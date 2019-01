"Chyłka", "Agent" i powrót "Odwróconych". Poznaj wiosenną ramówkę





Grupa TVN Discovery Polska przygotowała pełną emocji wiosenną ramówkę. Jeszcze w lutym widzowie TVN zobaczą nowe seriale, ale nie zabraknie też kontynuacji znanych programów, takich jak "Mam Talent!", "Top Model" czy "Kuchenne rewolucje". Równie interesująco prezentuje się oferta kanałów tematycznych. Na antenie Discovery Channel pojawią się trzy nowe polskie produkcje - "Nietypowe transporty", "Porty" oraz "Zawodowcy".

W czwartek zaprezentowana została pierwsza wspólna oferta programowa Grupy TVN. Na widzów czeka wiele nowości. Nie zabraknie również kolejnych edycji znanych i lubianych programów.

"ODWRÓCENI. OJCOWIE I CÓRKI" OD 18 LUTEGO, PONIEDZIAŁEK, 21:30, TVN

TVN przygotowała dla swoich widzów trzy nowe seriale z gwiazdorskimi obsadami. Po 12 latach przerwy wraca telewizyjny hit "Odwróceni". W jego nowej odsłonie - "Odwróceni. Ojcowie i córki" - wracają znani bohaterowie były już gangster "Blacha" (w tej roli Robert Więckiewicz) oraz emerytowany policjant Sikora (Artur Żmijewski).

Drugi sezon to historia, która sprowadza się do pytania: czy dzieci muszą zapłacić za winy ojców? Blacha i Sikora nie utrzymują już ze sobą kontaktu. Członkowie gangu pruszkowskiego odsiedzieli swoje wyroki. Wyszli na wolność. "Stary Pruszków" nie istnieje za sprawą komisarza Pawła Sikory, który jest już na emeryturze. Jego córka zaś - Lidka (Joanna Balasz) - poszła w ślady ojca i jest funkcjonariuszką komendy stołecznej. Blacha został natomiast biznesmenem, świadkiem koronnym - celebrytą. Wydał kilkanaście książek o mafii i czerpie garściami ze swojej ciemnej przeszłości. Jego córka Kasia (Eliza Rycembel) ukończyła właśnie z wyróżnieniem prawo.

Lidka Sikora razem ze swoim policyjnym partnerem Latą (Tomasz Schuchardt) prowadzą śledztwo w sprawie serii brutalnych morderstw, które mogą mieć związek z przeszłością Blachy i Sikory. Obaj będą musieli znów podjąć współpracę, żeby przeżyć. Obaj będą się bać o swoje dzieci.

Za pomysł i scenariusz odpowiadają Artur Kowalewski, Dariusz Suska i Wojciech Zimiński. Serial reżyserują Michał Gazda i Jan Holoubek. Autorami zdjęć są Tomasz Augustynek i Bartek Kaczmarek. W pozostałych rolach wystąpili: Małgorzata Foremniak, Małgorzata Mikołajczak, Anna Dereszowska, Wojciech Zieliński, Andrzej Zieliński, Janusz Chabior, Andrzej Grabowski, Mirosław Zbrojewicz, Olaf Lubaszenko, Tomasz Ziętek i Bartosz Gelner.

"SZÓSTKA" OD 24 LUTEGO, NIEDZIELA, 21:30, TVN

Trzy nieznajome pary zostają włączone do programu łańcuchowego przeszczepu nerki. Ojciec i córka, mąż i żona, byli narzeczeni. Skomplikowane relacje rodzinne, dawne konflikty i skrywane urazy w obliczu kryzysu odżyją na nowo.

Gdy program łączący dawców i biorców do przeszczepu wybiera sześć osób wydaje się, że będzie to początek nowego życia zarówno dla chorych, jak i ich rodzin. Bohaterowie, którzy nie mogą być dawcami dla swoich bliskich, mają możliwość, by oddać nerkę osobie niespokrewnionej, której bliski odda nerkę w zamian. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia transplantacji jest dobrowolna zgoda wszystkich zaangażowanych. Aby doszło do przeszczepu, nikt nie może się wycofać.

Beata z powodu choroby nie może starać się o dziecko, o którym od dawna marzy. Jej mąż Marcin to wdowiec. Po śmierci pierwszej żony samotnie wychowywał syna. Kamil i Natalia byli parą, gdy zdecydowali się na udział w programie łączącym nieznajomych do przeszczepu. Olga mimo wielu błędów ojca jest zdecydowana, by się dla niego poświęcić i zostać dawcą.

"Szóstka" jest historią o międzyludzkich relacjach i trudnych decyzjach, które trzeba podejmować w sytuacjach ekstremalnych. Wewnętrzne napięcia w każdej z par zapoczątkują serię konfliktów, nie tylko między bliskimi. Każdy odcinek będzie pogłębiał i komplikował relacje między bohaterami.

Obsada: Julia Wyszyńska (Olga Mirska), Sławomir Orzechowski (Janusz "John" Mirski), Gabriela Muskała (Beata Małecka), Grzegorz Damięcki (Marcin Małecki), Maja Pankiewicz (Natalia Dębicka), Mateusz Rusin (Kamil Stańczak), Marianna Zydek (Iza), Marcin Bosak (Paweł), Marian Dziędziel (profesor Bielik), Agnieszka Pilaszewska (koordynatorka Malewicz), Szymon Piotr Warszawski (doktor Lipski), Magda Biegańska (psycholog), Hubert Woliński (Staszek).

"Szóstka". Od 24 lutego, niedziela, 21:30 TVN

"CHYŁKA - ZAGINIĘCIE" OD 23 LUTEGO, SOBOTA, 20:00, TVN

Joanna Chyłka (Magdalena Cielecka) należy do czołówki najlepszych karnistów w Polsce. Na sali sądowej nie ma sobie równych. Nie boi się żadnego zawodowego wyzwania i nigdy nie przegrywa powierzonych jej spraw. Gdy znajoma sprzed lat prosi ją o pomoc, Chyłka, wraz ze swoim nowym aplikantem, rozpoczyna prawnicze śledztwo w sprawie zaginięcia trzyletniej Nikoli Szlezyngier.

"Chyłka - Zaginięcie" to historia prawniczo-kryminalna. Produkcja przyciąga nie tylko intrygującą zagadką. W centrum znajduje się przede wszystkim ona - Chyłka, bezkompromisowa prawniczka. Aby bronić swoich klientów, korzysta nie tylko ze swojej wiedzy. Inteligencja, odwaga oraz determinacja pomagają jej wygrać każdą sprawę.

Serial jest pierwszą ekranizacją prozy Remigiusza Mroza, pisarza, którego twórczość stanowi fenomen literacki ostatnich lat. Autor bestsellerowych kryminałów stworzył postać pani mecenas, która swoją inteligencją, uporem i ciętym dowcipem potrafi zwyciężyć w każdym prawniczym pojedynku. Podczas procesów Chyłka ujawnia wiele twarzy – potrafi swoją wnikliwością i precyzją doprowadzić do szału prokuratora, by po chwili słodkim spojrzeniem zabiegać o przychylność sądu. Doskonałą znajomość prawa, intelekt i spryt wykorzystuje, by pokonać przeciwnika na sali sądowej, która jest dla niej tym, czym scena dla aktora.

Obsada: Magdalena Cielecka (Joanna Chyłka), Filip Pławiak (Kordian "Zordon" Oryński), Katarzyna Warnke (Angelika Szlezyngier), Michał Żurawski (Dawid Szlezyngier), Jacek Koman (Harry McVay), Szymon Bobrowski (Artur Żelazny), Piotr Stramowski (Adam Kosmowski), Piotr Żurawski (Kormak), Mirosław Haniszewski (Wito), Mirosław Baka (Antoni Ekiel), Olga Bołądź (Magda), Jerzy Schejbal (Filip Obertał), Jakub Gierszał (Piotr Langer Junior), Artur Żmijewski (Piotr Langer Senior).

"Chyłka - Zaginięcie". Od 23 lutego, sobota, 20:00, TVN

"STARSZA PANI MUSI FIKNĄĆ" PREMIERA W KWIETNIU

Ona ci pierwsza pokazała księżyc... A ty jej? Nurkowanie z rekinami, terenowa jazda po największych wydmach na świecie, szalony sandboarding, skoki do wodnych jaskiń, safari w otwartym samochodzie to tylko kilka przykładów atrakcji, jakie dorosłe już dzieci przygotują dla swoich rodziców. Nowy program "Starsza pani musi fiknąć" to zabawna, pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji telewizyjna przygoda, w której udział biorą matki (lub w niektórych przypadkach ojcowie) wraz ze swoim znanym dzieckiem albo dziecko ze znanym rodzicem. Razem spełniają niezrealizowane dotąd, niekiedy ekstremalne marzenia o wspólnych podróżach i unikalnych chwilach spędzonych razem. Czas poznać swoich bliskich na nowo.

