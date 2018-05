Weinstein przyjechał na komisariat. Zabrał ze sobą książki





Były hollywoodzki producent Harvey Weinstein pojawił się w piątek rano czasu lokalnego w komisariacie na Manhattanie. Amerykańskie media informują, że usłyszy zarzuty gwałtu oraz zmuszenia do seksu oralnego.

Weinstein pojawił się w komisariacie po godzinie 7 czasu lokalnego (13 czasu polskiego). Od samego rana czekał na niego tłum dziennikarzy. Nie odpowiedział na żadne pytania.

Źródło: PAP/EPA / Justin Lane Harvey Weinstein ma usłyszeć zarzuty

Jak odnotowuje Reuters, miał ze sobą trzy grube książki. Agencja pisze, że jedna z nich to prawdopodobnie biografia Elii Kazana, reżysera takich hollywoodzkich klasyków jak "Na nabrzeżach" czy "Tramwaj zwany pożądaniem".



A Media crush at the NPYD 1st Precinct awaiting disgraced movie mogul Harvey Weinstein to turn himself in pic.twitter.com/AMkDyNtXIm — Steven D'Souza (@cbcsteve) May 25, 2018





Uniknie aresztu?

Rano amerykańskie media informowały, że były producent ma oddać się w ręce śledczych, ale od razu po usłyszeniu zarzutów wpłacić kaucję.

W sprawie zarzutów komentarza w czwartek odmówiła rzeczniczka Weinsteina Juda Engelmayer oraz jego prawnik Benjamin Brafman.

Według gazety "New York Times" część zarzutów oparto na zeznaniach Luci Evans, która oskarżyła Weinsteina o zmuszenie do seksu oralnego. Miało do tego dojść w 2004 roku podczas castingu w biurze firmy Miramax - założonej przez Weinsteina wytwórni filmowej.

Zarówno nowojorska policja, jak i miejscowa prokuratura odmówiły komentarza w sprawie zarzutów. Wobec Weinsteina prowadzone są jeszcze policyjne śledztwa w Los Angeles i w Londynie.

Skandal i globalny ruch

W październiku 2017 roku "New York Times" poinformował, że Weinstein w ciągu ostatnich lat molestował seksualnie aktorki, asystentki i inne pracownice swojej firmy. Jedną z jego ofiar miała być znana aktorka Ashley Judd (w kwietniu przeciwko Weinsteinowi złożyła pozew cywilny). Według gazety co najmniej ośmiu kobietom producent zapłacił za milczenie.

W ostatnich miesiącach blisko 100 kobiet złożyło pozwy sądowe przeciwko Weinsteinowi, który został zwolniony z własnej wytwórni filmowej The Weinstein Company w październiku 2017 roku.

Przeprosił, nie przyznał się

Oskarżony 65-letni producent wydał oświadczenie, w którym przeprosił za błędy. Nie przyznał się jednak do winy i utrzymuje, że wszystko odbywało się za zgodą obydwu stron.

Po ujawnieniu skandalu z Weinsteinem rozpoczął się ruch "MeToo" (po angielsku "Ja też"), w ramach którego kobiety na całym świecie ujawniały przypadki molestowania seksualnego i niewłaściwego zachowania ze strony mężczyzn. W internecie na portalach społecznościowych informacje o tego rodzaju sytuacjach oznaczano hashtagiem #MeToo.