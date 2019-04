"Jak ktoś mnie dobrze zna to wie, że dla mnie nauczyciel od zawsze był superbohaterem. Dlatego, gdy pytają mnie, czy wspieram nauczycieli, to odpowiadam - całym sercem" - napisał Dawid Podsiadło. Swoje wsparcie dla protestu wyraziły inne znane i popularne osoby, w tym Anja Rubik, Maja Ostaszewska, Magdalena Cielecka, Andrzej Chyra, Michał Żebrowski.

NAUCZYCIELE STRAJKUJĄ, SZKOŁA ZAMKNIĘTA? POINFORMUJ NAS O TYM >>>

Pierwsi uczniowie bez egzaminów. "Młodzież nas w pełni rozumie i popiera" W środę, czwartek... czytaj dalej »

"Mam 25 lat. Chodziłem do żłobka, przedszkola, zerówki, potem skończyłem podstawówkę, gimnazjum i w końcu szkołę średnią. Prosta matematyka pokazuje, że przez ponad połowę mojego dotychczasowego życia przez 5 dni w tygodniu spędzałem większość dnia pod opieką nauczycieli w klasach i szkołach, które zaraz po moim rodzinnym domu były dla mnie najważniejszym miejscem, w którym zdobywałem wiedzę o życiu" - napisał na Facebooku wokalista i autor piosenek Dawid Podsiadło.

Podsiadło: nauczyciel superbohaterem



"To dzięki ludziom, których spotkałem w szkole w dużej mierze zawdzięczam swoją życiową drogę i jej kształt. Jak ktoś mnie dobrze zna to wie, że dla mnie nauczyciel od zawsze był superbohaterem.

Dlatego, gdy pytają mnie czy wspieram nauczycieli, to odpowiadam - całym sercem" - podkreślił.









Aktorka Magdalena Cielecka na Instagramie zamieściła grafikę, na której wymienione zostały postulaty protestujących. "Walczymy o prestiż zawodu, godne wynagrodzenia, powstrzymanie chaosu reformy, szacunek i godność" - czytamy na grafice. Aktorka opatrzyła ją komentarzem: "popieram strajk nauczycieli".



Wyświetl ten post na Instagramie. popieram strajk nauczycieli #strajknauczycieli #szkoła #szkolnictwo #nauczyciele #strajk #reformaszkolnictwa #ZNP #popieram Post udostępniony przez magda c (@cielecka_magda.official) Kwi 8, 2019 o 1:26 PDT





"Popieram nauczycieli. Jako mama uczennicy i ucznia szkoły podstawowej, całkowicie ich rozumiem i solidaryzuję się z nimi. Walczą nie tylko o swoją godność, ale także o godną edukację naszych dzieci. To również oni mają ogromny wpływ na to, na jakich dorosłych wyrosną nasze dzieci. Na kształtowanie społeczeństwa" - napisała na Instagramie aktorka i aktywistka Maja Ostaszewska.

"Uprawiają piękny, ale trudny, obarczony ogromną odpowiedzialnością zawód. Należy im się szacunek i godne traktowanie. Drodzy Nauczyciele trzymajcie się!" - dodała Ostaszewska.



Wyświetl ten post na Instagramie. Popieram nauczycieli. Jako mama uczennicy i ucznia szkoły podstawowej, całkowicie ich rozumiem i solidaryzuję się z nimi. Walczą nie tylko o swoją godność, ale także o godną edukację naszych dzieci. To również oni mają ogromny wpływ na to, na jakich dorosłych wyrosną nasze dzieci. Na kształtowanie społeczeństwa. Uprawiają piękny, ale trudny, obarczony ogromną odpowiedzialnością zawód. Należy im się szacunek i godne traktowanie. Drodzy Nauczyciele trzymajcie się! #strajknauczycieli #nauczyciele #strajk #popieramstrajknauczycieli #edukacja #education #teachers #strike #ZNP #parentsupport #solidarity Post udostępniony przez Maja Ostaszewska Official (@ostaszewskamaja_official) Kwi 8, 2019 o 1:17 PDT

Rubik: jestem dumna z nauczycieli

"Z całego serca wspieram strajk nauczycieli! Jestem dumna z mojej siostry, która jest nauczycielką i wszystkich innych nauczycieli, którzy również 8 kwietnia zjednoczą się i zawalczą o swoją godność!" - czytamy na profilu modelki Anji Rubik.

"Nauczycielki/Nauczyciele są odpowiedzialni za przyszłe pokolenia Naszego kraju, za kształcenie, wychowanie, bezpieczeństwo! To wstyd, że osoby tak ważne, z tak wielką odpowiedzialnością ledwo wiążą koniec z końcem! Każdy Rodzic, dla którego przyszłość swojego dziecka jest ważna powinien wesprzeć ten strajk! Owszem, będzie to chwilowe utrudnienie ale nie ma innego wyjścia! Nauczyciel/ Nauczycielka, który jest sfrustrowany gdyż nie stać go/ją na zapłacenie podstawowych rachunków nie mówiąc o innych ważnych elementach życia - nie będzie w stanie być dobrym pedagogiem. Jestem o tym przekonana! Wspierajmy NAUCZYCIELI!" - podkreśliła topmodelka w komentarzu do zdjęcia, na którym trzyma kartkę z napisem "STRAJK NAUCZYCIELI".



