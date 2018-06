"Ludzie są świetni, atmosfera jest świetna". Wielkie gwiazdy na Orange Warsaw Festival

W piątek na terenie toru wyścigów konnych na warszawskim Służewcu wystartował dwudniowy Orange Warsaw Festival. Pierwszego dnia tysiące fanów miało okazję posłuchać takich wykonawców jak Dua Lipa czy Sam Smith. W sobotę wystąpią między innymi Florence and the Machine i Tyler, The Creator. Uczestnicy są zachwyceni panującą na festiwalu atmosferą.