dla dobra dzieci? Na ekranie pojawią się także intrygujące postaci - Gustaw (Łukasz Simlat) oraz Oliwier (Jan Englert).

Oglądaj Wideo: TVN Drugi sezon "Diagnozy"

Każdy z tych mężczyzn rzuci nowe światło na przeszłość oraz związek Leśniewskiej i Artmana, niegdyś dwojga zakochanych w sobie ludzi, a dziś zaciekłych wrogów. Jakie jeszcze tajemnice skrywa historia głównej bohaterki i Jana? Kto tak naprawdę jest czarnym charakterem? Widzowie będą mogli poznawać odpowiedzi na te pytania już od 20 lutego.

"DRUGA SZANSA" OD 5 MARCA. PONIEDZIAŁEK, GODZ. 21.30

Już pierwsze minuty nowego sezonu "Drugiej szansy" dostarczą widzom wielkich emocji oraz intrygującej zagadki. Jedno wydarzenie spowoduje, że Monika Borecka (w tej roli Małgorzata Kożuchowska) będzie musiała zmierzyć się z problemem, który choć dotyka wielu kobiet, to wciąż pozostaje tematem tabu.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Druga szansa" Oglądaj Wideo: TVN Piąty sezon "Drugiej szansy"

Czy główna bohaterka będzie gotowa, by samotnie stanąć do walki z tajemniczym przeciwnikiem? W wiosennych odcinkach jednego z najpopularniejszych seriali TVN pojawią się także nowe twarze. Kamila Baar-Kochańska, Karolina Gorczyca, Aleksandra Popławska, Agnieszka Żulewska, Marcin Bosak czy Jacek Poniedziałek to aktorzy, którzy dołączą do doskonale znanej już widzom obsady.

"AGENT-GWIAZDY" OD 21 LUTEGO. ŚRODA, GODZ. 21.30

Do Azji wyruszyło 14 uczestników. Wśród nich jest Agent, czyli jedna osoba, która będzie starała się pokrzyżować tę podróż. Wygra ten, kto dobrze wytypuje jego tożsamość. Im wcześniej to zrobi, tym większą będzie miał szansę na wygranie trzeciej edycji programu "Agent - Gwiazdy".

Źródło: TVN "Agent-Gwiazdy"

W nowym sezonie wystąpią: Karolina Ferenstein-Kraśko, Anna Lucińska, Ilona Ostrowska, Anna "Whatannawears" Skura, Maja Włoszczowska, Julia Wróblewska, Beniamin Andrzejewski, Ryszard "Peja" Andrzejewski, Victor Borsuk, Tomasz Ciachorowski, Jan Kuroń, Michał Mikołajczak, Maciej Myszkowski oraz Piotr Świerczewski. Uczestnikom towarzyszyć będzie Kinga Rusin, która w każdym z 12 odcinków przydzieli im rozmaite zadania. Będą one wymagały nie tylko dużej sprawności fizycznej, ale także sprytu i inteligencji.

"MASTERCHEF JUNIOR" OD 4 MARCA. NIEDZIELA, GODZ. 20

Już 4 marca o godzinie 20 do studia programu "MasterChef Junior" wbiegnie 40 roześmianych, a przy tym niezwykle utalentowanych dzieci. Choć mają jeszcze nie więcej niż 13 lat, to już teraz wiedzą jedno - kochają gotować. W kuchni potrafią namieszać, jak mało kto! Każdy z młodych kucharzy skrycie marzy o tym, aby to właśnie on został kolejnym MasterChefem Juniorem. Ale o statuetkę i uznanie Ani Starmach, Mateusza Gesslera oraz Michela Morana będzie walczyć tylko 14 z nich.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Masterchef Junior" w wiosennej ramówce TVN

Zanim jednak program ruszy pełną parą, na widzów czeka wielka niespodzianka. W specjalnym odcinku "MasterChef - najlepsi z najlepszych" wystąpią uczestnicy poprzednich edycji "MasterChefa Juniora" oraz VI edycji "MasterChefa".

