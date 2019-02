Suede, Dezerter, muzyczni dysydenci i dźwięki "Zimnej wojny" na OFF Festival 2019





Foto: OFF Festival / OFF Festival | Video: tvn24 OFF Festival odbędzie się na początku sierpnia w Katowicach

Suede, jedna z najważniejszych gitarowych formacji lat 90., pojawi się na OFF Festival 2019. Poza Suede zagrają też między innymi Masecki Jazz Trio i Dezerter, legenda polskiego punka.

Fani alternatywnego grania odliczają czas do początku sierpnia. Wtedy, w katowickiej Dolinie Trzech Stawów odbędzie się OFF Festival. W poniedziałek wieczorem Artur Rojek ogłosił, kto zasili line up jego imprezy.

Suede

Brytyjczycy ze Suede, debiutujący w 1989 roku, to jedni z pionierów brit popu i autorzy takich hitów jak "Beautiful Ones" czy "So Young". Zespół, na czele którego stoi charyzmatyczny Brett Anderson, zagra w Katowicach jednak przede wszystkim utwory ze swojej najnowszej płyty "The Blue Hour". Album, nagrany z producentem Alanem Moulderem (m.in. My Bloody Valentine, U2, Ride), to według krytyków muzycznych jedna z najlepszych rockowych płyt ubiegłego roku.

Suede

Dezerter gra "Underground Out of Poland"

W Katowicach, z jednym z najważniejszych polskich wydawnictw w historii, czyli "Underground Out of Poland" , pojawi się Dezerter. Spóźniony debiut grupy - materiał ukazał się nakładem amerykańskiej firmy Maximum Rock’n’Roll w czerwcu 1987 roku, po dwóch latach od powstania - to płyta, która nie traci na swojej aktualności

Dezerter

Trio Jazzowe Marcina Maseckiego

Marcin Masecki to stały gość OFF Festival. Wybitny współczesny pianista tym razem pojawi się w roli lidera jazzowego trio, w skład którego wchodzą również kontrabasista Piotr Domagalski i perkusista Jerzy Rogiewicz. Panowie zagrają m.in. utwory z "Zimnej wojny" Pawła Pawlikowskiego.

Trio Jazzowe Marcin Masecki

Superorganism

Indiepopowa sensacja, która w ubiegłym sezonie podbiła największe festiwalowe sceny i zadebiutowała albumem wydanym przez słynną wytwórnię Domino Records. Ośmioosobowy Superorganism w składzie ma muzyków z Wielkiej Brytanii, Japonii, Australii i Nowej Zelandii, co sprawia, że jest jednym z najbardziej wielobarwnych projektów na dzisiejszej scenie.

Superorganism (fot. Jordan Hughes)

The Body

Muzykę amerykańskiego The Body określa się jako przepełnioną rozpaczą. Duet, eksperymentujący z metalem od 20 lat, najlepiej dał temu wyraz na wydanym w 2016 roku albumie "No One Deserves Happiness".

The Body (fot. Sam Gehrke)

OM

Kalifornijskie trio OM trudno przypisać do konkretnego gatunku. Ich koncerty to hipnotyzujące rytuały. Na czele tej supergrupy stoi śpiewający basista Al Cisneros, lider stoner/doomowej legendy Sleep, a wspomagają go bębniarz Emil Amos (z kultowej formacji Holy Sons) i klawiszowiec Tyler Trotter (Phantom Family Halo, Watter).

OM

IC3PEAK

Świat usłyszał o IC3PEAK w ubiegłym roku, kiedy Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej wzięła na celownik trasę duetu. Koncerty odwoływano, w ostatniej chwili przenoszono w inne, często trudno dostępne miejsca, zastraszano właścicieli klubów, zatrzymywano muzyków. Powód? Kontrowersyjne teledyski. Nastya i Nick, w otoczeniu publiczności, robili swoje. Rosyjscy muzyczni dysydenci łączą mroczne witchhouse’owe brzmienia z energią undergroundowego hip-hopu i melancholijną melodyką Wschodu. Swoją twórczość nazywają audiowizualnym terrorem, nie bez powodu.

IC3PEAK

slowthai

Kiedy slowthai pojawił się na scenie, porównywano go do Sleaford Mods i The Streets. Tyron Frampton aka slowthai jest rapowym głosem brytyjskiej ulicy numer jeden.

slowthai

Durand Jones & The Indications

Czy Marvin Gaye albo na przykład Gil Scott Heron mają dziś godnych następców? Jeśli tak, to w postaci Duranda Jonesa, który gra z zespołem Indications. Dzięki debiutanckiej płycie zostali okrzyknięci największą nadzieją amerykańskiego soulu. Wiele wskazuje na to, że ich nowy album – szykowany na marzec "American Love Call" – tylko potwierdzi te słowa.

Durand Jones & The Indications

Jakuzi

"Fantezi Müzik", ich debiutancki album z 2016 roku, pokazał światu, że w tureckim undergroundzie jest życie. Styl grupy płynnie łączy chwytliwe refreny z postpunkową nerwowością.

Jakuzi

Emerald

Emerald Rose Lewis wspomaga M.I.A. na koncertach jako DJ-ka. Jej miksy znane są doskonale słuchaczom Rinse FM, a więc wszystkim, którzy chcą być na bieżąco z tym, co w klubach Londynu piszczy. Jej specjalność to 2-step, UK funk, house i garage.

Emerald



Podczas tegorocznej edycji OFF Festivalu wystąpią również wcześniej ogłoszeni: Neneh Cherry, Electric Wizard, Aldous Harding, Perfect Son, Loyle Carner, Lotic: Endless Power, Phum Viphurit, Black Midi, Daughters, The Gaslamp Killer, The Comet Is Coming, SAMA‘, Boogarins, Lebanon Hanover oraz Bamba Pana & Makaveli.

OFF Festival Katowice 2019 odbędzie się w dniach 2-4 sierpnia, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów.