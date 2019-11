Twórcy "Aviatora" i "Bohemian Rhapsody" zajmą się Michaelem Jacksonem

Graham King - producent "Bohemian Rhapshody" i "Aviatora" - pracuje nad biografią Michaela Jacksona. Scenariusz pisze John Logan, który prócz "Aviatora" ma na koncie również produkcje bondowskie. Twórcy zapewniają, że nie pominą mrocznych kart z życia artysty. Zważywszy jednak na to, że mają zgodę spadkobierców, może być to trudne.

Po gigantycznym sukcesie finansowym muzycznej biografii zespołu Queen "Bohemian Rhapsody" (film zarobił ponad 900 mln dolarów tylko w kinowej dystrybucji) Graham King stał się ulubionym producentem Hollywood. Film zdobył także pięć nominacji do Oscara, z których jedna - za rolę Freddiego Mercury'ego dla Ramiego Maleka - zamieniła się w złotą statuetkę. Trudno się więc dziwić, że jego kolejny, również muzyczny projekt, jakim będzie biografia króla popu, spotkał się z entuzjazmem wielkich wytwórni. Teraz King może sam wybrać tę, której go powierzy.

Zaangażowanie do napisania scenariusza Johna Logana to kolejny ruch Kinga. Logan jest m.in. autorem scenariuszy do filmów Martina Scorsese "Aviator" oraz "Hugo i jego wynalazek", a ponadto dwóch bondowskich produkcji - "Skyfall" i "Spectre".

Zważywszy na to, że Graham King przygotowuje również dla wytwórni Paramount opowieść o zespole Bee Gees, wygląda na to, że zmonopolizował fabrykę snów, jeśli chodzi o biografie muzyków.

Źródło: Dave Hogan/Getty Images Kadr z filmu "Leaving Neverland", będącego oskarżeniem artysty o seksualne wykorzystywanie dzieci

Biografia wygładzona czy prawdziwa?

Graham King i John Logan zapewniają, że nie pominą kontrowersyjnych wątków i mrocznych kart z życia Michaela Jacksona. Mowa zapewne nie tylko o tym, co przez dekady było obiektem zainteresowania plotkarskiej prasy - a więc kolejnych operacjach plastycznych artysty, ale przede wszystkim głośnych procesach i oskarżeniach o kontakty seksualne z dziećmi, goszczącymi zwykle na jego słynnym ranczo.

Zważywszy jednak na to, że twórcy dostali zgodę spadkobierców - tych samych, którzy właśnie procesują się ze stacją HBO, producentem dokumentu "Leaving Neverland" o seksualnym wykorzystywaniu przez Jacksona dzieci - brzmi to niezbyt wiarygodnie. Przypomnijmy też, że choć film "Bohemian Rhapsody" odniósł wielki kasowy sukces, z całą pewnością nie był to całkowicie szczery wizerunek grupy, a zwłaszcza jej lidera Mercury'ego. Film został wyczyszczony z kontrowersji. Można się domyślać, że członkowie Queen nie godzili się na poruszanie niektórych tematów, a twórcy "odpuścili". W zamian za to mieli zapewnioną ich życzliwość i mogli liczyć na współpracę.

Gdy mowa o Jacksonie, sprawa jest jednak znacznie poważniejsza. "The Hollywood Reporter" pisząc entuzjastycznie o projekcie, zauważa, że w dobie ruchu #metoo, gdy wielu sławnych artystów oskarżanych o molestowanie seksualne zostało publicznie potępionych, w obliczu poważnych zarzutów nie sposób o tej kwestii milczeć. Zwłaszcza że film ma obejmować całe życie i karierę Jacksona, w tym jego początki w The Jackson Five, nagły wzrost popularności, w końcu gigantyczną, solową karierę i towarzyszące jej skandale.

Źródło: mat.prasowe Album "Thriller" sprzedał sie w 100 mln egzemplarzy Król popu

Michael Jackson rozpoczął karierę muzyczną w wieku 6 lat, jako wokalista rodzinnego zespołu The Jackson Five. Pierwszy solowy album wydał w 1971 roku, będąc jeszcze członkiem grupy, z którą ostatecznie rozstał się w roku 1984. Pełną karierę solową rozpoczął w 1979 roku, zaś jej szczyt przypadł na przełom lat 80. i 90. XX wieku, po wydaniu albumów "Thriller" i "Bad".

"Thriller" to najlepiej sprzedający się album wszech czasów. Liczba sprzedanych egzemplarzy na całym świecie wynosi ponad 100 milionów. Płyta spędziła łącznie rekordowe 37 tygodni na szczycie amerykańskiej listy przebojów Billboard 200. Zrealizowany do tytułowej piosenki teledysk zrewolucjonizował sposób, w jaki kręcono wideoklipy. "Gdy miałem 10 lat, wzięliśmy z Michaelem ślub w jego sypialni" "Dostałem... czytaj dalej »

Jackson to laureat setek nagród, w tym 14 nagród Grammy, co czyni go najchętniej nagradzanym artystą w historii muzyki popularnej, a 13 spośród jego singli uplasowało się na pierwszych miejscach list przebojów w Stanach Zjednoczonych. Artysta wywarł ogromny wpływ na kulturę masową. Był pierwszym czarnoskórym artystą, który zawładną masową wyobraźnią.

W połowie lat 90. jego kariera zeszła na dalszy plan, a media bardziej zainteresowane były jego operacjami plastycznymi i kolejnymi oskarżeniami, a potem procesami o pedofilię. Jego geniusz artystyczny nie był jednak nigdy kwestionowany.

W latach 1988-2005 Jackson mieszkał w swojej posiadłości w Kalifornii, zwanej Neverland Ranch, gdzie zbudował wesołe miasteczko, prywatne zoo, salę kinową, salę gier komputerowych, wioskę indiańską, XIX-wieczny Dziki Zachód itp., tak chętnie odwiedzane przez dzieci. W 1993 roku został po raz pierwszy oskarżony o molestowanie seksualne nieletnich. Wątek jego nieodpowiedniego związku z dziećmi pojawił się ponownie w 2003 roku, po emisji dokumentu "Living with Michael Jackson", jednak w 2005 roku został uniewinniony od stawianych mu zarzutów.

Miał troje dzieci: Michaela Josepha Jacksona Juniora, znanego jako "Prince", Paris Michael Katherine Jackson oraz Prince’a Michaela Jacksona, znanego jako "Blanket".

Zmarł 25 czerwca 2009 roku w wieku 50 lat.