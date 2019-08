Młodzi, zdolni i ogromnie popularni. Finałowy koncert Top Of The Top 2019

Drugi dzień Top of the Top Sopot Festival

Foto: Adam Warżawa/PAP Video: Fakty TVN

Środa to drugi dzień Top of the Top Sopot Festival. W Operze Leśnej zabrzmią najbardziej energetyczne hity w ramach koncertu "#IDANCE", a później odbędzie się koncert "Top of the Top". Więcej na ten temat w dzisiejszych "Faktach" TVN o 19:00.