Dawid Kwiatkowski z mamą, Paweł Fajdek z tatą, Andrzej Piaseczny z mamą oraz pięć innych rodzinnych par uda się na niezapomnianą wyprawę. Bohaterowie programu pojadą w bardzo odległe miejsca, zarówno jeśli chodzi o dystans, jak i kulturę. Przeżycia, jakie zapewnią rodzicom, nie są osiągalne w żadnym z biur podróży. Często będą to wyzwania budzące skrajne emocje: lęk, ekscytację, radość czy wzruszenie. Pozwolą im odkryć siebie na nowo lub dowiedzieć się o drugiej osobie tego, o co nigdy by jej nie podejrzewali.

Każdy odcinek to pełna humoru, ale i dużej dozy wspomnień i wzruszeń, wyprawa w świat jednej pary bohaterów. Tylko dzieci wiedzą, jakie przygody będą przeżywać i czego doświadczać, bo to one odpowiadają za organizację atrakcji. Dla rodzica do samego końca pozostanie to słodką tajemnicą.

"DIAGNOZA" OD 19 LUTEGO, WTOREK, 21:30, TVN

Wiosną z nowym sezonem wraca jeden z najpopularniejszych seriali telewizyjnych ostatnich lat w Polsce. W nowej serii "Diagnozy" chirurg Anna Leśniewska, wspierana przez Szymona (Maciej Stuhr), zaangażuje się w działalność organizacji działającej na rzecz ochrony środowiska. Nieoczekiwanie wpadnie na trop afery ekologicznej.

W nowych odcinkach Jan Artman, awansowany na ordynatora oddziału chirurgii, nie będzie mógł w pełni cieszyć się z nowej pozycji. Powrócą do niego echa mrocznej przeszłości i zbrodni, którą popełnił. Widmo ewentualnej zemsty ze strony Bogny nie będzie dawać mu spokoju.

Do personelu rybnickiego szpitala dołączy Szymon Brock (Maciej Stuhr). Uznany pediatra oraz toksykolog, ale przede wszystkim wolny duch i ekolog żyjący w zgodzie z naturą, na wszystkich zrobi ogromne wrażenie. Jedynie Piotr Sadzik będzie traktował go z dystansem i niechęcią. Natomiast Annie, która podziela przekonania Brocka, lekarz zaimponuje podejściem do pacjenta oraz proekologicznym zaangażowaniem. W tym czasie partner Leśniewskiej, Michał, zacznie coraz bardziej popadać w uzależnienie od leków.

Fani poznają też dalsze losy pozostałych bohaterów serialu. Do gabinetu Marty trafi dziewczynka po wielu traumatycznych przeżyciach. Podczas terapii neuropsycholog bardzo zżyje się z małą pacjentką. Wanda i Gerard, przyszli rodzice, staną przed trudnym zadaniem odbudowy małżeństwa, ale na zupełnie nowych podstawach i zasadach. Ambitna Dagmara, po nominacji Artmana na ordynatora, wyczuje szansę na rozwój swojej kariery. Natomiast nad szczęśliwym związkiem Olgi i Agnieszki zawisną ciemne chmury.

W nowym sezonie pojawią się również kluczowi bohaterowie poprzednich serii. Na ekranie zobaczymy ponownie Jana Englerta, Helenę Englert i Weronikę Rosati.

"Diagnoza". Od 19 lutego, wtorek, 21:30, TVN

"AGENT-GWIAZDY" OD 20 LUTEGO, ŚRODA, 21:30, TVN

"Agent - Gwiazdy" wraca na antenę stacji TVN z nowym, czwartym sezonem. Tym razem Kinga Rusin wraz z grupą śmiałków wyruszyła na Wyspy Kanaryjskie.

Zaproszenie do programu przyjęli: Krystyna Czubówna, Edyta Górniak, Viola Kołakowska, Angelika Mucha, Agata Nizińska, Maria Sadowska, Katarzyna Wołejnio, Aleksander Doba, Rafał Jonkisz, Damian Kordas, Michał Koterski, Wiktor Mrozik oraz małżeństwo Gołotów (Mariola i Andrzej).

Wyspy Kanaryjskie to kraina zróżnicowanych krajobrazów. Słyną z licznych wspaniałych plaż, wulkanicznych wzgórz i cudów przyrody. Na każdej z czterech wysp gwiazdy wykonywały zadania wyjątkowe i niespotykane w żadnej innej międzynarodowej edycji programu "Agent". W tym sezonie czekały na nich między innymi: nieludzka walka z falami Oceanu Atlantyckiego, free diving w wąskim tunelu, wycieczka łodzią podwodną, spacer na wysokościach w ekstremalnym parku linowym, odkrywanie podwodnego muzeum, szalone manewry koparkami czy łapanie równowagi na flyboardach.

Reguły gry jak zwykle są nieoczywiste, a sojusze jak zawsze nietrwałe. Tylko wyjątkowy spryt, niezwykła inteligencja i genialne umiejętności obserwacyjne pozwoliły dojść do finału najlepszym. Tegoroczna rozgrywka okazała się wyjątkowo wyczerpująca fizycznie i psychicznie, a Agent pokazał wiele twarzy. W tym sezonie padły najwyższe wygrane oraz największe straty. Uczestnicy, którzy w tym roku podjęli wyzwanie, przygotowali się do programu wyjątkowo dobrze. Mimo to byli nieustająco zaskakiwani, a walka z Agentem okazała się niezwykle trudna.

"Agent - Gwiazdy” to reality show oparty na belgijskim formacie "The Mole". Program gromadzi przed telewizorami miliony widzów na całym świecie.

"Agent - Gwiazdy". Od 20 lutego, środa, 21:30 TVN

"MASTERCHEF JUNIOR" OD 24 LUTEGO, NIEDZIELA, 20:00, TVN

Kuchnia MasterChefa ponownie otwiera się na kulinarne doznania. Aż 40 utalentowanych młodych kucharzy już po raz czwarty stawi czoło wyzwaniom przygotowanym przez Annę Starmach, Mateusza Gesslera i Michela Morana. Choć mają nie więcej niż 13 lat, swoimi umiejętnościami potrafią zaskoczyć niejednego dorosłego.

Na młodych kucharzy czekają liczne zadania, które pozwolą wykazać się kreatywnością i wyczuciem smaku. Pierogi, tarty, owoce morza czy wyszukane lunch boxy to tylko niektóre z nowych konkurencji.

Tegoroczna edycja najpopularniejszego kulinarnego show będzie obfitować także w liczne wizyty gości specjalnych. Odwiedzi nas Robert Makłowicz, który sprawdzi, jak uczestnicy radzą sobie z regionalnymi potrawami. W kuchni MasterChefa zjawi się też królowa polskiej kuchni - Magda Gessler. Restauratorka oceni wykwintne śniadania przygotowane specjalnie na jej przyjazd, a będzie je jeść w wielkim królewskim łożu. Po raz pierwszy w historii programu "MasterChef Junior" uczestnicy zmierzą się też z daniem posiadacza gwiazdki Michelina - Andrea Camastry.

Na planie pojawią się także laureaci dorosłego "MasterChefa". Ola Nguyen zweryfikuje, jak kucharze radzą sobie z azjatyckimi produktami, zaś Dominika Wójciak podzieli się swoim przepisem na smażone lody. Mateusz Zielonka sprawdzi, co dzieci przygotują z jajek strusia. Prawdziwym wyzwaniem okaże się konkurencja drużynowa, w której zadaniem będzie przygotowanie menu degustacyjnego dla klientów restauracji. Wśród gości znajdzie się finałowa czternastka siódmej odsłony "MasterChefa" oraz finaliści szóstej edycji show.

Statuetka, czek na 15 tysięcy złotych i wakacje marzeń trafią tylko do jednego z kucharzy.

Źródło: TVN "MasterChef Junior"

"KUCHENNE REWOLUCJE" OD 21 LUTEGO, CZWARTEK, 21:30, TVN



Magda Gessler od kilkunastu sezonów udowadnia, że nie boi się nowych wyzwań. Tej wiosny restauratorka świętować będzie przeprowadzenie 250. rewolucji. Dziewiętnasta edycja ponownie zaskoczy królową polskiej kuchni, która dotrze w każdy zakamarek Polski, ratując gastronomiczne biznesy.

