Peter Jackson nakręcił film o I wojnie światowej

Video: Reuters

Trailer "They Shall Not Grow Old" Petera Jacksona

28.09 | Oryginalne czarno-białe zdjęcia sprzed 100 lat. przechodzące w kolorowe, efekty trójwymiarowe - tak zapowiada się najnowsza produkcja Petera Jacksona, reżysera wielkiego hitu "Władca pierścieni". Tym razem Nowozelandczyk zajął się I wojną światową. Premiera filmu "They Shall Not Grow Old" 16 października w Londynie.