Wyświetl ten post na Instagramie. Z całego serca wspieram strajk nauczycieli! Jestem dumna z mojej siostry, która jest nauczycielką i wszystkich innych nauczycieli którzy również 8ego kwietnia zjednoczą się i zawalczą o swoją godność! Nauczycielki/Nauczyciele są odpowiedzialni za przyszłe pokolenia Naszego kraju, za kształcenie , wychowanie, bezpieczeństwo! To wstyd, że osoby tak ważne, z tak wielką odpowiedzialnością ledwo wiążą koniec z końcem! Każdy Rodzic, dla którego przyszłość swojego dziecka jest ważna powinien wesprzeć ten strajk! Owszem, będzie to chwilowe utrudnienie ale nie ma innego wyjścia! Nauczyciel/ Nauczycielka , który jest sfrustrowany gdyż nie stać go/ją na zapłacenie podstawowych rachunków nie mówiąc o innych ważnych elementach życia - nie będzie w stanie być dobrym pedagogiem.Jestem o tym przekonana! Wspierajmy NAUCZYCIELI ! #strajknauczycieli I support the teachers' strike with all my heart! I am proud of my sister, who is a teacher and all of the other teachers who will unite and fight for their dignity on April 8th! Teachers are responsible for the future of our generations, for their education, upbringing and safety! It is absurd that people who are so important, with so much responsibility and impact, barely make ends meet! Every parent for whom the future of their child is important should support this strike! Yes, it will be a temporary difficulty but there is no other way out! A teacher who is frustrated because he / she can not pay her/his basic bills, not to mention afford other necessary and important elements of their life - will not be able to be a GOOD teacher. I am convinced of that! Let's support the TEACHERS! #strajknauczycieli Post udostępniony przez Anja Rubik (@anja_rubik) Kwi 7, 2019 o 2:34 PDT

Swoje popracie wyraził również aktor Andrzej Chyra, który na swoim koncie na Instagramie umieścił kolaż kadrów z filmu Marka Koterskiego "7 uczuć".



Wyświetl ten post na Instagramie. #strajknauczycieli #popieramnauczycieli #michalkoterski #andrzejchyra #kasiafigura Post udostępniony przez Andrzej Chyra (@andrzejchyra_official) Kwi 6, 2019 o 1:23 PDT

Aktor i dyrektor Teatru Szóste Piętro - Michał Żebrowski opublikował zdjęcie, na którym jest ze swoją żoną i dziećmi. Trzymają kartki z napisami: "nie jesteśmy krowami" oraz "popieramy nauczycieli". Zdjęcie zostało opatrzone hasztagiem #strajknauczycieli.



Wyświetl ten post na Instagramie. #strajknauczycieli Post udostępniony przez Michał Żebrowski (@zebrowski.michal) Kwi 8, 2019 o 12:26 PDT

"Nauczyciele pragną godnego życia"

"Całym sercem jestem za protestującymi nauczycielami. Za godną płacą i prestiżem zawodu! Potrzebna jest zmiana!" - napisała dziennikarka Agata Młynarska na Instagramie.



Wyświetl ten post na Instagramie. Całym sercem jestem za protestującymi nauczycielami. Za godną płacą i prestiżem zawodu! Potrzebna jest zmiana! Make the change! #strajknauczycieli #strajknauczycielipolskich2019 #polskaszkoła #szkoła #broniarz #nauczyciele #zmiana @agata_mlynarska Post udostępniony przez Agata Młynarska (@agata_mlynarska) Kwi 8, 2019 o 2:58 PDT

"Popieram nauczycieli, bo przyglądam się temu zawodowi jako mama drugoklasisty i jako osoba, która w najbliższej rodzinie ich ma. Bo widzę ile trzeba mieć miłości, pasji i cierpliwości, by nim być. Bo wiem, jaki wpływ miała na moje wybory moja nauczycielka z podstawówki, pani Jadwiga Kołodziejczyk, której mądrości i dalekowzroczności zawdzięczam swój rozwój. Bo to, kim będą nasze dzieci zależy też od nich. W końcu też dlatego, że godność to jedna z najświętszych dla mnie wartości. A Oni, Nauczyciele, tak jak my wszyscy, pragną godnego życia" - napisała dziennikarka i prezenterka Magda Mołek.



Wyświetl ten post na Instagramie. Popieram nauczycieli, bo przyglądam się temu zawodowi jako mama drugoklasisty i jako osoba, która w najbliższej rodzinie ich ma. Bo widzę ile trzeba mieć miłości, pasji i cierpliwości, by nim być. Bo wiem, jaki wpływ miała na moje wybory moja nauczycielka z podstawówki, pani Jadwiga Kołodziejczyk, której mądrości i dalekowzroczności zawdzięczam swój rozwój. Bo to, kim będą nasze dzieci zależy też od nich. W końcu też dlatego, że godność to jedna z najświętszych dla mnie wartości. A Oni, Nauczyciele, tak jak my wszyscy, pragną godnego życia #strajknauczycieli Post udostępniony przez Magda Mołek (@magda_molek) Kwi 8, 2019 o 2:27 PDT





Protest nauczycieli poparła także pisarka, felietonistka i działaczka społeczna Sylwia Chutnik.