Już od dziewięciu lat Magda Gessler przemierza kulinarną mapę Polski. W nadchodzącym sezonie zrewolucjonizuje między innymi wyjęty z czasów PRL Paradiso pod Legnicą oraz pierogarnię w Tczewie i Nowogardzie. Na ratunek przybędzie też siostrom z Aleksandrowa Łódzkiego, prowadzącym domowy bar, oraz właścicielce drewnianej Karczmy pod Lublinem. Przekonamy się także, jakie zmiany dokonają się w wilanowskiej restauracji Mada, specjalizującej się w kuchni gruzińskiej.

Przeniesiemy się również do niewielkiej Słupi pod Bralinem, tuż przy dawnej trasie Warszawa-Wrocław. Mirek, człowiek bywały w świecie, otworzył tam okazałą Hacjendę, jeden z pierwszych w Polsce prawdziwych steak house'ów. Dobra passa skończyła się wraz z wybudowaniem nowej autostrady. Mężczyzna starał się wprowadzać zmiany w menu, wykorzystując swoje doświadczenie zdobyte za granicą. Serwował bez powodzenia owoce morza, homary, a nawet steki z aligatora, wracając finalnie do kuchni polskiej. Niestety, wysiłek Mirka ciągle nie jest doceniany.

"KUBA WOJEWÓDZKI" OD 19 LUTEGO WTOREK, 22:30, TVN

Wiosna już za pasem, ale bez obaw, Kuba Wojewódzki nie planuje wagarów. Przeciwnie, król TVN ponownie rozpocznie swoje panowanie na ekranach telewizorów.

Kuba Wojewódzki ma dobry czas. Ponad milion wiernych widzów jego talk-show przed telewizorami, prawie milion fanów śledzących go w Internecie, a teraz też liczne grono oddanych czytelników. Nic w tym dziwnego, biorąc pod uwagę intelekt, poczucie humoru i chłopięcy urok Kuby. Król TVN jak magnes przyciąga do studia swego programu największe gwiazdy.

Źródło: TVN "Kuba Wojewódzki"

"MILIONERZY" OD 18 LUTEGO, PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK, 20:55, TVN

Tysiąc uderzeń serca na minutę, dwa tysiące uniesień brwi prowadzącego, pięć tysięcy trudnych pytań, 10 tysięcy westchnień, 20 tysięcy ryzykownych decyzji, 40 tysięcy podchwytliwych słów, 75 tysięcy celnych strzałów, 125 tysięcy radosnych okrzyków, 250 tysięcy uśmiechów, 500 tysięcy zawahań oraz milion złotych wygranej.

"Milionerzy" - ulubiony program milionów Polaków - to pełna wrażeń i emocji gra, w której wiek, zawód oraz zainteresowania nie mają większego znaczenia. Wygrać może każdy.

Na uczestników po eliminacji "kto pierwszy, ten lepszy" czeka 12 pytań. Odpowiedzi udzielane charyzmatycznemu prowadzącemu muszą być definitywne i ostateczne. W chwili zwątpienia można poradzić się publiczności, zadzwonić do przyjaciela albo odrzucić połowę wariantów. Zasady programu wydają się proste, ale w obliczu gry przed kamerami ciężko jest zapanować nad emocjami. Droga do bogactwa tylko w teorii wygląda na łatwą, bo gdy nerwy biorą górę, nawet te najłatwiejsze pytania wydają się trudne.

"36.6°C" OD 23 LUTEGO, SOBOTA, 18:00, TVN

Chorób są tysiące, ale zdrowie mamy tylko jedno. O tym, że warto o nie dbać, wie każdy, ale czy każdy wie, jak to robić? Jeżeli nie, nic nie szkodzi, ponieważ z pomocą spieszy program "36.6°C" oraz jedna z najbardziej doświadczonych dziennikarek telewizyjnych w Polsce - Ewa Drzyzga. Towarzyszy jej dr hab. Krzysztof Łabuzek - niezastąpiony ekspert tematów medycznych.

Sobotnie wiosenne popołudnia dostarczą widzom ogromną dawkę zdrowia. W tym sezonie prowadząca program wraz z ekspertami postarają się przekonać widzów, że warto zmienić nawyki żywieniowe u dzieci. Jest to nie lada wyzwanie, zważywszy na fakt, że polska młodzież tyje najszybciej w Europie. Statystyki są szokujące, dlatego nic nie powstrzyma Ewy Drzyzgi, żeby zająć się tak ważnym tematem. W akcję, którą przygotowuje, postara się wciągnąć wszystkich, którym zależy na zdrowym rozwoju dzieci.

W premierowych odcinkach pojawią się prezentacje badań naukowych oraz szereg eksperymentów medycznych. Oprócz specjalistów, zaangażują się w nie również znane i lubiane gwiazdy. Widzowie dowiedzą się więcej na temat przełomowych odkryć ze świata medycyny. Nie zabraknie także sprawdzonych porad dotyczących zdrowia.

Źródło: TVN "36.6°C"

"EFEKT DOMINA" OD 24 LUTEGO NIEDZIELA, 11:00, TVN

Dominika Kulczyk, jedyna polska filantropka, która poprzez osobiste zaangażowanie realizuje programy pomocowe na całym świecie, w szóstej serii autorskiego cyklu dokumentalnego "Efekt Domina" dociera do potrzebujących w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Na miejscu pomaga rozwiązywać problemy lokalnych społeczności, troszczy się o lepsze dzieciństwo, zapewnia dostęp do edukacji i opieki medycznej, ale przede wszystkim upomina się o wolność.

- To przerażające i niedopuszczalne, że w XXI wieku wciąż żyje 40 milionów niewolników, w tym 10 milionów to dzieci. Wobec obojętności świata problem ten narasta. Dlatego wspólnym mianownikiem działań Kulczyk Foundation ukazanych w szóstej serii "Efektu Domina" jest chęć przywrócenia najmłodszym utraconego dzieciństwa - mówi Dominika Kulczyk.

W nowej serii "Efektu Domina" widzowie zostaną zabrani do Ghany. To kraj, w którym życie dzieci kosztuje kilkadziesiąt dolarów. Czasami nawet pięciolatki są sprzedawane przez rodziców. Kupcami są m.in. rybacy znad jeziora Wolta, którzy zmuszają je do pracy przy połowach w warunkach zagrażających życiu. Wsparcie Kulczyk Foundation dla Partners in Community Development (PACODEP) umożliwiło uratowanie już ponad 20 osób.

Problem handlu ludźmi na ogromną skalę dotyczy również Nepalu. Tamtejsze dzieci są kupowane, porywane i wywożone do sąsiednich państw, gdzie często żyją w nieludzkich warunkach, zmuszane do prostytucji lub pracy ponad siły. Fundacja Dominiki Kulczyk wsparła działającą na granicy nepalsko- indyjskiej organizację 3 Angels Nepal. Jej pracownicy każdego roku zapewniają setkom uratowanych bezpieczne schronienie. Twórcy programu dotarli też do Lesotho, kraju nazywanego podniebnym królestwem, gdyż w całości położone jest na wysokości powyżej 1000 m n.p.m. Dla żyjących tam dzieci to nie jest raj - prawie co piąte jest sierotą. Rodziców tracą bardzo często wskutek epidemii HIV/AIDS.

Dominika Kulczyk dociera także do dzieci w slumsach stolicy Kenii, dając im nadzieję na lepszą przyszłość. Na Sumbie – indonezyjskiej wyspie zmagającej się od lat z malarią – pomaga zapewnić potrzebującym dostęp do opieki medycznej. W tym celu udaje się również do odległych zakątków Namibii.

W wiosennej ramówce TVN na widzów czekają również:

"DZIEŃ DOBRY TVN", CODZIENNIE O 8:00

"NA WSPÓLNEJ", PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK 20:15

"SZPITAL", OD 18 LUTEGO, PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 17:00

"SZKOŁA", OD 18 LUTEGO, PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 15:30

"UKRYTA PRAWDA", OD 18 LUTEGO, PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 18:00

"19+", OD 18 LUTEGO, PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 16:30

"CO ZA TYDZIEŃ", NIEDZIELA 11:30

Na antenie TVN nie zabraknie informacji i programów interwencyjnych:

"FAKTY", CODZIENNIE O 19:00

"UWAGA!", PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 19:50, SOBOTA - NIEDZIELA 19:45

"SUPERWIZJER", WTOREK 23:30





TVN 7

W TVN7 mocnym wejściem w kalendarzową wiosnę będzie powrót "Big Brothera". To format, który od lat budzi kontrowersje i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem widzów na całym świecie. Piętnastu uczestników wejdzie do domu Wielkiego Brata, aby zmierzyć się nie tylko z powierzonymi zadaniami, ale również z własnymi słabościami, aby zyskać sympatię widzów oraz współmieszkańców i zawalczyć o wygraną w programie. Czy uczestnicy będą w stanie ukryć swoje słabości i sekrety?

Jak wygląda prawdziwe życie bez internetowego filtra? Czy jesteśmy jeszcze w stanie żyć bez mediów społecznościowych? Jedno jest pewne – ten program nas zaskoczy!

Kolejna propozycja TVN 7 to "Zakochani po uszy" - pierwszy serial codzienny TVN7 i player, który otwiera sezon filmowy stacji. To historia niespełnionej, wakacyjnej miłości. Zauroczenia, które, nieoczekiwanie przerwane, pozostawiło w sercach bohaterów trwały ślad. Gdy Asia i Piotr spotykają się przypadkiem po latach, czują, że ich miłość powinna być tą najważniejszą. Od ostatniego spotkania minęło jednak sporo czasu, a ich drogi mocno się rozeszły. Asia przechodzi właśnie przez bolesne rozstanie z chłopakiem i otwiera swój pierwszy gabinet weterynaryjny. Piotr od liceum spotyka się z Sylwią, aspirującą influencerką, która na Instagramie kreuje pozornie idealny związek i, podobnie jak jego mama, popycha go w kierunku kariery i luksusowego życia. Czy Piotr wybierze młodzieńczą miłość? A może zdecyduje się na pozostanie u boku wieloletniej partnerki?

TVN7 to również największe hity kinowe. Na poniedziałkowe wieczory stacja przygotowała nie lada gratkę dla miłośników polskiego kina. Widzowie będą mogli obejrzeć zarówno klasyki, które weszły już do kanonu rodzimej kinematografii, jak i najnowsze produkcje. W wiosennej ofercie znalazły się m.in. "Psy", "Reich", "Sztos", "Vinci", "Zróbmy sobie wnuka" czy obie części "Och, Karol". Nie zabraknie także wysokobudżetowych produkcji prosto z Hollywood.

Oferta kanału zadowoli nie tylko amatorów kinowych nowości, ale także widzów, którzy cenią sobie powrót do swoich ulubionych programów i seriali. Po raz pierwszy widzowie TVN7 będą mieli szansę zobaczyć najbardziej doceniane produkcje serialowe TVN z udziałem takich gwiazd, jak Agata Kulesza, Leszek Lichota, Magdalena Boczarska, Bartek Topa, Łukasz Simlat czy Małgorzata Foremniak. Tej wiosny nie zabraknie również znanych i lubianych serii: "Singielki", "19+" oraz kultowych już "Przyjaciół".

Źródło: TVN "Zakochani po uszy"

TTV

Na rozpoczęcie dnia doskonały będzie "Express". Najświeższe wiadomości na żywo dostępne w TTV przez cały dzień już od godziny 6:45. W wiosennej ramówce, oprócz nowych godzin emisji, pojawią się też nowi prowadzący. Do Małgorzaty Prokopiuk i Jakuba Porady dołączą dziennikarki Patrycja Stockinger i Joanna Dunikowska-Paź. "Express" to codzienna porcja informacji z kraju i ze świata, prezentowana w przystępnej formie.

"Vlogbox. W necie" to program rozrywkowy łączący potencjał mediów społecznościowych z siłą telewizji. Bohaterowie programu "Vlogbox. W necie", wyciągną na pierwszy plan to, co wywołuje najwięcej komentarzy i budzi najgorętsze emocje. Z odpowiednią dawką humoru i ironii skomentują internetowe nowości. Bohaterowie programu będą najlepszymi przewodnikami pokazującymi, co jest aktualnie hot or not. "Vlogbox. W necie" jest oparty na formule znanej z popularnego programu "Googlebox. Przed telewizorem".

Kolejna nowość w ofercie TTV to "Patent na kasę", czyli niecodzienny przewodnik po współczesnych sposobach na oszczędzanie. Bohaterowie nowego programu są sprytni, przedsiębiorczy i potrafią zaoszczędzić pieniądze tam, gdzie inni bezmyślnie je trwonią. Teraz ich sposoby na oszczędzanie pozna cała Polska. Pokażemy najsprytniejsze i porażająco skuteczne sposoby na to, jak zatrzymać gotówkę przy sobie i płacić niższe rachunki.

TTV zaprezentuje też nowy reality show - "Made in Poland". Barwna para bohaterów z "Królowych Życia" - Gabriel Seweryn i Rafał Grabias - wraz z ekipą przyjaciół, spróbuje udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych! Wyruszą w Polskę do niewielkich miasteczek i wsi, by podzielić się swoim entuzjazmem z osobami, które się do nich zgłosiły. "Made in Poland" to program, który nie raz zaskoczy naszych bohaterów, ale bohaterowie również zaskoczą prowadzących.

Na wiosnę 2019 roku, oprócz nowości, TTV przygotowała nowe sezony popularnych produkcji, m.in.: "Googlebox. Przed telewizorem", "Królowe życia", "Dżentelmeni i wieśniacy", "Usterka" czy "DeFacto". Na antenę wraca też program "Druga twarz", w którym zespół ekspertów - Karolina Gilon, Malwina Wędzikowska, Marcin Tyszka oraz Łukasz Urbański - będzie pomagać ludziom z nietypowym i kontrowersyjnym wyglądem. W dziewiątym już sezonie "Ostrego cięcia" Andrzej Wierzbicki i Tomasz Schmidt odwiedzą te salony fryzjerskie w całej Polsce, które wymagają natychmiastowej rewolucji. Wiosną zobaczymy też kolejny etap "Wtajemniczenia" Przemka Kossakowskiego, który znajdzie się w sercu Indii.

METRO

Wiosną widzowie Metra zobaczą fascynujące serie dokumentalne. "Podbój kosmosu. Nowy rozdział" odsłoni widzom kulisy odważnych przedsięwzięć, zaplanowanych do realizacji w przestrzeni kosmicznej. O swoich planach opowiedzą Elon Musk – założyciel przedsiębiorstwa kosmicznego SpaceX, Richard Branson – miliarder i właściciel Virgin Galactic oraz słynny reżyser filmowy James Cameron.

Wiosną stacja pokaże na swojej antenie też dokumentalny serial "NASA - archiwum tajemnic". W tej fascynującej serii twórcy przyjrzą się niektórym z najbardziej tajemniczych i niewyjaśnionych dotąd misji NASA. Widzowie poznają historie osiągnięć inżynieryjnych oraz ludzkiej wytrzymałości. Każdy odcinek to relacje astronautów oraz autentyczne materiały z misji NASA. Na antenie zobaczymy również program "Gorączka złota", ukazujący ekscytujące kulisy poszukiwania cennego kruszcu i zaciętej walki o wielką fortunę.

Nie zabraknie również atrakcji dla fanów dobrego kina. Wiosną w paśmie filmowym pokażemy takie hity kinowe, jak: "Raport mniejszości", "Święty", "Poznaj mojego tatę", "Poznaj moich rodziców", "Terminal" czy "Cast Away: Poza światem".

Źródło: TVN "Podbój kosmosu. Nowy rozdział"

TVN FABUŁA

Kinomani spotykają się w TVN Fabuła. Najbardziej filmowy kanał grupy TVN i Discovery Polska to doskonała propozycja dla wszystkich, którzy na bieżąco śledzą premiery i nowinki z planów zdjęciowych. W kolejnym sezonie nie zabraknie kinowych hitów i materiałów zakulisowych.

Wielbiciele historii o superbohaterach będą mieli okazję, by przeżyć niezapomniane emocje dzięki trylogii o Batmanie, w reżyserii Christophera Nolana. To również idealna propozycja, dla tych, którzy w kinie cenią grę aktorską na najwyższym poziomie. Wśród maratonów filmowych nie zabraknie dwóch części przygód o detektywie z Baker Street. "Sherlock Holmes" oraz "Sherlock Holmes. Gra cieni" wyróżnia brawurowa kreacja Roberta Downey Jr. w tytułowej roli. Dla koneserów kina zaplanowany został weekend Oscarowy, podczas którego TVN Fabuła przypomni widzom tytuły uhonorowane złotą statuetką za najlepszy film. Wśród nich znajdą się między innymi: "Pożegnanie z Afryką", "Bez przebaczenia", "Operacja ARGO", "Grawitacja" oraz "Infiltracja".

