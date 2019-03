Shakira w sądzie. Kubański piosenkarz uważa, że jej hit jest plagiatem





Foto: PAP/EPA/LUCA PIERGIOVANNI | Video: Reuters Shakira zeznawała w madryckim sądzie

Kolumbijscy artyści Shakira i Carlos Vives stanęli w środę przed sądem w Madrycie. Wokaliści, którzy nagrali wspólnie w 2016 roku piosenkę "La bicicleta", oskarżani są przez urodzonego na Kubie artystę Livana o plagiat.

Urodzony na Kubie Livan, czyli Rafael Castellano Valdes, stwierdził w pozwie przeciw Vivesowi i Shakirze, że użyli w swoim hicie fragmentu jego piosenki z 1997 roku "Yo Te Quiero Tanto". Muzyk twierdzi, że wysłał ją Vivesowi, ale nie udzielił mu licencji na jej wykorzystanie.

Hiszpański dziennik opisuje, że następnie Shakira wskazywała na różnice geograficzne w pochodzeniu artystów i na różnice w brzmieniu obu piosenek. - Moja piosenka nie jest o Kubie, jest o Barranquilli - dodała, nawiązując do miasta, z którego pochodzi. To tu nagrywana była większość zdjęć teledysku do piosenki "La bicicleta".

"Moja praca polega na unowocześnianiu kolumbijskiej muzyki"

Vives, który miał zeznawać w czwartek, pojawił się w sądzie u boku kolumbijskiej piosenkarki. To właśnie na piętnastym krążku Kolumbijczyka pojawiła się sporna piosenka, która nagrodzona została między innymi wyróżnieniem Latin Grammy.

- Moja praca polega na unowocześnianiu kolumbijskiej muzyki. Ludzie nazywają mnie królem vallenato. Moja muzyka jest wyjątkowa, nikt inny takiej nie robi - dodał.



Pozew złożył menedżment Livana w 2017 roku. Stwierdzono w nim, że Livan wysłał Vivesowi fragment swojej piosenki z propozycją, żeby ją nagrał. Kubańczyk podkreślił, że Vives następnie użył jej część bez pozwolenia w nagranej z Shakirą piosence "La bicicleta”. Chodzi dokładnie o refren, w którym duet śpiewa "que te sueño y te quiero tanto" ("marzę o tobie i bardzo cię kocham"). Natomiast Livan w swojej piosence śpiewa "yo te quiero y te quiero tanto" (kocham cię i kocham cię bardzo). Livan oskarża także Vivesa o użycie tych samych akordów i rytmów w refrenie.

Kubańczyk jeszcze przed złożeniem pozwu zwrócił się do wytwórni Sony Music z prośbą o zmianę refrenu piosenki.

Kolumbijski gwiazdor już w 2017 roku zadrwił z Livana w wywiadzie z "El Pais". - Nikt nie jest właścicielem słów "tak bardzo cię kocham" - stwierdził Vives.