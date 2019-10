Niecodzienna aukcja charytatywna. Wśród sprzedanych prac grafika Roberta Smitha





Foto: Facebook/anonymous heART project '19/Heart Research UK | Video: Facebook/anonymous heART project '19/Heart Research UK Podczas aukcji zebrano ponad 37 tysięcy funtów

Grafika autorstwa Roberta Smitha, lidera zespołu The Cure, zlicytowana została za ponad pięć tysięcy funtów podczas aukcji zorganizowanej przez Heart Research UK. Nabywca pracy dopiero po zakończonej licytacji poznał nazwisko jej autora.

Grafika przygotowana przez lidera The Cure, Roberta Smitha, była jedną z niewielu wystawionych pod młotek w ramach "heART project", której ostateczna cena przekroczyła kwotę tysiąca funtów.

Sam Smith nazwał swój projekt: "I could have held on to your heart…" ("Mógłbym być wiernym twojemu sercu…"). Praca zawiera cytat z piosenki "Pictures Of You": "If only I'd thought of the right words" ("Jeżeli tylko wymyśliłbym właściwe słowa").





37,5 tysiąca funtów na walkę z chorobami serca

Niecodzienna internetowa aukcja, podczas której pod młotek trafiło 450 prac wielkości kartek pocztowych, autorstwa różnych artystów i celebrytów, zorganizowana została przez Heart Research UK. Łącznie zebrano 37,5 tysiąca funtów.

Licytujący nie znali nazwisk osób, które stworzyły konkretne prace. Dopiero po zakończonej licytacji ujawniono, kto stoi za konkretnym projektem.

Kate Bratt-Farrar, szefowa organizacji, której siedziba mieści się w Leeds, powiedziała BBC, że projekt pozwala wesprzeć badania, a ludzie otrzymują w zamian małe dzieła sztuki. Cały dochód przeznaczony jest na profilaktykę i badania nad chorobami serca.