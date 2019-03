"Siła tej produkcji polega na unikaniu sztampy". Premiera filmu "Całe szczęście"

Video: tvn24

"Siła tej produkcji polega na unikaniu sztampy". Premiera...

05.03 | We wtorek odbyła się premiera filmu "Całe Szczęście". To połączenie komedii romantycznej i melodramatu, które wyciska łzy zarówno ze wzruszenia, jak i ze śmiechu. - To historia ludzi, którzy pomimo tego, że mają trudne doświadczenia, są dojrzali i chcą zbudować coś prawdziwego - powiedziała Roma Gąsiorowska, odtwórczyni głównej roli.