"NA WSPÓLNEJ". PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK, GODZ. 20.15

Źródło: TVN "Na Wspólnej"

To wyjątkowy rok dla serialu "Na Wspólnej". Już od 15 lat gości na antenie TVN. Teraz los ponownie wystawi na próbę ulubionych bohaterów. Romans Marka okaże się dramatyczny w skutkach, Michał w trosce o rodzinę zdecyduje się ją opuścić, zaś Iza w walce o swój klub nie cofnie się przed niczym. Co więcej, do obsady wraca uwielbiany przez widzów Darek Żbik, czyli Michał Mikołajczak.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Fakty" w wiosennej ramówce stacji TVN

W wiosennej ramówce TVN na widzów czekają również kolejne edycje znanych już programów oraz kolejne odcinki ulubionych seriali:

"DZIEŃ DOBRY TVN" - codziennie od godz. 8

"KUCHENNE REWOLUCJE" - od 22 lutego, w czwartek o godz. 21:30

"MILIONERZY" - od 13 lutego, od poniedziałku do czwartku o godz. 20:55

"36,6°C" - od 24 lutego, w sobotę o godz. 18

"EFEKT DOMINA" - od 4 marca, w niedzielę o godz. 11

"KUBA WOJEWÓDZKI" - od 20 lutego, we wtorek o godz. 22.30

"UGOTOWANI" - od 25 lutego, w niedzielę o godz. 18

"SZKOŁA" - od 12 lutego, od poniedziałku do piątku o godz. 15.30

"19+" - od 12 lutego, od poniedziałku do piątku o godz. 16.30

"SZPITAL" - od 12 lutego, od poniedziałku do piątku o godz. 18

"UKRYTA PRAWDA" - od 12 lutego, od poniedziałku do piątku o godz. 17

"CO ZA TYDZIEŃ" - w niedzielę o godz. 12

"FAKTY" - codziennie o godz. 19

"UWAGA!" - od poniedziałku do piątku o godz. 19.50, od soboty do niedzieli o godz. 19.45

"SUPERWIZJER" - we wtorek o godz. 22.30

NOWOŚCI W TTV

"ZAMIANA ŻON". KWIECIEŃ 2018

Bohaterki nowego programu zamienią się rodzinami i sprawdzą, czy panujące w ich domach zasady pozwolą im zaprowadzić porządek w nowym środowisku. Codzienność każdej rodziny przypomina skomplikowany mechanizm, w którym wszystkie elementy muszą ze sobą zgodnie współpracować. A gdyby któryś z nich zastąpić zupełnie innym?

Źródło: TTV "Zamiana żon"

W programie "Zamiana żon" zobaczymy, jak krańcowo różne rodziny dokonują ważnych życiowych wyborów. Co się stanie, kiedy dwie żony zamienią się miejscami? W każdym odcinku dwie bohaterki będą musiały zmierzyć się z siłą własnych przyzwyczajeń, by jak najsprawniej zorganizować życie wszystkim domownikom - od codziennych wydatków, gotowania, prac domowych, aż po oczekiwania wobec partnerów i dzielenie się obowiązkami rodzicielskimi.

Czy w trakcie programu obie strony nauczą się czegoś o sobie i spojrzą na swoje rodziny z innej perspektywy? Bohaterki sprawdzą również, w jakim stopniu własne doświadczenia i wypracowane rozwiązania znajdą swoje zastosowanie w nowych relacjach.

Czy po takiej zamianie mąż doceni żonę, a żona męża? A może wręcz przeciwnie?

"S.O.S. EKIPY W AKCJI". LUTY 2018

Paradokumentalny serial interwencyjny zdradza kulisy pracy najważniejszych służb czuwających nad naszym bezpieczeństwem. Wszystkie sytuacje w serialu oparte są na udokumentowanych, realnych zdarzeniach przedstawiających pracę policji, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Bohaterowie "SOS. Ekipy w akcji" są czynnymi zawodowo policjantami, strażakami, lekarzami i ratownikami medycznymi.

Źródło: TTV "S.O.S. Ekipy w akcji"



W każdym odcinku serialu zobaczymy trzy interwencje: dwie policyjne i jedną ratowniczą. Groźne wypadki, napady i wymuszenia, agresywni oraz pijani kierowcy czy porachunki sąsiedzkie to tylko część z sytuacji, w jakich świadkowie dzwonią na numer 112. Policjanci, lekarze czy strażacy, przyjmując wezwanie, muszą poradzić sobie z presją czasu, ogromnym stresem i niecodziennymi zwrotami akcji. Stawką jest tu ludzkie życie oraz bezpieczeństwo osób biorących udział w zdarzeniu.

"PIROWSKI. NA MUNDIAL", MAJ 2018

Raz na cztery lata świat ogarnia zbiorowe szaleństwo. Dosłownie wszyscy rozmawiają wtedy

o jednym. Która drużyna wygra? Kogo trener reprezentacji wystawi na boisko? Był spalony czy nie? Tym razem w sam środek futbolowej gorączki trafi prowadzący TTV, Janek Pirowski.

