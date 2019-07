"Przed nami trzy dni miłości, przyjaźni i muzyki"





Pol'and'Rock 2019 startuje dopiero jutro, ale już czuć i słychać ten niesamowity tembr, gwar życia festiwalowego miasta. To już jest festiwal w pełni - powiedział w TVN24 rzecznik Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Krzysztof Dobies. Jak dodał, do Kostrzyna nad Odrą przyjechały już "dziesiątki tysięcy osób".

Pol'and'Rock Festiwal oficjalnie wystartuje w czwartek o godzinie 15. - Wszystko już jest gotowe. Oficjalne rozpoczęcie jutro na dużej scenie, ale już dzisiaj startuje Akademia Sztuk Przepięknych, scena w pokojowej wiosce Kriszny. Na dobrą sprawę, jeśli chodzi o infrastrukturę i życie festiwalowe miasta, to my stratujemy już dzisiaj - powiedział w "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Krzysztof Dobies, rzecznik Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Kończyć będziemy w nocy z soboty na niedzielę. Przed nami trzy dni miłości, przyjaźni i muzyki. Trzy dni fantastycznego społeczeństwa obywatelskiego. Tworzymy tutaj swój kawałek ziemi - powiedział Dobies.



Dodał, że organizatorzy są "tak samo podjarani jak ci, którzy jadą pociągami z bardzo wielu miast w Polsce".

"Już czuć i słychać ten niesamowity tembr, gwar życia festiwalowego miast"

Dobies przekazał, że na festiwal jeszcze przed rozpoczęciem przyjechało "bardzo dużo ludzi". - Już nie liczymy w setkach, nie w tysiącach, są już dziesiątki tysięcy osób - mówił w środę rano.



- Już czuć i słychać ten niesamowity tembr, gwar życia festiwalowego miasta. Śpiewy, okrzyki, pozdrowienia, zabawa, muzyka rozbrzmiewająca z namiotów, gitary. To już jest festiwal w pełni - podkreślił Dobies.

Pol'and'Rock 2019. Kto zagra?

W ciągu trzech dni festiwalu zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata, między innymi Prophets of Rage, Skunk Anansie, Ziggy Marley, Avatar, Acid Drinkers, Testament, Parkway Drive, Black Stone Cherry, DUB FX, The Adicts, Kult, Perturbator, Decapitated, Daria Zawiałow, Happysad, Sidney Polak, Renata Przemyk, Witek Muzyk Ulicy, Cyrk Deriglasoff, Krzysztof Zalewski, Gooral, Tulia, Ralph Kaminski czy The Casualties.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z osobistościami świata kultury, polityki i sportu. Z festiwalowiczami spotkają się między innymi: Wojciech Smarzowski, Zbigniew Zamachowski, Olga Tokarczuk, Katarzyna Nosowska, o. Ludwik Wiśniewski, Krzysztof Skiba, Wojciech Pszoniak, Mariusz Szczygieł, Filip Springer, Igor Tuleya, Justyna Kopińska, Janusz Kondratiuk i Bożena Stachura.

Uczestnicy festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich.

Jak co roku w ramach Akademii zaprezentują się także liczne organizacje pozarządowe.

Największy w Polsce

Pol'and'Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób dziękuje młodzieży za zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP.

Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.