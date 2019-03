"Trywializacja Holokaustu". Rammstein wywołał oburzenie





Niemiecki zespół metalowy Rammstein materiałem wideo, który zapowiada ich nowy, siódmy album, wywołał kontrowersje wśród widzów i oburzenie społeczności żydowskiej. Muzycy pojawiają się na filmie w kostiumach więźniów niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych.

W krótkim wideo zapowiadającym utwór "Deutschland", lider zespołu Till Lindemann i jego koledzy wystąpili w pasiakach wzorowanych na ubraniach więźniów obozów koncentracyjnych. Muzycy stoją pod szubienicą z pętlami na szyjach.

Krótka zapowiedź trafiła do sieci w środę i wzbudziła oburzenie środowisk żydowskich w Niemczech, choć w teledysku nie ma bezpośrednich odniesień do Holokaustu.



Nieodpowiedzialna "trywializacja Holokaustu"

Metalowe uderzenie na Bemowie Ruszył Impact... czytaj dalej » Felix Klein, pełnomocnik rządu federalnego do spraw walki z antysemityzmem, ocenił, że filmik ma podnieść sprzedaż i że jego zdaniem "jest to pozbawione dobrego smaku wykorzystywanie wolności artystycznej".

Była prezydent Centralnej Rady Żydów w Niemczech Charlotte Knobloch, która sama przeżyła Zagładę, stwierdziła, że tym wideo "zespół przekroczył linię". - Instrumentalizacja i trywializacja Holokaustu, jaką pokazują te obrazy, jest nieodpowiedzialna - zaznaczyła Knobloch w rozmowie z niemieckim "Bildem".

Rzeczniczka Yad Vashem Iris Rosenberg podkreśliła, że instytut ten nie krytykuje wszystkich prac artystycznych nawiązujących do Holokaustu. - Wierzymy, że pełne szacunku artystyczne przedstawienie tematu może być uprawnione, o ile na żadnym poziomie nie narusza, nie dyskredytuje i nie szkodzi pamięci o Holokauście - stwierdziła. Dodała, że pamięć o Holokauście nie może być "tylko zwykłym narzędziem do przykucia uwagi opinii publicznej". - Dlatego Yad Vashem wzywa artystów do odpowiedzialnego działania i poszanowania pamięci o ofiarach Holokaustu oraz ocalałych, którzy przeżyli - powiedziała.

Jak przypomina Reuters, Rammstein od początku działalności nie stronił od kontrowersyjnych decyzji artystycznych. Sięgał po takie tematy, jak praktyki sadomasochistyczne, przemoc, nekrofilia, piromania, kanibalizm czy przemoc seksualna.