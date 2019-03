"To nie jest serial smutny. Jest słodko-gorzki, jak lubię". "Szóstka" od niedzieli w TVN

Foto: tvn24 Video: tvn24

"Jedynie na czym mogłam bazować, to na jakichś swoich...

30.03 | Serial "Szóstka" jest historią o międzyludzkich relacjach i trudnych decyzjach, które trzeba podejmować w sytuacjach ekstremalnych. Aktorzy Julia Wyszyńska i Marcin Bosak zagrali w serialu bliźnięta. - Nie miałam takiej historii w rodzinie, ani doświadczeń, na szczęście. Jedynie na czym mogłam bazować, to na jakichś swoich doświadczeniach, które sama przeżyłam - powiedziała we "Wstajesz i weekend Wyszyńska. - Marcin Bosak opowiadał, że jego bohater z powodu tego, że "bardzo kocha swoją siostrę i z całą pewnością jest to najważniejsza kobieta w jego życiu, to bardzo o nią dba i nie chce się zgodzić na to, żeby oddawała nerkę ojcu, którego nienawidzi".

»