Na antenie pojawi się nowy program, "Seriaale!", którego głównym tematem będą produkcje serialowe, cieszące się w ostatnich latach niesłabnącą popularnością. Powróci również doceniona przez widzów "Szkoła filmowa". Kinga Burzyńska zaprosi do programu artystów i twórców, którzy opowiedzą o pracy na planie oraz warsztacie filmowca.

TVN TURBO

Nieustannie rosnące wyniki oglądalności dowodzą, że TVN Turbo to ulubiony kanał męskiej części widowni.

Na antenie zadebiutuje "Klimek kontra Duda", czyli warsztatowy pojedynek dwóch najlepszych mechaników TVN Turbo. W każdym odcinku nowego programu Adam Klimek i Grzegorz Duda będą rywalizować, modyfikując ten sam model samochodu.

Kolejny nowy program TVN Turbo ukaże kulisy pracy funkcjonariuszy tytułowej "Służby Więziennej". Zobaczymy, jak wygląda więzienna rzeczywistość z perspektywy funkcjonariuszy – z czym na co dzień muszą się mierzyć oddziałowi, wychowawcy czy członkowie konwoju oraz jak udaje im się zachować zimną krew w trudnych momentach.

Zadebiutują też "Mechanicy", czyli propozycja dla wszystkich zmotoryzowanych, którzy zastanawiają się czy w Polsce można znaleźć uczciwy warsztat z mechanikami znającymi się na swoim fachu. Odpowiadamy: tak! Wiosną, w nowym programie TVN Turbo, przedstawimy zakłady z całej Polski specjalizujące się w różnych dziedzinach. Pokażemy rzetelnych fachowców, dla których praca jest prawdziwą pasją. Sprawdzimy, jak wygląda codzienność "Mechaników" i jakie motoryzacyjne wyzwania stawiają przed nimi wymagający klienci.

Nie zabraknie też uwielbianych przez widzów kontynuacji. Ponownie zobaczymy m.in.: "Zakup kontrolowany", "Samochód marzeń: kup i zrób" oraz "Nowy gadżet". Z kolei najdłużej emitowany program motoryzacyjny w Polsce - "Automaniak" - powróci w nowej odsłonie, z nowymi prowadzącymi. Adam Kornacki, Łukasz Bąk i Patryk Mikiciuk przetestują rynkowe nowości i podzielą się wrażeniami z jazdy. Łącząc profesjonalizm z poczuciem humoru, na różne sposoby sprawdzą szereg aut – od wartych miliony złotych po niebanalne terenówki. Przejadą setki kilometrów po włoskich, francuskich i polskich drogach.

Wiosenna ramówka TVN Turbo i Discovery Channel

DISCOVERY CHANNEL

To będzie wyjątkowa wiosna w Discovery Channel. Lider wśród kanałów dokumentalnych nie przestaje odkrywać, inspirować i zaskakiwać, w tym sezonie przygotowaliśmy bowiem rekordową liczbę nowych, polskich produkcji.

"Lotnisko" to potężny organizm funkcjonujący na pełnych obrotach przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. To także skomplikowane, obostrzone surowymi przepisami procesy oraz praca setek profesjonalistów i pasjonatów, na barkach których spoczywa bezpieczeństwo milionów pasażerów. Discovery Channel dotrze z kamerami w miejsca niedostępne dla podróżujących.

Dawid Andres przemierzył swoim truckiem Stany Zjednoczone wzdłuż i wszerz. Nadeszła pora, by szoferkę TVN Turbo zamienić na Discovery Channel i wyruszyć w nową podróż - "Ciężarówką przez Wietnam". Polski kierowca pokona kilometry trudnych i niebezpiecznych tras. Nie zapomni też w swoim stylu zboczyć z drogi, by odkryć najciekawsze miejsca, oraz doświadczyć nowych wrażeń.

Los Angeles. To tutaj podobno spełniają się marzenia. W programie "Klasyczny Amerykański Sen" pokażemy Polaków, którym udało się zamienić pasję do samochodów w potężny biznes i tym samym zrealizować swój American Dream. Zdradzimy patenty, dzięki którym sprowadzanie amerykańskich aut do Polski przynosi realne pieniądze oraz podpowiemy, w jakie auta opłaca się zainwestować.

Słabości do czterech kółek nie można też odmówić Rafałowi i Grzegorzowi z programu "Odjazdowe bryki braci Collins". Rodzeństwo z Legnicy za marzeniami wyjechało do Wielkiej Brytanii, gdzie otworzyli warsztat samochodowy. Nieprzeciętny tuning sprawia, że auta w rękach naszych rodaków stają się istnymi dziełami sztuki, a do grona ich klientów należą gwiazdy takie, jak Cristiano Ronaldo czy Rita Ora.

Londyn stał się drugim domem również dla założycieli firmy HAWK. Jej pracownicy dbają, by tysiące ton śmieci generowanych przez osiem milionów mieszkańców tej aglomeracji nie trafiało na ulicę, lecz do wyznaczonych do ich składowania i utylizowania miejsc. "Brudna robota - czysty zysk" to program ukazujący pracę Polaków, którzy każdego dnia przemierzają wąskie brytyjskie uliczki wielkimi, specjalistycznymi ciężarówkami.

Są wytrwałe i silne, żadnej pracy się nie boją. "Specjalistki" przełamują wszelkie stereotypy i udowadniają, że podział na profesje damskie i męskie nie istnieje. Prowadzą ciężarówki, pracują w tartaku, jako operatorki żurawi i strażaczki. Dla nich nie ma rzeczy niemożliwych, a wykonywany zawód to prawdziwa pasja!

W programie "Granice wytrzymałości Zachara" były żołnierz wojsk specjalnych zabierze widzów na ekstremalną wyprawę w Góry Izerskie. Wojciech Zacharków pokaże, jak przetrwać 10 dni zimą w skrajnie trudnych warunkach, mając przy sobie jedynie nóż i krzesiwo.

Tej wiosny sprawdzimy także "Jak funkcjonuje miasto". Na przykładzie Warszawy zdradzimy kulisy zarządzania metropolią i poszczególnymi elementami miejskiej infrastruktury. Przedstawimy ludzi, którzy dbają o bezpieczeństwo, wygodę i komfort życia mieszkańców.

Źródło: TVN "Ciężarówką przez Wietnam"

DISCOVERY HISTORIA

Discovery Historia to propozycja dla każdego, kto chce wiedzieć więcej. Fascynujące dokumenty, najwyższej jakości polskie i zagraniczne produkcje oraz materiały archiwalne przenoszą widzów do świata historycznych wydarzeń. W nowoczesny sposób prezentujemy fakty, przedstawiamy różne punkty widzenia i hipotezy. Wiosną zapraszamy na program "Szyfry i spiski" prezentujący informacje, których próżno szukać w podręcznikach historii. Od lat ignorowane szczegóły oraz skrywane sekrety ujrzą światło dzienne. Poznamy tajne stowarzyszenia, odkryjemy tajemnice słynnych miejsc, zobaczymy przełomowe wynalazki i opowiemy o osobach, które zmieniły bieg historii.

DTX

DTX to kanał dla widzów żądnych mocnych wrażeń. Oferowane programy to wgląd w fascynujący męski świat aut, dużych i małych gadżetów oraz ekstremalnych sytuacji. Tej wiosny wciskamy pedał gazu i lądujemy w warsztacie DieselSellerz, gdzie rozgrywa się akcja nowej serii programu "Dieselmania". To właśnie tam ekipa mechaników zajmuje się budową ogromnych maszyn i ciężarówek. Heavy D, Diesel Dave i ich współpracownicy pokażą nam świat, w którym króluja silniki Diesla. W kolejnych odcinkach będziemy podglądać, jak ci motoryzacyjni maniacy tworzą, sprzedają, a także niszczą pojazdy. Po raz pierwszy w swojej karierze podejmą się budowy terenowej ciężarówki. Ich pomysły i modyfikacje odbiegają od standardowych rozwiązań. Eksperymentalne helikoptery z silnikami Diesla czy nowa wersja starego samochodu strażackiego nie mają sobie równych. Dla nich nie ma rzeczy niemożliwych!

DISCOVERY SCIENCE

Discovery Science bada, analizuje i wyciąga wnioski. Kanał porusza naukowe tematy i wyjaśnia

to, co niezrozumiałe. Wiosenna nowość stara się znaleźć odpowiedź na odwieczne pytanie: "Jak działa wszechświat?". Człowiek potrafi już podróżować w kosmos i dysponuje coraz doskonalszą aparaturą badawczą, jednak wszechświat nadal stanowi dla niego wielką tajemnicę. Autorzy szukają odpowiedzi na pytania: czym jest, jaki był jego początek i kiedy nastąpił. Opierając się na teorii Wielkiego Wybuchu, cofają się do pierwszych chwil jego istnienia.