Źródło: TTV "Pirowski. Na mundial"



Zanim na murawie i trybunach zabrzmi pierwszy gwizdek sędziego, Janek będzie musiał zmierzyć się

z wieloma nieoczekiwanymi sytuacjami. Spotka się z wiernymi kibicami, którzy dla piłki nożnej są

w stanie poświęcić wszystko. Sprawdzi, jakie sztuczki przygotowali szamani z Senegalu na mecz

z Polakami. Dowie się, co zwyczajowo mówią po przegranym meczu piłkarze w innych krajach. Zweryfikuje czy narodowy sport Rosjan pozytywnie wpływa na ich kondycję. Co czeka piłkarzy Kolumbii w ich ojczyźnie, gdy odpadną z rozgrywek, a do tego odpadną za wcześnie? Czy można obrabować bank, gdy wszyscy oglądają finał mistrzostw świata?

"KOBIETY Z PIERWSZEJ LIGI", CZERWIEC 2018

Nie chcą ukrywać się w cieniu swoich mężów i partnerów. Wiedzą, co to "spalony" i komu należy się czerwona kartka. Świat profesjonalnego sportu nie ma przed nimi tajemnic. "Kobiety z pierwszej ligi" to prawdziwe damy polskiego futbolu.

Źródło: TTV "Kobiety z pierwszej ligi"



Niektóre są gwiazdami mediów, inne wybierają domowe zacisze. Są wśród nich odnoszące sukcesy bizneswoman, modelki, piosenkarki oraz blogerki. Wiele żon i partnerek polskich piłkarzy pozostaje

w cieniu swoich sławnych połówek. Okazuje się jednak, że na co dzień prowadzą nie mniej intensywne i ekscytujące życie niż ich ukochani.



Nowy program TTV odsłoni kulisy świata kobiet, dla których piłka nożna jest nieodłącznym elementem codzienności. To właśnie one są współautorkami sukcesów swoich mężów i partnerów. Jakie są naprawdę? Czym zajmują się w wolnym czasie? O czym marzą i w czym się realizują? Jakie mają plany na przyszłość?

"WEZWIJ DOMINIKA", MARZEC 2018

Zniszczone panele, cieknący kran, uszkodzone ogrodzenie - niby to drobne usterki, ale często spędzają sen z powiek wielu domownikom. Co zrobić, gdy brakuje nam umiejętności i wiedzy, by samodzielnie sobie z nimi poradzić? Rozwiązanie jest proste - najlepiej wezwać Dominika.

Prowadzący już tej wiosny opuści reżyserkę "Usterki". W swoim nowym programie "Wezwij Dominika" ruszy na pomoc tym, którzy muszą coś naprawić w swoich domach i mieszkaniach. Uzbrojony w odpowiednie narzędzia zademonstruje, jak skutecznie i szybko poradzić sobie z niespodziewaną awarią i zostać prawdziwą "złotą rączką" we własnym domu.

Źródło: TTV "Wezwij Dominika"

W każdym odcinku Dominik Strzelec zmierzy się z jedną usterką, udzieli widzom porad i udowodni, że w wielu przypadkach pomoc fachowca nie jest konieczna. Zademonstruje również, jak za pomocą odpowiedniego sprzętu samodzielnie poradzić sobie z drobnymi naprawami, a tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze. Dominik pokaże, że majsterkowanie nigdy nie było równie proste.

Ponadto od marca 2018 roku widzowie na antenie TTV będą mogli obejrzeć kolejny sezon programu "KOSSAKOWSKI. WTAJEMNICZENIE".

NOWOŚCI W TVN STYLE

"SOS - SABLEWSKA OD STYLU" OD 18 MARCA. NIEDZIELA, GODZ. 12.15

Ciągle szukasz swojego stylu? Twoja szafa jest zbiorem przypadkowych strojów i dodatków? Chciałabyś coś zmienić w swoim wyglądzie, ale jesteś zabiegana i nie masz czasu się tym zająć? Ten program jest właśnie dla ciebie. Maja Sablewska wie, jak w krótkim czasie pomóc swoim bohaterkom odnaleźć ich własny i niepowtarzalny styl. Już wiosną prowadząca odpowie na każde modowe SOS.

Źródło: tvn style "SOS Sablewska od stylu"



Metamorfozy to specjalność Mai Sablewskiej. Na antenie TVN Style nieraz pomagała tym, którzy potrzebowali zmian w swojej szafie i życiu. Dzięki niej wiele osób dostało szansę na nowy start.

