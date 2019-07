R. Kelly aresztowany. Muzyk usłyszał zarzuty zawiązane z dziecięcą pornografią





Raper R. Kelly został aresztowany w czwartkowy wieczór 11 lipca - donoszą amerykańskie media. Muzyk usłyszał 13 zarzutów, związanych m. in. z dziecięcą pornografią. Informacje potwierdza prokuratura. Amerykańskiej gwieździe grozi 30 lat więzienia.

Raper R. Kelly, twórca hitu „I believe I can fly”, został aresztowany w Chicago w czwartkową noc przez nowojorskich funkcjonariuszy. Muzyk usłyszał 13 zarzutów, w tym m. in. związane z dziecięcą pornografią i utrudnianiem śledztwa wymiarowi sprawiedliwości. Informacje te potwierdził w rozmowie z CNN Joseph Fitzpatrick z biura prokuratury w Illinois.

Molestowanie, alimenty, areszt

Morderstwa, gwałty, przemoc. Ciemna strona sławy Morderstwa,... czytaj dalej » W lutym tego roku R. Kelly oddał się w ręce policji i usłyszał 10 zarzutówzwiązanych z molestowaniem seksualnym, dotyczącym lat 1998-2010. Dziewięć z postawionych zarzutów dotyczy czynów seksualnych z osobami nieletnimi.

Piosenkarz wyszedł na wolność za kaucją w wysokości 100 tys. dolarów. W marcu został ponownie aresztowany za niepłacenie alimentów byłej żonie Andrei "Drei" Kelly. Po zapłaceniu zaległej kwoty w wysokości 160 tys. dolarów muzyk wyszedł na wolność.

W maju raper usłyszał kolejne 11 zarzutów związanych z nadużyciami seksualnymi. R. Kelly nie przyznał się do zarzucanych mu wtedy czynów.

Policja nie podaje, gdzie obecnie przebywa raper, ani kiedy stanie przed sądem. Nie wiadomo też czy najnowsze zarzuty są związane z poprzednimi. R. Kelly'emu grozi 30 lat więzienia.

