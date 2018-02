54-letnia gwiazda znana po prostu jako Sridevi była ikoną bollywoodzkiego kina. Raport z sekcji zwłok, przeprowadzonej "rutynowo" w tego typu przypadkach, według lokalnych mediów został przekazany rodzinie aktorki i konsulatowi Indii. Nie żyje gwiazda Bollywood. Sridevi miała 54 lata Gwiazda Bollywood... czytaj dalej »

Jak podaje BBC, aktorka utonęła w sobotę w wannie w pokoju hotelowym po tym, jak straciła przytomność.

Wcześniej informowano, że Sridevi zmarła na atak serca, będąc na rodzinnej uroczystości weselnej w Dubaju. Ciało aktorki powróci teraz do Indii.

Sridevi była uważana za jedną z niewielu indyjskich aktorek zdolnych do sprawienia, by film osiągnął sukces kasowy bez wsparcia męskiego bohatera. Od czwartego roku życia pracowała w filmach w językach tamilskim, telugu, malajalam, kannada i hindi.

Premier Indii Narendra Modi napisał na Twitterze, że "jest zasmucony przedwczesną śmiercią znanej aktorki Sridevi". "Była weteranką przemysłu filmowego, której długa kariera obejmowała różnorodne role i niezapomniane występy. Moje myśli są z rodziną i wielbicielami w tej godzinie smutku" - napisał indyjski premier.

Saddened by the untimely demise of noted actor Sridevi. She was a veteran of the film industry, whose long career included diverse roles and memorable performances. My thoughts are with her family and admirers in this hour of grief. May her soul rest in peace: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) 25 lutego 2018