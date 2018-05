Philip Roth nie żyje





Foto: Miguel Rajmil /EFE/PAP Zmarł amerykański pisarz Philip Roth

W wieku 85 lat zmarł słynny amerykański pisarz Philip Roth, laureat wielu prestiżowych nagród, między innymi Pulitzera.

Philip Roth miał 85 lat Judith Thurman, bliska przyjaciółka pisarza powiedziała dziennikowi "The New York Times", że powodem śmierci Rotha była niewydolność serca. Agent pisarza Andrew Wylie poinformował, że Philip Roth zmarł w Nowym Jorku o godzinie 22.30 czasu lokalnego we wtorek.



Laureat wielu nagród

Roth należał do najbardziej poczytnych amerykańskich pisarzy swojego pokolenia.

Od lat wymieniany jako kandydat do literackiej Nagrody Nobla, za swoje utwory został uhonorowany wszystkimi innymi prestiżowymi nagrodami literackimi, w tym National Book Award, Nagrodą Pulitzera, trzykrotnie nagrodą amerykańskiego Pen Clubu im. W. Faulknera, National Book Critics Circle.



W roku 2001 jako pierwszy otrzymał Nagrodę Franza Kafki, przyznawaną przez czeskie Stowarzyszenie Franza Kafki i miasto Praga, a w roku 2011 - Międzynarodową Nagrodę Man Book Prize.

Autor skandalizującej powieści

Urodził się w 1933 roku w Newark w stanie New Jersey. Jako syn pierwszego pokolenia osiadłych w Ameryce żydowskich imigrantów z Galicji w swoich zawierających autobiograficzne motywy powieściach oddał etos amerykańskich Żydów mieszkających na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.



Roth zestawiany z Updike'iem, którego bohaterowie byli z reguły przedstawicielami anglosaskiej elity z Nowej Anglii, bywał nawet ironicznie nazywany "Updike’iem New Jersey Turnpike" - od nazwy autostrady przecinającej zamieszkiwany przez dużą żydowską diasporę stan New Jersey, rodzinny stan Rotha.



Jako absolwent Uniwersytetu Chicagowskiego, na którym poznał Saula Bellowa i swoją pierwszą żonę, zwrócił uwagę czytelników i krytyków opublikowanym w roku 1959 zbiorem pięciu opowiadań zatytułowanym "Goodbye, Columbus". Światową sławę zdobył skandalizującą powieścią "Portnoy's Complaint" ("Kompleks Portnoya"), opublikowaną w 1969 roku.



Po polsku z licznych utworów Rotha ukazały się m.in. "Amerykańska sielanka" ("American Pastoral", 1997), "Cień pisarza" ("The Ghost Writer", 1979), "Wyszłam za komunistę" ("I Married a Communist", 1998), czy "Spisek przeciwko Ameryce" ("The Plot Against America", 2004).

Przyczynił się do popularności polskich pisarzy

Jako długoletni wykładowca nowojorskiego Hunter College Roth w wywiadzie dla portalu The Daily Beast w 2009 roku posępnie zapowiadał, że "jak dobrze pójdzie, to za 25 lat czytanie powieści będzie zajęciem kultowym dla garstki ludzi, może tylko trochę większej niż liczy obecnie grono czytelników poezji łacińskiej". Jednak pisał do samego końca, a w ostatnich latach przeżywał twórczą drugą młodość.



Jako redaktor serii wydawniczej "Writers From the Other Europe" wydawnictwa Penguin Books przysłużył się do popularyzacji w Stanach Zjednoczonych pisarzy z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski. W ramach serii, wydawanej w latach 1974-1989, ukazały się m.in. utwory Jerzego Andrzejewskiego, Tadeusza Borowskiego, Witolda Gombrowicza, Tadeusza Konwickiego i Brunona Schulza.



Philip Roth jest drugim wybitnym twórcą, którego utraciła amerykańska literatura w ostatnich dniach. Przed tygodniem zmarł pisarz i dziennikarz Thomas "Tom" Wolfe m.in. autor "Ognisk próżności" realistycznego obrazu Nowego Jorku z lat 80. ubiegłego stulecia.