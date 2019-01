Film "Kto napisze naszą historię" jest niezwykle potrzebny. Przedstawia Holokaust w dokumentach, listach i plakatach - gromadzonych wtedy, gdy Zagłady można było tylko się domyślać. To wstrząsające studium rodzącego się zła, które przypomina o heroizmie Emanuela Ringelbluma i grupy Oneg Szabat. Materiał magazynu "Polska i Świat" TVN24.

W Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu 27 stycznia jednocześnie w ponad 50 krajach na świecie widzowie mogli zobaczyć polsko-amerykańską produkcję "Kto napisze naszą historię" w reżyserii Roberty Grossman.

W paryskiej siedzibie UNESCO odbyła się najbardziej uroczysta projekcja, z udziałem twórców filmu.

Alina Dąbrowska. "Pomyślałam sobie wtedy: tak musi wyglądać piekło" - Kiedy byłam w... czytaj dalej » - Dla mnie to najważniejsza, nieznana karta historii Holokaustu. Dlatego chciałam zrobić film, który obejrzą miliony widzów na całym świecie. Dowiedzą się o Oneg Szabat i o człowieku, który to wszystko zaczął - o Emanuelu Ringelblumie - podkreśla Roberta Grossman, reżyserka filmu.

"Można stawiać opór - nie tylko z pistoletem"

Emanuel Ringelblum był żydowskim pedagogiem i archiwistą getta warszawskiego. Wraz z naukowcami, pisarzami i działaczami społecznymi zamkniętymi w getcie założył grupę zajmującą się tworzeniem podziemnego archiwum. Nazwali się Oneg Szabat, czyli "radość soboty".

Od 1940 roku w tajemnicy dokumentowali życie w getcie, warunki panujące za murem, a potem Zagładę. Pod wodzą Emanuela Ringelbluma członkowie zespołu zbierali dokumenty, listy, gazety, plakaty - niemal wszystko. To była ich walka.

Część materiałów archiwum Ringelbluma przetrwała zagładę getta. Ukryta, zakopana na podwórzu jednej z kamienic, została odnaleziona po wojnie. Część przepadła.

Ringelblum zginął wiosną 1944 roku.

"Kto napisze naszą historię?" "Kto napisze... czytaj dalej » - To bardzo ważna historia, pokazująca, że można stawiać opór - nie tylko z pistoletem - ale również kartką i długopisem. To była walka o narodową pamięć, ale także o szacunek - mówi Samuel D. Kassow, autor książki "Kto napisze naszą historię". Fabularyzowany dokument, w którym sceny aktorskie przeplatają się z oryginalnymi zdjęciami i filmami, opowiada o losach twórców podziemnego archiwum warszawskiego getta. W tych wcielili się polscy aktorzy.

- Było to dla mnie ludzkie i zawodowe szczęście - wyznaje Piotr Głowacki, czyli filmowy Emanuel Ringelblum. Aktor podkreśla, że "Kto napisze naszą historię" ma przekazać przede wszystkim rzetelne informacje. Dlatego rzetelne były też przygotowania do roli. - Miałem styczność z oryginałami tekstów Emanuela Ringelbluma. W filmie są momenty, kiedy Ringelblum pisze. Wziąłem te ksera tych tekstów i jeździłem ręką po jego charakterze pisma, dając poczuć swojemu ciału, jak on się mógł czuć - dodaje.

"Gdy ktoś ogląda ten film, wypełnia ostatnią wolę tych ludzi"

10 lat temu Roberta Grossman poznała historię archiwum Ringelbluma właśnie dzięki książce Samuela D. Kassowa. I od razu wiedziała, że to gotowy scenariusz na film.

Produkcji podjęła się między innymi siostra Stevena Spielberga, Nancy.

"Kto napisze naszą historię". Specjalne pokazy filmu już 27 stycznia 27 stycznia w... czytaj dalej » - To byli ludzie uwięzieni w getcie, umierający na tyfus, z głodu, dla których priorytetem było zapisanie relacji naocznych świadków historii - przyznaje Grossman.

- W pewnym sensie za każdym razem, gdy ktoś ogląda ten film, wypełnia ostatnią wolę tych ludzi, którzy apelowali: "pamiętaj o mnie", "moje imię to..." - podkreśla Nancy Spielberg, producentka filmu.

Większość zdjęć do filmu nakręcono w Polsce: w Łodzi i w Warszawie. Spielberg i Grossman w dużej mierze polegały na polskich twórcach.

- Wszystko się działo online. One nie mogły wcześniej przyjechać, więc i castingi, i kostiumy, i scenografia - wszystko było przygotowywane i wysyłaliśmy im zdjęcia - relacjonuje Anna Różalska, polska producentka z firmy Match&Spark.

Narratorką filmu jest grana przez Jowitę Budnik Rachela Auerbach, jedna z trzech osób związanych z archiwum, które przeżyły wojnę. - Może zabrzmi to patetycznie, ale odkąd poznałam historię archiwum Ringelbluma, historię grupy Oneg Szabat, czuję w sobie misję i taką potrzebę, żeby jak najwięcej osób o nich usłyszało - wyznaje aktorka.