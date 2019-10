Nie żyje Sara Danius. Przewodziła Akademii Szwedzkiej przyznającej literackiego Nobla





Badaczka literatury, pisarka i krytyczka Sara Danius, była stała sekretarz przyznającej literacką Nagrodę Nobla Akademii Szwedzkiej, nie żyje. Danius przewodziła Akademii w czasie kryzysu obyczajowego, w związku z którym nie przyznano nagrody w roku 2018. Miała 57 lat, zmarła na raka.

Nominacje dla Dąbrowskiej, Żeromskiego. Najciekawsze fakty z historii literackiego Nobla W ciągu ostatnich... czytaj dalej » Danius była pierwszą kobietą na stanowisku stałego sekretarza Akademii Szwedzkiej. Funkcję tę pełniła od czerwca 2015 roku do kwietnia 2018 roku.

To właśnie w tym czasie, od jesieni 2017 roku, Akademia Szwedzka pogrążona była w kryzysie obyczajowym. Zaczął się on od tego, że francusko-szwedzki fotografik i reżyser Jean-Claude Arnault, mąż członkini Akademii Katariny Frostenson, został oskarżony o gwałty oraz o to, że był źródłem przecieków o laureatach literackiego Nobla. Otrzymywał także od Akademii Szwedzkiej hojne dotacje na klub kulturalny, do którego zapraszał jej członków.

Doniesienia o nieprawidłowościach spowodowały masowe odejścia członków Akademii, co zagroziło brakiem kworum. Frostenson została zmuszona do dobrowolnego odejścia, otrzymując odszkodowanie oraz służbowe mieszkanie.

Danius opuściła Akademię w kwietniu 2018 roku, a Arnault został skazany na karę 2,5 roku więzienia za podwójny gwałt na kobiecie.

Szwedka była badaczką literatury, pisarką i krytyzcką. Jej ostatnia książka o Bobie Dylanie ukazała się w 2018 roku - dwa lata po tym, jak artyście przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury.