Źródło: TVN "Jak działa wszechświat?"

ID

ID zaprasza widzów do tajemniczego świata zbrodni, oferując trzymające w napięciu programy kryminalne. Intrygujące, dramatyczne i autentyczne historie oraz ich dogłębna analiza dostarczają mocnych wrażeń. Twórcy prezentowanych serii przedstawiają wiele aspektów rozwiązywanych zagadek - od tego, co dzieje się w umysłach przestępców i jakie są motywy ich działań, przez pracę laboratoriów kryminalistycznych, po relacje detektywów i rozmowy z najbliższymi ofiar. Wiosną zapraszamy na nowy program "Lata 90. Dekada zbrodni". Sprawdzimy, dlaczego to właśnie lata 90. były jednym z najciemniejszych i najbardziej śmiercionośnych dziesięcioleci w historii.

TVN STYLE

TVN Style to od siedmiu lat najchętniej oglądana kobieca stacja lifestylowa w Polsce. W swojej bogatej i różnorodnej ofercie programowej pokazuje wszystkie oblicza życia kobiet. Do grona prowadzących TVN Style należą między innymi: ambasadorka kanału Agata Młynarska, Anna Nowak-Ibisz, Urszula Chincz, Katarzyna Bosacka, Magda Mołek oraz Izabela Janachowska.

Już wiosną zaprezentują widzom nowe odcinki swoich programów. Na antenę powróci "Ekstra zmiana", w której Agata Młynarska wraz z ekspertami pomogą kolejnym osobom po rozwodzie. Urszula Chincz w "Nowej misji ratunkowej" zaprezentuje widzom mnóstwo sprytnych rozwiązań dotyczących sprzątania, majsterkowania i wystroju wnętrz. Maja Sablewska w swoim programie "Sablewska o stylu. Na okazje" pokaże jak można ubrać się na różnego rodzaju wydarzenia. Wiosna w TVN Style to także nowe sezony programów: "Pani Gadżet", "Co nas truje?", "W roli głównej", "Gwiazdy prywatnie" oraz "Śluby marzeń".

To nie wszystko! TVN Style przygotowała dla widzów aż sześć wiosennych nowości!

Wszyscy zgadzamy się, że zdrowie jest najważniejsze! W społeczeństwie krąży wiele teorii na temat tego, co służy naszemu organizmowi. Jak się w tym wszystkim odnaleźć, nie zwariować, a przede wszystkim nie zachorować?! W nowym programie "Pogromcy medycznych mitów" ekipa lekarzy obali mity krążące wokół tematyki zdrowotnej. Eksperci w prosty i przejrzysty sposób podzielą się z widzami swoją fachową wiedzą. Niejednemu z nas pomogą otworzyć oczy i poprawić jakość życia.

Pięciu bohaterów. Pięć mieszkań. I jedno pytanie: "Kto tu mieszka?" W każdym odcinku uczestnicy odwiedzą pięć domów należących do kogoś z ich grupy. Wiedząc jedynie jaki zawód wykonuje każdy z nich, będą musieli odgadnąć, które wnętrze należy do poszczególnych bohaterów. Używając intuicji i uważnie śledząc reakcje pozostałych, muszą przeprowadzić dochodzenie. Rozwiązanie zagadki czeka na widzów dopiero w finale programu. Pokaż swoje mieszkanie a powiem ci, kim jesteś...

W swoim nowym programie "Powrót doktora Szczyta" doktor Marek Szczyt, jeden z najlepszych chirurgów plastycznych w Polsce, spotka się z kolejnymi pacjentami. Czy uda mu się pomóc Patrycji z asymetrią twarzy, Sandrze z odstającymi uszami oraz Paulinie z lewostronnym porażeniem ciała i zanikiem mięśni w jednej z łydek? Nie mamy wątpliwości, że doktor Szczyt i jego lekarze specjaliści zrobią wszystko, by odmienić życie bohaterów programu.

Katarzyna Bosacka dobrze wie, że kilogramy lubią wracać. Mimo wszystko nie poddaje się i po raz kolejny idzie na dietę. W programie "Z Bosacką na diecie" będzie towarzyszyła jej dwójka bohaterów. Wspólnie staną do walki z wagą i własnymi słabościami. Nad procesem odchudzania będą czuwali specjaliści z różnych dziedzin. Nie zabraknie przepisów na dietetyczne dania, wskazówek dotyczących aktywności fizycznej oraz porad lekarzy i psychologów. Idzie wiosna! Pora na zmiany!

Otworzenie własnego salonu kosmetycznego to dla wielu osób spełnienie marzeń. Utrzymanie się w tym biznesie to zupełnie inna bajka! Prowadzące program "Kosmetyczne rewolucje" Paulina Pastuszak i Sylwia Gołębiewska ruszą w Polskę na ratunek zmagającym się z kłopotami gabinetom urody manicure. Ekspertki przyjrzą się, jak funkcjonują salony, zdiagnozują ich kluczowe problemy i wprowadzą plan naprawczy. Będzie się działo!

Anna Nowak-Ibisz w programie "Tak powstaje..." ruszy w Polskę, by odkryć świat fabryk i przyjrzeć się, jak powstają przedmioty codziennego użytku. Prowadząca z charakterystycznym dla siebie zacięciem będzie zadawać pytania, sprawdzać i testować. Czy producenci zdradzą jej swoje laboratoryjne tajemnice?

TLC

Wiosna w TLC zapowiada się ekscytująco! Uwielbiany brytyjski stylista i projektant Gok Wan przyjeżdża do naszego kraju, aby pomóc przyszłym pannom młodym w wyborze ich jedynej i wymarzonej sukni ślubnej. Program "Salon sukien ślubnych Goka" jest oparty na amerykańskim formacie "Say yes to the dress".

Mamy niesamowite szczęście! Polska to poza Wielką Brytanią jedyne miejsce na świecie, gdzie Gok nagrywa swoje programy. Jego charyzma, temperament, wiedza i doświadczenie to cechy, które na pewno przydadzą się każdej narzeczonej przy podejmowaniu decyzji o stroju na jeden z najważniejszych dni w jej życiu. Nikt, tak jak Gok Wan, nie potrafi znaleźć drogi do serca kobiety, podpowiedzieć, co pasuje do jej osobowości i co jest dobre do konkretnej figury. Ten słynny pasjonat mody ma także unikalny dar tworzenia fantastycznych kreacji, w których jeden drobny szczegół sprawia, że każda bohaterka programu od razu czuje się wyjątkowo. Tylko czy panny młode go posłuchają? Tu liczy się jeszcze zdanie rodziny, teściowej i przyjaciółek. Jedno jest pewne - emocje gwarantowane!

Wiosną w telewizji TLC zobaczymy już drugi sezon programu "Panny młode ponad miarę". Wystarczy, że masz nietypową figurę czy okrąglejsze kształty, a znalezienie odpowiedniej sukni ślubnej może stanowić nie lada problem. Okazuje się, że w większości salonów nie można nawet przymierzyć wybranego modelu kreacji na jedno z najważniejszych wydarzeń w swoim życiu. Dochodzi jeszcze presja związana z wyglądem. To właśnie tego dnia wszyscy patrzą głównie na pannę młodą. Wiele przyszłych żon po pierwszej wizycie w salonie sukien ślubnych jest załamana. I właśnie w tym momencie wkracza Izabela Janachowska - najlepsza ekspertka w tej dziedzinie w Polsce. W swoich programach telewizyjnych pomogła już setkom bohaterek, które miały problem z doborem właściwego stroju. To właśnie u niej każda narzeczona czuje się wyjątkowo i w komfortowych warunkach może stworzyć swoją wymarzoną ślubną stylizację. Pod fachowym okiem Izy może przymierzyć kilka modeli i wybrać ten, w którym czuje się najlepiej. Każdy odcinek kończy się emocjonującym finałem, w którym uczestniczą także bliscy bohaterki.

