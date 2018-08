Ruszył Top of the Top Festival w Sopocie. Pierwszy dzień za nami

Video: tvn24

Big Cyc o recepcie na 30 lat istnienia na scenie

11.08.| - Mówi się, że piosenki Big Cyca to historia Polski w pigułce. Na pewno te lata 90., to był czas naszej młodości, był to bardzo optymistyczny czas, taki radosny. Dzisiaj czasy są troszeczkę trudniejsze dla rock'n'rolla - mówił w "Faktach po Faktach" Jacek "Dżej Dżej" Jędrzejak, jeden z członków grupy Big Cyc. Krzysztof Skiba podkreślił, że "Big Cyc to nie jest sztuczny twór", stworzony podczas castingów, przez wytwórnie muzyczne. Zespół podczas Top OF The Top Sopot Festival będzie obchodził swój jubileusz 30-lecia pracy scenicznej.

