Foto: Fakty TVN, Zero Gravity Corp. Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Schorowane ciało nie ograniczało go. Niewiarygodne życie...

14.03 | W wieku 76 lat zmarł światowej sławy brytyjski astrofizyk, profesor Stephen Hawking. Mimo większości życia spędzonej na wózku inwalidzkim z powodu stwardnienia zanikowego bocznego, Hawking należał do światowej elity akademickiej. Sprzedał setki tysięcy książek. W 2007 roku został zabrany na pokład samolotu i wystartował z Florydy w USA. Przez niemal dwie godziny doświadczył stanu nieważkości, który pozwolił mu opuścić wózek inwalidzki.