W swoim programie "SOS - Sablewska od stylu" zajmie się bohaterkami, które mają niecodzienne pasje, realizują się zawodowo i prywatnie, ale nie mają czasu dla samych siebie. Maja pomoże im odnaleźć własny styl, który odzwierciedli ich osobowość oraz sposób życia.

"CO NAS TRUJE" OD 18 MARCA. NIEDZIELA, GODZ. 11.30

Detoks i oczyszczanie organizmu z różnego rodzaju toksyn stały się bardzo modne. Okazuje się, że w wielu produktach kryją się trujące składniki, które nie wpływają dobrze na nasze zdrowie. Katarzyna Bosacka jak nikt inny wie, co je, i wie, co kupuje. W nowym programie TVN Style zobaczymy ją na tropie tego, "Co nas truje".

Źródło: tvn style "Co nas truje"



We współczesnym świecie jesteśmy nieustannie podtruwani przez różnego rodzaju produkty spożywcze i napoje. Niezdrowych składników działających na nasz organizm jest tak wiele, że nie jesteśmy w stanie całkowicie pozbyć się ich z naszej diety. Wiele z nich sprzyja poważnym schorzeniom i alergiom oraz źle wpływa na nasze samopoczucie. Co możemy z tym zrobić? Na to pytanie odpowie Katarzyna Bosacka, która odwiedzi polskie rodziny i sprawdzi, co kryje się w ich lodówkach.

"MISJA RATUNKOWA" OD 3 MARCA. SOBOTA, GODZ. 16.45

Kurz, plamy, bałagan, zaniedbane wnętrza. Ula Chincz żadnych wyzwań się nie boi. Zajmowanie się domem ma we krwi. Uwielbia porządkować, ozdabiać i ma wyjątkowe pomysły na różne wnętrza. Dzięki niej każdy bohater programu będzie miał mieszkanie, do którego zawsze chce się wracać. Z "Misją ratunkową" wyruszy Ula Chincz.

Źródło: tvn style "Misja ratunkowa"

Szybko zdiagnozuje problemy, z którymi zmaga się właściciel mieszkania. Zaopatrzona w gadżety do sprzątania i z głową pełną pomysłów doradzi domownikom, jak zapanować nad wszechobecnym bałaganem. Udowodni, że czasem wystarczy kilka prostych patentów, aby wnętrze nabrało zupełnie nowego charakteru. Razem z uczestnikiem "Misji ratunkowej" rozpocznie domową metamorfozę, której efekt końcowy często zaskoczy nie tylko samego bohatera, ale także bliskie mu osoby.

"WARSZTAT URODY" OD 31 MARCA. SOBOTA, GODZ. 17:30

Przyszła pora na najbardziej kobiecy program w TVN Style. To właśnie w nim ekspertki pomogą bohaterkom w walce z defektami urody, które utrudniają im życie i wpędzają w kompleksy. Nad metamorfozą każdej z pań będzie czuwała prowadząca Małgorzata Rozenek-Majdan. Czy efekt końcowy zadowoli wszystkie uczestniczki i sprawi, że nareszcie poczują się atrakcyjne i szczęśliwe?



Niestety, bywa tak, że jeden drobny defekt może zrujnować czyjeś życie. Wiele bohaterek programu uważa, że problemy z powierzchownością i związane z tym kompleksy mogą uniemożliwić im znalezienie lepszej pracy czy poznanie wymarzonego partnera. Są również przekonane, że zmiana wizerunku może pozytywnie wpłynąć na ich życie i dać szansę na nowy początek.

Małgorzata Rozenek-Majdan weźmie sprawy w swoje ręce i pomoże im odzyskać atrakcyjny wygląd oraz dobre samopoczucie. Bohaterki zgłaszające się do jej nowego programu napotykają na swojej drodze wiele problemów. Kłopoty z cerą, nieproporcjonalna budowa, zbyt wąskie usta, opadające powieki, zniszczone włosy czy przebarwienia skóry - to tylko niektóre z nich. Uczestniczki często zmagają się także z niską samooceną i wieloma kompleksami. Wszystkie mają jedno wspólne marzenie. Chciałyby przejść metamorfozę, która na zawsze zmieni ich życie.

