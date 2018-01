Akcje #MeToo i #TimesUp zdominowały galę SAG. Freeman o męskiej statuetce: To nie w porządku





To jest nie w porządku, ta statuetka jest całkowicie określona płciowo - zauważył Morgan Freeman, odbierając nagrodę amerykańskiej Gildii Aktorów Ekranowych (Screen Actors Guild), przedstawiającą mężczyznę. Został za to nagrodzony gromkimi brawami. 24. gala SAG Awards pełna była odniesień do akcji #MeToo i #TimesUp. Wśród innych nagrodzonych znaleźli się m.in. Gary Oldman i Nicole Kidman.

W niedzielę w Los Angeles odbyła się gala wręczenia nagród amerykańskiej Gildii Aktorów Ekranowych SAG. Galę po raz pierwszy w historii poprowadziła kobieta, aktorka Kristen Bell. "Żyjemy w przełomowym momencie, maszerujemy naprzód z pozytywną energią i skupieniem, dopilnujmy, byśmy pełniły tę misję z empatią i wytrwałością" - oświadczyła w mowie powitalnej.

Podczas gali wielokrotnie padały deklaracje poparcia dla akcji #MeToo oraz #TimesUp, zwracających uwagę na problem molestowania kobiet oraz przemocy domowej.

"Być może coś zapoczątkowałem"

Za całokształt twórczości nagrodzono zdobywcę Oscara i Złotego Globu, Morgana Freemana. - Morgan to ktoś więcej niż tylko aktor, producent, filantrop. Ten człowiek to narodowy skarb - powiedziała piosenkarka Rita Moreno, która w 2014 roku odebrała od Freemana nagrodę za całokształt twórczości. W tym roku to ona wręczyła mu statuetkę.

Po odebraniu nagrody, aktor podzielił się swoimi przemyśleniami na temat wyglądu przedmiotu. - Miałem tego nie robić. Powiem wam jednak, co jest złego w tej statuetce. Jest w porządku, kiedy widzi się ją z tyłu, jednak z przodu jest całkowicie określona płciowo... - powiedział z uśmiechem Morgan Freeman. - Być może coś zapoczątkowałem - dodał aktor, trzymając statuetkę, przedstawiającą męską postać.

"Byłyśmy na marginesie"

Statuetki za najlepsze występy w filmach telewizyjnych w rolach pierwszoplanowych powędrowały do Alexandra Skarsgårda i Nicole Kidman, serialową parę w produkcji "Wielkie kłamstewka".

- To cudowne, że dzisiaj nasza kariera może trwać nawet po czterdziestce. Jeszcze 20 lat temu na tym etapie życia byłybyśmy już na marginesie. Już tak nie jest. Udowodniłyśmy, że my, aktorki, mamy potencjał, siłę i jesteśmy pełne życia - powiedziała Kidman.

"Nie nagradzajcie tylko dlatego, że ktoś potrafi grać"

Nagrodę za najlepszą rolę męską przyznano Gary'emu Oldmanowi. Aktor otrzymał statuetkę za rolę Winstona Churchilla w filmie Joego Wrighta "Czas mroku". - Jestem bardzo, bardzo zaszczycony i dumny, że otrzymałem tak wspaniałą nagrodę - powiedział wzruszony aktor.

W reakcji na werdykt wielu internautów podkreślało, że Oldman przez długi czas był niedoceniany, a teraz jego droga do otrzymania Oscara stoi otworem.

"Najwyższy czas. Teraz Oscar dla Gary'ego Oldmana jest niemal pewny!" - napisał ekwadorski aktor Paul Guerra.

Now that’s a character actor who’s been extremely underrated for years. It was about time, now the Oscar is almost secure for Gary Oldman! #SAGawards — Paul Guerra (@PaulGrra) 22 stycznia 2018

Nie wszystkim jednak ten wybór przypadł do gustu. Wielu internautów zwróciła uwagę, że aktor dopuszczał się w przeszłości przemocy wobec swojej byłej żony i z tego powodu nie powinien być uhonorowany statuetką.

"Za każdym razem, kiedy Gary Oldman otrzymuje nagrodę, ruch #TimesUp znaczy coraz mniej. Przestańcie nagradzać tych, którzy dopuszczają się nadużyć tylko dlatego, że potrafią grać" - komentowali internauci.

Wielu uważało także, że nagrodę (za film "Tamte dni, tamte noce") powinien otrzymać aktor Timothée Chalamet, który przegrał z Oldmanem również podczas rozdania Złotych Globów.

every time gary oldman wins an award, particularly one from actors, the #TimesUp movement seems to mean less and less.



stop rewarding abusers just because they can act. #SAGAwards — jaclyn rose (@xjaclynrose) 22 stycznia 2018

24. rozdanie statuetek

Za najlepszą filmową rolę damską uznano występ Frances McDormand ("Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"). Z kolei Claire Foy otrzymała nagrodę za najlepszą rolę w serialu dramatycznym "The Crown" - aktorka wcieliła się w postać młodej królowej Elżbiety II.

Nagrody SAG przyznawane są od 1995 roku w dziedzinie filmu i telewizji.

SAG 2018 - pełna lista laureatów:

Najlepszy filmowy zespół aktorski

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Najlepsza aktorka w roli głównej

Frances McDormand ("Trzy billboardy za Ebbing, Missouri")

Najlepszy aktor w roli głównej

Gary OldmanGary ("Czas mroku")

Najlepszy aktor w roli drugoplanowej

Sam Rockwell ("Trzy billboardy za Ebbing, Missouri")

Najlepsza aktorka w roli drugoplanowej

Allison Janney ("Jestem najlepsza. Ja, Tonya")

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Claire Foy ("The Crown")

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Sterling K. Brown ("Tacy jesteśmy")

Najlepsza aktorka w serialu komediowym

Julia Louis-Dreyfus ("Figurantka")

Najlepszy aktor w serialu komediowym

William H. Macy ("Shameless")

Najlepsza aktorka w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym

Nicole Kidman ("Wielkie kłamstewka")

Najlepszy aktor w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym

Alexander Skarsgard ("Wielkie kłamstewka")

Najlepszy zespół aktorski w serialu dramatycznym

"Tacy jesteśmy"

Najlepszy zespół aktorski w serialu komediowym

"Figurantka"

Najlepszy zespół kaskaderski w filmie

"Wonder Woman"

Najlepszy zespół kaskaderski w serialu komediowym lub dramatycznym

"Gra o tron"