Freddie Mercury na niepublikowanym dotąd nagraniu

Video: Imperial-Cinepix

"Bohemian Rhapsody" Bryana Singera ze Złotym Globem

07.01 | Jeśli byliśmy zdziwieni brakiem wśród nominowanych do Złotego Globu "Zimnej wojny" to dzisiejszy werdykt członków HFPA wprawił w osłupienie nie tylko Amerykanów. Wszystkie typy krytyków i bukmacherów runęły z hukiem, a najlepszym filmem dramatycznym wybrano ugrzecznioną opowieść o wokaliście "The Queen". Pewniaków w aktorskich kategoriach – Lady Gagę i Bradleya Coopera też pominięto. Gdyby nie nagrody dla świetneego "Green Books" i genialnej "Romy" Cuarona, można by zapytać: "co tu jest grane"?