"ZASKOCZ MNIE!" OD 27 LUTEGO. WTOREK, GODZ. 22.25

Nietypowe zaręczyny, wzruszające rocznice i odlotowe przyjęcia urodzinowe. Mistrzyni konspiracji Anna Lucińska sprawia, że niemożliwe staje się możliwe, a najskrytsze marzenia nabierają realnych kształtów. Nie tylko widzowie będą zaskoczeni. Jesteśmy tak zabiegani, że zamiast kwiatów często wysyłamy ikonki na portalach społecznościowych, a prezenty kupujemy w internecie. Kto z nas nie chciałby, żeby bliska mu osoba zrobiła dla niego coś naprawdę wyjątkowego? Program "Zaskocz mnie!" podpowie, jak z pomysłem i niewielkim nakładem pieniędzy przygotować niezapomnianą niespodziankę dla ukochanej osoby.

Źródło: tvn style "Zaskocz mnie"



W każdym odcinku prowadząca Ania Lucińska będzie miała niewiele czasu, żeby wspólnie z bohaterem programu zorganizować wydarzenie, które na zawsze zostanie w pamięci nie tylko obdarowanego, ale także pomysłodawcy. Skok ze spadochronem? Romantyczna kolacja nad jeziorem? Jazda czołgiem, a może wyścigi samochodowe? To nie wszystko. Tu ograniczać nas może tylko własna wyobraźnia.

NOWOŚCI W TVN TURBO

"PORT" OD 4 MARCA. NIEDZIELA, GODZ. 11.30

Dzięki nowemu programowi TVN Turbo widzowie będą mieli szansę poznać miejsce, do którego normalnie nie mieliby wstępu. Jak u progu trzeciej dekady XXI wieku wygląda praca w jednym

z największych polskich portów morskich?

Źródło: TVN Turbo "Port"



W każdym odcinku nowej serii TVN Turbo przybliżymy widzom to, co naprawdę dzieje się za zamkniętymi bramami portu. Pokażemy niewidoczne na co dzień problemy, z którymi zmagają się setki zatrudnionych tu ludzi. To tutaj nurkowie badają poszycia kontenerowców, piloci wprowadzają je bezpiecznie do doków, a operatorzy dźwigów rozładowują cenne towary. Jest tu też najważniejszy gracz, od którego kaprysów bardzo wiele zależy - morze.

"RATUJEMY KLASYKI" OD 25 LUTEGO. NIEDZIELA, GODZ. 17

Trabant, Nissan Sunny czy Pontiac Sunbird swoją młodość mają już dawno za sobą. Pasjonaci motoryzacji, Bartek i Roni, wezmą na warsztat te i inne samochody z prawdziwą historią i dadzą im drugie życie.

Źródło: TVN Turbo "Ratujemy klasyki"



Prowadzący program "Ratujemy klasyki" są wielbicielami starych aut z duszą. Szukają ich po szopach, podwórkach, przy drogach. Zazwyczaj karoseria i stan techniczny tych samochodów nie są w najlepszym stanie, ale to nie przeszkadza Bartkowi i Roniemu w zobaczeniu w nich tego "czegoś". W nowym programie TVN Turbo pojawią się klasyki i youngtimery, które w powszechnym przekonaniu mogły nadawać się już tylko na złom. Prowadzący program "Ratujmy klasyki" dadzą im drugie życie.

"POMOC DROGOWA 24H" OD 25 LUTEGO. NIEDZIELA, GODZ. 16:15

Dostępność przez całą dobę. Gotowość do akcji na każde wezwanie. Praca w pomocy drogowej to niełatwy kawałek chleba. Jak wyglądają kulisy tego zawodu? W nowym programie TVN Turbo zobaczymy prawdziwe sytuacje z całej Polski, z którymi musieli zmierzyć się pracownicy tej niedocenianej przez wielu profesji.

Źródło: TVN Turbo "Pomoc drogowa 24h"

"Pomoc drogowa 24h" to nowy program TVN Turbo poświęcony chyba najmniej docenianemu zawodowi w branży motoryzacyjnej. Pokazuje specyficzne środowisko ludzi, którzy pracują pod dużą presją czasu i w ciężkich warunkach. Kierowcy lawet i holowników przyjmują każde zlecenie. Zwożą zarówno małe auta, jak i pojazdy znacznie większych gabarytów. Prawie każdy kierowca korzystał kiedyś z ich usług. Jak naprawdę wygląda praca w pomocy drogowej? Odpowiedź na to będziemy mogli poznawać już od 25 lutego.

