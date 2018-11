Gwiazdy żegnają Stana Lee. "Straciliśmy geniusza"





Gwiazdy żegnają zmarłego w poniedziałek Stana Lee, legendę amerykańskiego komiksu. "Straciliśmy kreatywnego geniusza" - napisał aktor Hugh Jackman, znany m.in. z roli Wolverine'a - jednego z "dzieci" Stana Lee.

Odszedł autor słynnych komiksów Marvela. Stan Lee miał 95 lat W wieku 95 lat... czytaj dalej » W poniedziałek w wieku 95 lat zmarł słynny twórca komiksów, Stan Lee. Informacja poruszyła internautów, którzy z szacunkiem i uznaniem go pożegnali.

Twórcę wspominają również gwiazdy i celebryci.

"Dziękujemy za dziedzictwo"

"Straciliśmy kreatywnego geniusza. Stan Lee był pionierską siłą w wszechświecie superbohaterów. Jestem dumny z bycia małą częścią jego dziedzictwa i z tego, że pomogłem ożywić jedną z jego postaci" - napisał na Twitterze aktor Hugh Jackman, który grał postać Wolverine'a w filmach z serii "X-Men".

We’ve lost a creative genius. Stan Lee was a pioneering force in the superhero universe. I’m proud to have been a small part of his legacy and .... to have helped bring one of his characters to life. #StanLee#Wolverinepic.twitter.com/iOdefi7iYz — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 12 listopada 2018

Znana m.in. z filmu "Avengers" aktorka Zoe Saldana również pożegnała twórcę: "Dzisiaj straciliśmy jednego z najlepszych. Stanie Lee, byłeś inspiracją i superbohaterem dla nas wszystkich. Dziękuję za tak duży wkład i za podarowanie nam wszystkim czegoś, do czego może dążyć".

Today we lost one of the greats. @TheRealStanLee, you were a inspiration and superhero to us all. Thank you for contributing so much- and giving us all something to aspire to!

#ripstanleepic.twitter.com/GzFhwgU0WA — Zoe Saldana (@zoesaldana) 12 listopada 2018

"Spoczywaj w pokoju Stanie Lee. Całe światy wyobraźni i uciechy, które stworzyłeś dla ludzkości, pozostaną na zawsze" - napisał z kolei przedsiębiorca Elon Musk.

Rest in peace, Stan Lee. The many worlds of imagination & delight you created for humanity will last forever. — Elon Musk (@elonmusk) 12 listopada 2018

"Nie istnieje większa supermoc na świecie niż kreowanie marzeń. Dziękujemy za wielkie dziedzictwo, za marzenia o nowych mutantach" - napisał na Twitterze Antonio Banderas.

Poruszającą historię opowiedział amerykański prezenter telewizyjny Jimmy Kimmel. Na swoim profilu napisał: "W wieku 7 lat narysowałem ten dziwny portret Stana Lee i poprosiłem mamę, aby go do niego wysłała. Na szczęście tego nie zrobiła, dzięki czemu ponad 30 lat później mogłem temu wspaniałem człowiekowi wręczyć go osobiście. Dziękuję za całą zabawę Stan".

At age 7, I drew this weird portrait of Stan Lee and asked my Mom to send it to him. Thankfully she didn't because 30+ years later, I got to give it to the great one in person. Thanks for all the fun Stan #Excelsiorpic.twitter.com/IpfYBSjWyf — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 12 listopada 2018

Ikona komiksów

Stan Lee był członkiem zarządu wydawnictwa Marvel Comics. Współtworzył wiele postaci, takich jak Spider-Man, X-Meni, Iron Man, Czarna Pantera czy Thor. Uważany jest za ikonę świata komiksów.

W 2008 roku Stan Lee został odznaczony Narodowym Medalem Sztuki, przyznawanym przez Kongres Stanów Zjednoczonych.