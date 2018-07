Ariana Grande broni narzeczonego, który zażartował z zamachu w Manchesterze





Ariana Grande broni Peta Davidsona, swego świeżo upieczonego narzeczonego, którego spotkała fala krytyki za żart na temat zamachu terrorystycznego w Manchesterze po koncercie artystki.

Ariana Grande wytatuowała sobie pszczołę. Tatuaż w hołdzie ofiarom zamachu Amerykańska... czytaj dalej »

Pet Davidson zażartował z tragedii przed kilkoma miesiącami w programie telewizyjnym. Powiedział, że Ariana Grande jest sławniejsza od Britney Spears, o czym świadczyć miał fakt, że podczas koncertów Spears nie dochodziło do zamachów. Teraz wypowiedź przypomniała jedna z fanek Grande, a artystka odpowiedziała.

"To mnie mocno dotknęło i poruszyło. On żartuje, by pomóc ludziom poczuć się lepiej wobec tego, jak po***one są rzeczy, które dzieją się na tym świecie. Każdy z nas przeżywa traumę inaczej. Ja oczywiście nie uznałam tego za zabawne. To się zdarzyło przed miesiącami, a jego intencje nie były i nie są złe, ale wyszło niefortunnie" - napisała piosenkarka na Twitterze.



this has been v tough & conflicting on my heart. he uses comedy to help ppl feel better ab how f-ed up things in this world are. we all deal w trauma differently. I of course didn’t find it funny. it was months ago & his intention wasn’t/ is never malicious but it was unfortunate — Ariana Grande (@ArianaGrande) 5 lipca 2018

Szybkie zaręczyny

Ariana Grande przyjęła oświadczyny Peta Davidsona w czerwcu, po tym jak w maju zerwała z poprzednim partnerem, którym był raper Mac Miller. Para zaręczyła się po około trzech tygodniach związku. Narzeczeństwo potwierdził Davidson w programie Jimmy'ego Fallona. Ta decyzja zaskoczyła fanów Grande. "Jak to Ariana się zaręczyła?" - pisali.



jak to Ariana sie ZARECZYLA???!!1! — julcia (@slayzaara) 12 czerwca 2018

Zamach w Manchesterze

Akt terrorystyczny w Manchesterze miał miejsce 22 maja 2017 roku. Zginęły 23 osoby, w tym dwoje Polaków. Do zamachu przyznało się tak zwane Państwo Islamskie. Do wybuchu doszło przed Manchester Areną chwilę po koncercie w ramach trasy Dangerous Woman Tour Ariany Grande.