"ZAKŁAD KARNY", WIOSNA 2018

Nowa seria, która pokazuje, co dzieje się za zamkniętymi murami więzienia. Świat zza krat widziany zarówno z perspektywy skazanych, jak i służby więziennej. Przemyt narkotyków, agresywni więźniowie czy ucieczka jednego ze skazanych - to codzienność, z którą muszą zmagać się pracownicy dużego zakładu karnego. W nowym programie "Zakład karny" pokażemy skomplikowane mechanizmy, które rządzą za żelaznymi kratami w Radomiu.

Źródło: TVN Turbo "Zakład karny"

Po jednej stronie bezwzględni przestępcy, po drugiej twardzi funkcjonariusze. 1000 osadzonych oraz 70 pracowników. W każdym z odcinków będzie można zobaczyć, jak funkcjonuje jedno z największych więzień w Polsce. Słowa, gesty, tatuaże i grypsy to tajny kod, którego znajomość zapewnia przetrwanie - jednym i drugim.

NOWOŚCI W HGTV

"DOROTA INSPIRUJE", MAJ 2018

Tu nie ma miejsca na demolkę i burzenie ścian. W swoim nowym programie Dorota Szelągowska pokaże, jak małym kosztem sprawić, żeby nasze wnętrza wyglądały jak nowe. Zrobić remont, mając do dyspozycji duży budżet, to przecież żadna filozofia. Idzie wiosna - czas więc na zmiany.

Źródło: HGTV "Dorota inspiruje"



Za sprawą Doroty Szelągowskiej źle zaaranżowane kuchnie, brzydkie łazienki, ponure sypialnie i zagracone salony zamienią się w funkcjonalne, ładne przestrzenie. I to przy niewielkich nakładach finansowych. W każdym odcinku Dorota przeprowadzi metamorfozę jednego pomieszczenia wybranego przez właścicieli mieszkania. Prowadząca udowodni, że nie trzeba dysponować dużym budżetem, aby twoje wnętrza nabrały zupełnie innego charakteru. Liczą się pomysły, kreatywność, odpowiedni nakład pracy i przede wszystkim dobre chęci.

"WYMARZONE OGRODY", MAJ 2018

Kto z nas nie marzy o choćby niewielkiej zielonej przestrzeni tylko dla siebie? Izabela Szarmach i Olga Piórkowska jak nikt inny znają się na architekturze krajobrazu i doskonale wiedzą, jak stworzyć zaczarowany ogród nawet na małej powierzchni. Idzie wiosna, pora zagrać w zielone.

Źródło: HGTV "Wymarzone ogrody"



Życie w mieście łączy się z licznymi wyrzeczeniami. Dotyczy to szczególnie tych, którzy zaznali życia na wsi. Idealnym rozwiązaniem dla nich wydaje się mieszkanie bądź dom ze sporym tarasem lub dostępem do małej działki. Nawet mały kawałek ziemi czy odpowiednio zagospodarowany większy balkon może pełnić funkcję ogródka warzywnego lub stać się wymarzonym miejscem do wypoczynku. Jak stworzyć przestrzeń, która spełniałaby wszystkie te wymogi, by dawała wytchnienie po ciężkim dniu i cieszyła oko? Odpowiedzi udzielą Izabela Szarmach i Olga Piórkowska.

W wiosennej ramówce HGTV nie zabraknie kontynuacji ulubionych przez widzów programów:

"ZGŁOŚ REMONT", marzec 2018

"DAREK SOLO", marzec 2018

"HOUSE HUNTERS - POSZUKIWACZE DOMÓW", marzec 2018

"DRUGIE ŻYCIE MEBLI", kwiecień 2018

"NOWA MAJA W OGRODZIE", marzec 2018

"MUSISZ TO MIEĆ", marzec 2018





NOWOŚCI W FOOD NETWORK

"PRZEPIS NA SUKCES", MARZEC 2018

Katarzyna Meller kocha gotować. O jedzeniu pisze i rozmawia. Nieustannie podpatruje innych kucharzy, szuka nowych smaków i gromadzi przepisy. W swoim nowym programie odwiedzi szefów kuchni, których restauracje stały się prawdziwą mekką dla smakoszy. Jaki jest ich "Przepis na sukces"? Kiedy kucharza można nazywać mistrzem? Skąd biorą się oryginalne przepisy i smaki, których po prostu nie da się zapomnieć? W których miejscach w Polsce można spotkać kulinarnych artystów?

