Renowacja dzieła Rembrandta na oczach milionów. Ruszyła #OperacjaNocnaStraż





"Ruszyła #OperacjaNocnaStraż" - napisali na Twitterze przedstawiciele amsterdamskiego Rijksmuseum. Ogłosili tym samym początek renowacji słynnego dzieła Rembrandta "Nocna Straż". Prace można śledzić zarówno na miejscu - zza szklanej gabloty, jak i przez internet.

Amsterdamskie muzeum ogłosiło początek prac renowacyjnych dzieła Rembrandta 8 lipca.

"To będzie największe i zakrojone na najszerszą skalę przedsięwzięcie badawcze i konserwatorskie w historii dzieł Rembrandta" - czytamy w notce opublikowanej na Twitterze.



Mapa obrazu

Na czas renowacji i badań obraz z 1642 roku zostanie na sali muzealnej, a cały proces będzie można oglądać - konserwatorzy będą pracować w środku szklanej "gabloty". Postępy prac będzie można też śledzić online na stronie muzeum.

Obraz o wymiarach 363 na 437 centymetrów i wadze 337 kilogramów zostanie najpierw wyjęty ze sztalug i przeniesiony na specjalną platformę.

Badacze prześwietlą go milimetr po milimetrze promieniami rentgenowskimi. Wykonają 56 skanów, z czego zrobienie jednego zajmie im 24 godziny. Do tego eksperci wykonają 12 tysięcy zdjęć wysokiej jakości.

Dzięki tym metodom powstanie mapa obrazu, która pozwoli na dokładne zbadanie procesu powstawania dzieła i pierwiastków chemicznych, jakie wchodzą w jego skład.

Prace potrwają około roku i pochłoną kilka milionów euro.

Najcenniejszy obraz Rembrandta

Obraz "Nocna straż" powstał w 1642 roku i jest jednym z najbardziej znanych i najcenniejszych dzieł Rembrandta. Znany jest też jako "Kompania Fransa Banninga Cocqa i Willema van Ruytenburgha" lub "Wymarsz strzelców".

Przedstawia portret grupowy kompanii straży obywatelskiej z Amsterdamu. Postaci są ukazane w ruchu. Takie dynamiczne przedstawienie sylwetek w pierwszej połowie XVII wieku było ogromnym nowatorstwem.

"Nocna straż" ostatni raz była restaurowana około 40 lat temu, po tym jak wandal naciął obraz nożem, twierdząc że zrobił to "w imieniu Boga".

Co roku dzieło Rembrandta w Rijksmuseum w Amsterdamie ogląda około 2,5 miliona osób.

