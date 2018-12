"Pokazałeś, że opłaca się być w życiu pracowitym"

Video: tvn24

Jerzy Trela wspominał Kazimierza Kutza

18.12 | Dawał poczucie bezpieczeństwa i umiał "matkować", jak to sam nazywał. On po prostu kochał aktorów i my tak samo - wspominał zmarłego we wtorek Kazimierza Kutza aktor Jerzy Trela.

»