Źródło: Food Network "Przepis na sukces"



Katarzyna Meller - miłośniczka dobrej kuchni, autorka przepisów kulinarnych i restauratorka - przemierza Polskę, odwiedzając pasjonatów gotowania, którzy ze swojego zawodu uczynili prawdziwą sztukę. Prowadząca próbuje nowych smaków i podgląda tajemnice szefów kuchni w całej Polsce. Odwiedzi znane restauracje i wyszuka jeszcze nieodkryte kulinarne perełki. Wspólnie ze znakomitymi kucharzami przygotuje też popisowe dania i sprawdzi, jak wygląda ich życie od kuchni.

"DZIEWCZYNY Z WYPIEKAMI", KWIECIEŃ 2018

Agata i Małgosia kochają słodkie wyzwania. W swojej pracowni cukierniczej często spotykają się

z nietypowymi zamówieniami. Jak poradzą sobie z pomysłami klientów? Czy ich torty przypadną do gustu organizatorom przyjęcia? "Dziewczyny z wypiekami" to idealna propozycja dla miłośników wyjątkowo pięknych i przepysznych ciast.

Źródło: Foot Network "Dziewczyny z wypiekami"



Widzowie Food Network już wiosną dowiedzą się, jak samodzielnie przygotować prawdziwy tort, czego potrzebują do wykonania doskonałego biszkoptu, który nigdy nie opada i zachwyca lekkością, oraz jak zrobić krem, który się nie warzy. Bohaterki programu zdradzą też, jak sprawić, by ciasto nie tylko pysznie smakowało, ale też efektownie wyglądało. Spektakularne formy, kształty, mnogość barw, a przede wszystkim doskonały smak - to wyróżnia wypieki duetu dziewczyn.

Na wiosnę nie zabraknie również kontynuacji znanych programów z anteny Food Network:

"SEXY KUCHNIA MAGDY GESSLER", marzec 2018

"MAKŁOWICZ W DRODZE", luty 2018





NOWOŚCI W TRAVEL CHANNEL

"JESTEM Z POLSKI", KWIECIEŃ 2018

To program oparty na formule podróżniczego wideobloga. Polacy mieszkający w najodleglejszych zakątkach świata zdradzą w nim tajemnice miejsc, w których zatrzymali się na dłużej. Jak wygląda ich życie? Czy poznali już wszystkie lokalne zwyczaje? Co naprawdę warto zobaczyć w ich okolicy?

Źródło: Travel Channel "Jestem z Polski"



"Jestem z Polski" to unikatowe źródło informacji z pierwszej ręki podanych w formie dynamicznego poradnika. Już wiosną odwiedzimy między innymi Japonię, Stany Zjednoczone, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Chiny. W każdym odcinku zaprosimy na wywiady z bohaterami programu i przedstawimy fascynujące materiały nagrane przez nich samych. Jeśli marzysz o mieszkaniu w innym kraju, potrzebujesz praktycznych rad dotyczących codziennego życia, a może po prostu jesteś miłośnikiem podróży, to z pewnością program dla ciebie. "Jestem z Polski" jest także doskonałą propozycją dla wszystkich fanów vlogów i reportaży.

"EUROPA NA WEEKEND", MAJ 2018

Jest piątek i nie masz pomysłu na weekend? Dlaczego nie wybrać się w podróż po Europie? Zdążysz choć przez chwilę nacieszyć się śródziemnomorską pogodą, zjeść kawałek pizzy prosto z włoskiego pieca czy napić się czeskiego piwa. W nowym cyklu udowodnimy, że wystarczy kilka godzin, aby złapać oddech, oderwać się od obowiązków i do szaleństwa zakochać w podróżach. Europa stoi przed tobą otworem.

Źródło: Travel Channel "Europa na weekend"



Program "Europa na weekend" zabierze widzów do najciekawszych i najpiękniejszych zakątków naszego kontynentu. Pokaże, które miejsca warto odwiedzić, a które - mając do dyspozycji jedynie kilkanaście godzin - lepiej ominąć. Zajrzy również do lokalnych restauracji, pokaże ciekawych ludzi i rzuci się w wir europejskiego życia nocnego. Wszystko po to, by przekonać widzów, że spontaniczne wyjazdy są naprawdę fascynujące. Jeżeli więc masz trochę wolnego czasu, nie zastanawiaj się i ruszaj w podróż po Europie.

"JAK ZOSTAĆ PILOTEM", CZERWIEC 2018

To jedna z najbardziej prestiżowych profesji świata. Nie ma chyba chłopca, który choć raz nie marzył, by zostać pilotem samolotu pasażerskiego. Kandydaci muszą mieć znakomity wzrok, świetny refleks, żelazne nerwy, doskonały stan zdrowia i wszechstronną wiedzę. Tylko nieliczni przechodzą wszystkie testy pomyślnie. "Jak zostać pilotem" to unikatowy serial dokumentalny, który pokazuje kulisy tego zawodu - począwszy od fazy testowej, przez szkołę, uzyskanie licencji aż do praktyki w powietrzu.

