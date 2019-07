Anglojęzyczny debiut Szumowskiej na festiwalu w Toronto. "Przejście do zupełnie innego etapu"

Jest zarazem radość, ale też niepewność, bo to festiwal, na który akredytuje się największa na świecie liczba dziennikarzy. Na pewno oczy wszystkich będą skierowane na to, co się tam dzieje - podkreśla w rozmowie z tvn24.pl reżyserka Małgorzata Szumowska. Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, jej anglojęzyczny debiut "The Other Lamb" zakwalifikował się do prestiżowej sekcji Pokazy Specjalne Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.