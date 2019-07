Stevie Wonder rozwiewa plotki. "Będę miał przeszczep nerki"

Foto: JASON SZENES/PAP/EPA Video: Fakty TVN

Powrót na miarę gigantów rocka. Trudno uwierzyć, że Mick...

Rzucili Chicago na kolana. To był powrót na miarę gigantów rocka, jakimi są The Rolling Stones. Stonesi wrócili na trasę, którą przerwały zdrowotne kłopoty lidera. 75-letni Mick Jagger przeszedł operację serca niecałe trzy miesiące temu. Patrząc na niego na scenie, naprawdę trudno w to uwierzyć.