Źródło: TVN "Panny młode ponad miarę"

HGTV HOME & GARDEN

HGTV Home & Garden ma tylko dwa lata, a już jest drugim najchętniej oglądanym kobiecym kanałem lifestylowym w Polsce. O sukcesie HGTV Home & Garden decyduje nie tylko bogata oferta pro- gramowa, ale przede wszystkim ludzie. Eksperci, jak Dorota Szelągowska, Maja Popielarska czy Krzysztof Miruć to zdecydowanie ulubieńcy fanów tej stacji. Niedawno do rodziny HGTV dołączyli kolejni pasjonaci - Dominik Strzelec, Mirella i Marcin Kępczyńscy, Kamil i Marcin Pastuszak oraz Izabela Szarmach i Olga Piórkowska. Już wiosną kanał pokaże premierowe odcinki ich programów.

To będzie wyjątkowy rok nie tylko dla stacji, ale także dla kultowego programu "Nowa Maja w ogrodzie", który świętuje swoje piętnaste urodziny! Wiosną HGTV Home & Garden pokaże 700. odcinek programu Mai Popielarskiej!

W nowej ramówce znajdą się również najbardziej znane tytuły z amerykańskiej oferty HGTV. Nie zabraknie Christiny i Tareka z "Zarobić na remoncie" czy Lindsey i Erica z najnowszego sezonu "Remontu na pustyni".

W jednej z nowości pt. "Hawajski remont" widzowie będą mogli podziwiać renowacje domów w wykonaniu rodzeństwa Michelle i Davida Jaime - specjalistów od oszczędnych remontów na wyspach.

Twarzą kanału HGTV Home & Garden w Polsce jest Dorota Szelągowska.

FOOD NETWORK

Najlepsza w Polsce stacja kulinarna, która co chwilę bije kolejne rekordy oglądalności. Razem z Food Network widzowie mają szansę spróbować nowych smaków zarówno lokalnych, jak i tych z różnych zakątków świata. To kanał, który inspiruje i zapewnia doskonałą rozrywkę.

W gronie prowadzących Food Network można znaleźć najważniejsze nazwiska z kulinarnej mapy Polski: Magdę Gessler, Roberta Makłowicza, Tomasza Jakubiaka, Darię Ładochę czy Walentego Kanię. Wiosną na antenie stacji nie zabraknie nowych odcinków "Sexy kuchni Magdy Gessler", "Makłowicza w drodze", "Sztuki mięsa", "Patenciar" oraz "Kuchni dla odważnych".

Źródło: TVN "Odkrycia Magdy Gessler"

Program "Odkrycia Magdy Gessler" to niezwykła szansa, żeby zobaczyć ambasadorkę kanału - Magdę Gessler - w zupełnie nowej roli! Od dawna wiadomo, że nikt tak jak ona nie potrafi rozmawiać o jedzeniu. Najbardziej znana restauratorka ruszy w Polskę, żeby pokazać widzom oryginalne restauracje oraz genialnych szefów kuchni! Odkryje prawdziwe kulinarne talenty i opowie ich fascynujące historie. To nie wszystko! Podejrzy jak pracują w kuchni, a także spróbuje ich popisowych dań. Skąd czerpią inspiracje? Jak prowadzą restauracje? Czy uda im się zachwycić, a może zaskoczyć ikonę telewizji?

Miłość do gotowania Tadeusz Müller odziedziczył w genach. Syn Magdy Gessler w swoim nowym programie "Z gruntu zdrowo" udowodni, że polskie warzywa i owoce to bezcenne źródło zdrowia i nieskończona inspiracja do tworzenia pysznych potraw. Tadeusz pojedzie na pola, by przekonać się na własne oczy, jak wyglądają uprawy, a w swojej kuchni pokaże przepisy na dania, które będą prawdziwymi bombami witaminowymi. Już w pierwszym odcinku opowie o zdrowotnych właściwościach buraka. Dlaczego warto codziennie pić zakwas z tego warzywa? Jak rozpoznać czy rosło bez środków chemicznych? Jedno jest pewne! Będzie pysznie i zdrowo!

Jak skutecznie zlikwidować oponkę na brzuchu? Co zrobić, żeby pozbyć się worów pod oczami albo skończyć ze słodyczami? Jakie produkty wyrzucić raz na zawsze ze swojej diety? Anna Makowska, znana jako Doktor Ania w programie "Zdrowo dla odmiany" pomoże kobietom zawalczyć z ich słabościami i niezdrowymi nawykami! Prowadząca podpowie, jak świadomie robić zakupy, by wybrać pełnowartościowe produkty i nie poddawać się marketingowym obietnicom producentów żywności. Doktor Ania wraz z bohaterką wybierze się do sklepu, doradzi jej jak zmienić jadłospis i porzucić stare nawyki. To nie wszystko! W naszym studiu kuchennym wesprze ją doświadczony kucharz, który zaproponuje zdrowe wersje lubianych dań i udowodni, że kuchnia "fit" nie musi być trudna i czasochłonna.

W programie "Prześlij przepis" oddamy antenę miłośnikom gotowania z całej Polski! Kamery Food Network zajrzą do Waszych kuchni, gdzie będziecie mogli zaprezentować swoje przepisy na popisowe dania! Odwiedzimy prawdziwych pasjonatów i podpatrzymy, jaki jest ich sposób na udany obiad, rodzinną kolację czy imieniny u cioci. Poznamy się bliżej i będziemy biesiadować przy wspólnym stole! Wy też możecie dołączyć do grona prowadzących Food Network!

TRAVEL CHANNEL

Podróżować można na wiele sposobów. Dla jednych to pomysł na życie, dla innych liczą się przede wszystkim wakacyjne wypady. Są też tacy, którzy uwielbiają zwiedzać świat, nie ruszając się z kanapy. Podróżowanie to także próbowanie nowych smaków oraz poznawanie niesamowitych osób spotykanych po drodze. Tak jest właśnie w Travel Channel. Tutaj świat tworzą ludzie i ich wyjątkowe historie.

Twarzą kanału w Polsce jest Martyna Wojciechowska.

Wiosną na antenie stacji nie zabraknie kolejnych przygód globtroterów - Vienia i Filipa Głodka, czyli "COOL turystów". Poznamy również nowych bohaterów, mieszkających na odległych krańcach ziemi, w serii "Jestem z Polski". Fascynujący podróżnicy pokażą swój "Świat według…", a z kolei w drugim sezonie programu "Subiektywny ranking NAJ" zabierzemy widzów do najbardziej filmowych lokacji, odkryjemy najsmaczniejsze kierunki oraz najciekawsze parki i rezerwaty. To tylko początek! W wiosennej ofercie programowej znajdziecie aż dziewięć nowości!

Źródło: TVN Twarzą Travel Channel w Polsce jest Martyna Wojciechowska Pieczone nietoperze, sos ze skisłych ryb, a może larwy pszczół w miodzie? Każdy kraj ma swoje tradycyjne potrawy, które jego mieszkańcy jedzą na co dzień. Dla turystów nie jest to już takie oczywiste! Antropolog i miłośnik egzotycznych wypraw Jarek Nowak w nowym programie "Szokujące potrawy" wybierze się w kulinarną podróż po najdziwniejszych kuchniach świata!

Gospodarzami premierowego cyklu "Czy wiesz, że..."będą ośmioletnia Hela i jedenastoletni Szymon. Już wiosną wybiorą się w fascynującą podróż po Polsce i świecie w poszukiwaniu różnych ciekawostek. Jak dziecięcymi oczami wyglądają Namibia, Indie i Madagaskar? Zapraszamy Was na wspólną wyprawę - niezależnie od wieku!

Jeżdżąca za właścicielem inteligentna walizka, a może urządzenie, które w czasie rzeczywistym potrafi tłumaczyć na dowolny z sześćdziesięciu języków? Zaskoczeni? To nie są narzędzia z przyszłości, ale genialne gadżety, które mogą służyć Wam podczas podróży! W nowym cyklu "COOL gadżet" zaprezentuje je raper Vienio.

Program "No to lecę!" przybliży widzom zawód stewardesy i stewarda! Jak wygląda ich codzienna praca? Bohaterowie serii zabiorą widzów w swoje ulubione miejsca i pokażą światowe stolice swoimi oczami. W pierwszym odcinku Olga Buława - Miss Polski 2018 oprowadzi Was po Seulu.

Dziennikarz Jakub Porada w programie "Porada na weekend"zaprezentuje widzom najciekawsze i niepospolite miejsca na krótkie wypady. Już wiosną wybierze się na malownicze Roztocze, spędzi fiński weekend w… Karkonoszach, a nawet, niczym na Marsie, wyląduje w Bieszczadach, gdzie przenocuje w nowoczesnej kopule sferycznej!