Źródło: Travel Channel "Jak zostać pilotem"



Nowy cykl Travel Channel wyjaśnia, jak zostać pilotem i opowiada o zwyczajach panujących na pokładzie. Widzowie dowiedzą się między innymi, co jada się za sterami samolotu, jak się relaksuje, czy można uciąć sobie drzemkę na długich trasach. Bohaterowie programu opowiedzą, jak wyglądały ich drogi do spełnienia marzeń o lataniu, wspomną o mrożących krew w żyłach wydarzeniach, które przeżyli na pokładzie, podzielą się również historiami ze swojego życia prywatnego. W serialu nie zabraknie także ciekawostek technicznych. Na własne oczy zobaczymy, jak wygląda tankowanie, odladzanie, mycie, czyszczenie czy przegląd samolotu.

Od wiosny na antenę Travel Channel wracają nowe sezony ulubionych przez widzów programów:

"MARTYNA NA KRAŃCU ŚWIATA", marzec 2018

"SUBIEKTYWNY RANKING NAJ", kwiecień 2018





TVN 7

Tej wiosny TVN 7 sprawdzi, co skrywa się w ciemnościach. "Lucyfer", "American Horror Story: Asylum" oraz "Strzelec" to serialowe superprodukcje, które zagłębiają się w mroczną stronę ludzkiej natury. Na widzów czeka także wiele nowych filmów dokumentalnych pokazujących różne oblicza show-biznesu.

Źródło: TVN 7 "Lucyfer"

Najgorętszą premierą wiosenną TVN 7 będzie drugi sezon dobrze przyjętego przez widzów i krytyków serialu "Lucyfer". Tytułowy bohater, Lucifer Morningstar (w tej roli Tom Ellis), porzuca piekło i rozpoczyna nowe życie w Los Angeles. "Upadły anioł" szuka sprawiedliwości i wspólnie z piękną panią detektyw Chloe Decker rozwiązuje kryminalne zagadki. Prawdziwe niebezpieczeństwo pojawia się, gdy z piekielnych czeluści wydostaje się matka Lucyfera.

TVN FABUŁA

Tutaj wszyscy wielbiciele kina znajdą coś dla siebie. Oferta kanału wypełniona jest hitami prosto z fabryki snów, najlepszymi polskimi produkcjami, kultowymi serialami i autorskimi programami Karoliny Korwin-Piotrowskiej, Andrzeja Sołtysika, Kingi Burzyńskiej, Oliviera Janiaka i Anny Wendzikowskiej.

Źródło: TVN Fabuła "DKF" Karoliny Korwin-Piotrowskiej

TVN Fabuła to najbardziej filmowy ze wszystkich kanałów Grupy TVN. To właśnie tu produkcje sensacyjne i komedie romantyczne przeplatają się z wciągającymi kryminałami, ekranizacjami najlepszych komiksów oraz opowieściami familijnymi. TVN Fabuła to także stacja dla wielbicieli klasycznego kina z całego świata oraz tych, którzy kochają seriale.

TVN24

Źródło: tvn24 Diana Rudnik

Rzetelne informacje z pierwszej ręki, ciekawe reportaże, różnorodne komentarze, dogłębne analizy oraz wydania specjalne zawsze wtedy, gdy dzieje się coś ważnego. TVN24 od lat dostarcza widzom informacje z pierwszej ręki. W ubiegłym roku ten należący do Grupy TVN kanał był najchętniej wybieraną stacją newsową, zarówno wśród grupy komercyjnej, jak i wszystkich widzów.

TVN24 BIS

Źródło: TVN24 BiS Piotr Kraśko

TVN24 BiS to uzupełnienie informacyjnego portfolio Grupy TVN. Na antenie tego kanału widzowie znajdą nie tylko najświeższe wiadomości biznesowe, ale także międzynarodowe. To doskonałe źródło informacji dla widzów, którzy o gospodarce i tym, co dzieje się na świecie, chcą wiedzieć więcej.

PLAYER.PL

W nadchodzącym sezonie najbardziej angażujący serwis VOD Player.pl zaoferuje swoim widzom jeszcze więcej najwyższej jakości rozrywki. W jednym miejscu użytkownicy znajdą 37 najlepszych kanałów na żywo, prawie 1000 filmów i ponad 2200 tytułów.