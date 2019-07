Owsiak z ważnym apelem do uczestników festiwalu. Chodzi o śmieci

Weźcie bidony, żeby były wielokrotnego użycia. Nie będzie żadnych plastikowych torebek, wszędzie będzie papier. Będziemy prosić, żeby segregować, żeby ten teren zostawić tak jak go zastaliśmy - zaapelował Jerzy Owsiak do wszystkich, którzy wybierają się na Pol'and'Rock Festival do lubuskiego Kostrzyna nad Odrą.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Zielonej Górze Jerzy Owsiak, prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - organizatora Pol’and’Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą - dużo czasu poświęcił kwestii segregacji odpadów podczas trzydniowej imprezy.

Z całej Polski na Pol'and'Rock Festival. Będzie jednak 70 dodatkowych pociągów 70 dodatkowych... czytaj dalej » Zwrócił się z prośbą do osób, które będą uczestniczyć w festiwalu, aby zwracali uwagę między innymi na racjonalne wykorzystywanie wody. Poinformował, że w razie upalnej pogody dostęp do wody może być chwilowo ograniczany.

Owsiak zapowiedział, że w tegorocznej edycji imprezy będzie się zwracać szczególną uwagę na ograniczanie wykorzystywania przedmiotów plastikowych jednorazowego użytku. Dodał, że obsługujący punkty gastronomiczne nie będą mogli korzystać z plastikowych słomek do napojów.

Owsiak: na festiwalu rocznie powstaje 400 ton śmieci, które trzeba gdzieś wywieźć

W rozmowie z TVN24 Owsiak poinformował, że zwrócił się do wszystkich partnerów gastronomicznych wydarzenia, żeby przemyśleli, na czym będzie podawane jedzenie i do czego będą wlewać napoje.

Szef WOŚP podkreślił, że swoją prośbę kieruje również do wszystkich uczestników festiwalu, "aby ten teren posprzątać". - W tym roku dopiero sobie zdałem sprawę, gdy zaczęliśmy pochylać się nad liczbami, że [powstaje na festiwalu - przyp. red.] 400 ton śmieci, które trzeba gdzieś wywieźć. Trzeba je posegregować. Chcemy zrobić jak najwięcej na miejscu z udziałem publiczności. Zgodnie z przepisami tych śmieci nie można wywieźć poza granice województwa lubuskiego - wskazał Owsiak.

"Zdarzało się, że dosłownie brodziliśmy w plastiku". Plenerowe festiwale w ekonatarciu Po każdym... czytaj dalej » - Czasami to opakowanie ekologiczne jest sześć, a nawet dziesięć razy droższe niż plastikowe. Na koniec ta cena spada na klienta. Rozmawiamy o tym stale, prosimy: weźcie bidony, żeby były wielokrotnego użycia. Nie będzie żadnych plastikowych torebek, wszędzie będzie papier. Będziemy prosić, żeby segregować, żeby ten teren zostawić tak jak go zastaliśmy - zaapelował szef WOŚP.

Pol'and'Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Jego 25. edycja odbędzie się w terminie 1-3 sierpnia 2019 roku w Kostrzynie nad Odrą. Na pięciu scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata, między innymi Prophets of Rage, Skunk Anansie, Ziggy Marley, Avatar, Acid Drinkers, Testament, Parkway Drive, Black Stone Cherry, DUB FX, The Adicts, Kult, Perturbator, Decapitated, Daria Zawiałow, Happysad, Sidney Polak, Renata Przemyk, Witek Muzyk Ulicy, Cyrk Deriglasoff, Krzysztof Zalewski, Gooral, Tulia, Ralph Kaminski czy The Casualties.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu. Z festiwalowiczami spotkają się między innymi Wojciech Smarzowski, Zbigniew Zamachowski, Olga Tokarczuk, Katarzyna Nosowska, o. Ludwik Wiśniewski, Krzysztof Skiba, Wojciech Pszoniak, Mariusz Szczygieł, Filip Springer, Igor Tuleya, Justyna Kopińska, Janusz Kondratiuk i Bożena Stachura. Uczestnicy festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich.

Jak co roku w ramach Akademii zaprezentują się także liczne organizacje pozarządowe.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób dziękuje młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.