"Mój przewodnik po…" to zestawienie 10 zagadnień dotyczących poszczególnych wakacyjnych kierunków. Od najlepszego miejsca na selfie, przez najciekawsze miejsca do spania, po najdziwniejsze lokalne atrakcje. Prowadzącą będzie Justyna Nagłowska - absolwentka reżyserii, influencerka, a prywatnie narzeczona Borysa Szyca. Przystanek pierwszy - Macedonia!

Co papież Franciszek jada na śniadanie i kto układa dla niego jadłospis? Dlaczego nie każdy może pojechać do Mekki? Na te oraz na wiele innych pytań odpowie ksiądz Kazimierz Sowa, który w serii "Święte miejsca" zabierze nas na wyprawę tropem słynnych destynacji związanych z różnymi religiami.

"Egzotyczne wakacje na każdą kieszeń" to marzenie większości Polaków. Nowy cykl Travel Channel udowodni widzom, że wyjazd na tropikalną wyspę nie musi być bardziej kosztowny niż pobyt w Sopocie! Hania Zborowska-Neves, córka znanej pary aktorskiej zdradzi widzom swoje patenty na oszczędzanie w podróży.

Co zrobić, kiedy zgubi nam się bagaż? Jakie szczepienia należy wykonać przed wyjazdem do egzotycznych krajów? Youtuber Kuba Jankowski w programie "ABCpodróżnika" pomoże widzom w zorganizowaniu od podstaw każdej wyprawy!

DISCOVERY LIFE

Discovery Life to duża dawka emocji i doskonałej rozrywki. Stawiamy na wyjątkowe historie, szczerych bohaterów i szczęśliwe zakończenia! Już wiosną premierowe odcinki piątego sezonu programu "Córka inna niż wszystkie"! Będziemy śledzić dalsze losy Jazz Jennings, jednej z najmłodszych transpłciowych kobiet w historii, która otwarcie mówi o swoich problemach. Na antenę Discovery Life powraca program "Wiza na miłość: pierwsze spotkanie"! Bohaterowie, którzy znają się z Internetu, wybiorą się w podróż, by spotkać się po raz pierwszy. Czy zdecydują się na poważne deklaracje? Na wszystkich fanów czeka również nowy sezon "Wizy na miłość: dalsze losy"!

Źródło: TVN "Córka inna niż wszystkie"

ANIMAL PLANET

Przeżyj bliskie spotkania z przyrodą i dzikimi zwierzętami, nie wychodząc z domu. Animal Planet to gwarancja najwyższej jakości programów dokumentalnych przedstawiających niesamowity świat fauny i flory. W propozycjach Animal Planet nie zabraknie miejsca dla ludzi, którzy postanowili poświęcić dużą część swojego życia na działanie na rzecz natury lub pomaganie różnym stworzeniom.

Tej wiosny zapraszamy na nowy program "Klinika Hendersonów". Pokażemy, jak wygląda praca w jednym z najbardziej obleganych szpitali weterynaryjnych w stanie Kolorado – Fox Hollow. To tutaj od ponad 20 lat zwierzęta leczone są przez rodzinę Hendersonów – dra Tony’ego oraz jego synów: Ryana, Cole’a i Rossa. Ten ostatni zdobył serca internautów filmami ukazującymi, w jaki sposób uspokaja swoich małych, zestresowanych podopiecznych - robi to śpiewem i grą na gitarze! Nadszedł czas, by widzowie Animal Planet również zobaczyli specjalną więź, jaka łączy członków rodziny Hendersonów z ich pacjentami.

TVN24

TVN24 jest pierwszym całodobowym kanałem informacyjno-publicystycznym w Polsce. Najwyższe standardy dziennikarskie oraz rzetelne i wiarygodne informacje to wizytówka tej stacji. Niesłabnącą popularność i zaufanie, którym TVN24 obdarzają widzowie potwierdza pozycja lidera oglądalności wśród stacji informacyjnych w Polsce.

Szybki i wielowymiarowy opis tego, co właśnie dzieje się na świecie możliwy jest dzięki zespołowi profesjonalistów, pracującemu przy codziennych produkcjach kanału. Od lat ze stacją związani są rzetelni i doświadczeni dziennikarze m.in. Justyna Pochanke, Monika Olejnik, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Anita Werner, Grzegorz Kajdanowicz, Andrzej Morozowski czy Tomasz Sianecki. W strukturze TVN24 istotną rolę pełnią także zagraniczni korespondenci, dzięki którym przekazywane są najważniejsze wiadomości z całego świata.

Codzienną ramówkę stacji dopełniają magazyny, takie jak "Fakty w Południe", "Fakty po Faktach", "Tak jest", "Czarno na białym", "Polska i świat", "Dzień po dniu", "Kropka nad i", "Śniadanie mistrzów" czy "Szkło kontaktowe".

TVN24 BIS

TVN24 BiS to druga stacja wchodząca w skład portfolio informacyjnego TVN i Discovery Polska. Kanał ten oferuje treści związane ze światem finansowo-biznesowym, podejmuje tematykę międzynarodową. To doskonałe źródło wiedzy dla widzów, których interesuje globalna gospodarka.

Oferta stacji stanowi rozszerzenie i uzupełnienie programów przygotowywanych w TVN24. Przekazuje najświeższe i najważniejsze informacje z rynków polskich i zagranicznych, bieżące wiadomości oraz analizy i komentarze ekspertów. Kanał kierowany jest do widzów zainteresowanych światowymi giełdami i międzynarodowymi wydarzeniami. Ważne miejsce w codziennej ramówce TVN24 BiS zajmują takie programy jak: "24 godziny", "Biznes dla ludzi", "Bilans", czy "Pokaż nam świat".

EUROSPORT

Widzowie Eurosportu mogą się cieszyć najpełniejszą ofertą sportów zimowych i setkami godzin transmisji z najważniejszych aren. W Polsce sportowa zima to przede wszystkim skoki narciarskie. Tylko w Eurosporcie kibice mogą oglądać nie tylko wszystkie konkursy Pucharu Świata, ale także kwalifikacje do zawodów. Przez cały sezon reporterzy Eurosportu są obecni na europejskich konkursach, aby przeprowadzać wywiady ze skoczkami, a eksperci i komentatorzy stacji, w tym Marek Rudziński i Igor Błachut, profesjonalnie analizują wydarzenia w relacjach ze studia.

Poza skokami narciarskimi Eurosport zapewnia także bardzo obszerne relacje z tras biathlonowego Pucharu Świata z niezrównanym komentarzem duetu Tomasz Jaroński i Krzysztof Wyrzykowski, których wspiera legenda polskiego biathlonu Tomasz Sikora. W zimowej ofercie kanału znajduje się także widowiskowe narciarstwo alpejskie z takimi gwiazdami, jak Lindsey Vonn, Mikaela Shiffrin czy Marcel Hirscher oraz biegi narciarskie, kombinacja norweska, saneczkarstwo czy łyżwiarstwo figurowe.

Choć w połowie stycznia w Europie króluje zima, widzowie Eurosportu mogą przenieść się do gorącego Melbourne, gdzie przez dwa tygodnie najlepsze tenisistki i najlepsi tenisiści świata rywalizują w pierwszym w roku turnieju Wielkiego Szlema - Australian Open.

Już w lutym na antenę Eurosportu wraca także piłka nożna w wydaniu krajowym i międzynarodowym. Widzowie będą mogli oglądać mecze otwierające i zamykające kolejki Lotto Ekstraklasy oraz decydujące starcia w Pucharze Niemiec, w których wystąpią między innymi Borussia Dortmund Łukasza Piszczka i Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego. W maju na Stadionie Olimpijskim w Berlinie rozegrany zostanie wielki finał tych rozgrywek.

Eurosport od lat kojarzy się także z kolarstwem. Rozkręcający się niemal od początku roku peleton nabierze tempa wiosną, gdy kolarze będą rywalizować w klasykach. Już w maju staną z kolei na starcie pierwszego z wielkich wyścigów - Giro d’Italia. Obok Rafała Majki z BORA-Hansgrohe i Michała Kwiatkowskiego z Team Sky, polscy kibice będą mogli emocjonować się występami Teamu CCC, które skomentują m.in. Tomasz Jaroński, Krzysztof Wyrzykowski, Dariusz Baranowski i Adam Probosz.

W ramówce Eurosportu stałe miejsce mają również wszystkie najważniejsze turnieje snookerowe, z mistrzostwami świata w Sheffield na czele. Wyczyny gwiazd tej dyscypliny, takich jak Ronnie O’Sullivan, Mark Selby, Mark Williams i John Higgins, komentują między innymi najlepsi w swoim fachu Przemysław Kruk i Rafał Jewtuch.

Źródło: Getty Images Skoki narciarskie w Eurosport