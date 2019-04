Ponad sto tysięcy dolarów na rzecz LGBTQ. Taylor Swift pokazała swoją hojność





Taylor Swift przekazała 113 tysięcy dolarów organizacji działającej na rzecz społeczności LGBTQ - Tennessee Equality Project (TEP). Amerykańska piosenkarka napisała odręczny list, przedstawiając w nim powody, które skłoniły ją do darowizny. Korespondencja piosenkarki została udostępniona na Facebooku organizacji.

Taylor Swift odnosi się w liście do petycji przygotowanej przez organizację TEP i podpisanej przez przywódców różnych religii z Tennessee, która jest protestem przeciwko kontrowersyjnym zmianom, jakie planują wprowadzić stanowe władze. Chodzi o projekty nowych przepisów wymierzonych w społeczność homoseksualną i transgenderową.

"Proszę przekażcie im (inicjatorom petycji - red.) moje serdeczne podziękowania i przyjmijcie tę darowiznę na wsparcie pracy, którą wykonujecie wy i inni" - pisze dalej.

"Jesteś wspaniała", "To niesamowite"

List Taylor został opublikowany na profilu TEP na Facebooku.

"Taylor Swift od dawna jest sojusznikiem organizacji LGBTQ. Widzi naszą walkę w Tennessee i nadal wyraża swój głos razem z innymi dobrymi ludźmi, także przywódcami religijnymi, którzy w obliczu strachu przemawiają z miłością" - czytamy w notce opublikowanej pod postem.

"Tennessee Equality Project jest zaszczycona i wdzięczna za przekazanie przez Taylor Swift 113 tysięcy dolarów, które wesprą nasze wysiłki w trudnym momencie" - piszą działacze TEP.



Pod postem natychmiast pojawiły się liczne komentarze internautów.

"Wow. Niesamowite. Kocham ją jeszcze bardziej. A nie sądziłem, że to możliwe" - pisze Joe Woolley.



"To jest wspaniałe. Ty jesteś wspaniała. Jesteście wspaniali!" - komentuje Rebecca Terrell.

Podziękowania Swift przekazał również szef organizacji Chris Sanders.

"Wdzięczność za wsparcie i wkład w TEP, które idzie wraz z nim" - napisał na Twitterze.

Grateful for the support and the contribution to TEP that came with it. pic.twitter.com/Fw3jTjLXpf — Chris Sanders (@CSandersNash) 8 kwietnia 2019

"Każda dyskryminacja jest zła"

To nie pierwszy raz kiedy Swift angażuje się w działania na rzecz równości płci. W październiku 2018 roku poinformowała na Instagramie, że w wyborach do kongresu popiera kandydata demokratów.

"Zawsze głosowałam i zawsze będę głosować na podstawie tego, który z kandydatów będzie chronił i walczył o prawa człowieka, na jakie wszyscy zasługujemy w tym kraju. Wierzę w walkę o prawa LGBTQ i uważam, że każda forma dyskryminacja ze względu na orientację seksualną lub płeć jest ZŁA" - motywowała swój wybór piosenkarka.

