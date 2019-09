"Boże Ciało" Jana Komasy polskim kandydatem do Oscara. "Ogromne wyróżnienie"

Film "Boże Ciało" Jana Komasy został polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy - ogłosiła polska komisja selekcyjna pod przewodnictwem producentki filmowej Ewy Puszczyńskiej. "Jest to dla mnie i dla całego zespołu ogromne wyróżnienie" - oświadczył reżyser w komunikacie przesłanym tvn24.pl

Producentka "Zimnej wojny" przewodniczącą komisji oscarowej Producentka... czytaj dalej » W przyszłorocznej edycji Nagród Akademii Filmowej filmy nieanglojęzyczne konkurować będą o Oscara w kategorii o zmienionej nazwie, to znaczy dla najlepszego pełnometrażowego filmu międzynarodowego.

Przewodniczącą tegorocznej komisji selekcyjnej jest Ewa Puszczyńska, znana polska producenta filmowa, która była współtwórczynią sukcesu filmów Pawła Pawlikowskiego. Obok niej w komisji zasiadali dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Radosław Śmigulski, dwukrotnie nominowany do Oscara autor zdjęć filmowych Łukasz Żal, laureat Oscara Jan A.P. Kaczmarek, ceniona reżyserka filmów dokumentalnych Anna Zamecka oraz Małgorzata Szczepkowska-Kalemba (kierownik Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych PISF).

"Jest to dla mnie i dla całego zespołu ogromne wyróżnienie"

"Cieszymy się, że nasz film został doceniony przez polską komisję oscarową" - napisał Jan Komasa w komunikacie, przesłanym tvn24.pl. Reżyser obecnie przebywa w Toronto, gdzie 10 września prezentowany był jego film.

"Jest to dla mnie i dla całego zespołu ogromne wyróżnienie. Bardzo chcę z tej okazji podziękować producentom filmu i całej ekipie odpowiedzialnej za jego powstanie. To kameralny film, którego entuzjastyczny odbiór na całym świecie nas zaskoczył i przerósł nasze oczekiwania, jeśli takowe w ogóle były" - podkreślił.

"Mam nadzieję, że ta niezwykła historia zyska teraz więcej możliwości, by dotrzeć do większej ilości widzów na świecie" - dodał Komasa.

Opowieść inspirowana prawdziwymi zdarzeniami

"Boże Ciało" to inspirowana prawdziwymi zdarzeniami historia 20-letniego Daniela (Bartosz Bielenia), który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast się tam udać, Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Pod nieobecność duchownego, chłopak udając księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku. Od początku jego metody ewangelizacji budzą kontrowersje wśród mieszkańców, szczególnie w oczach surowej kościelnej Lidii. Z czasem jednak nauki i charyzma fałszywego księdza zaczynają poruszać ludzi pogrążonych w tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością kilka miesięcy wcześniej. Tymczasem w miasteczku pojawia się dawny kolega Daniela z poprawczaka, a córka kościelnej, Marta, coraz mocniej zaczyna kwestionować duchowość młodego księdza. Wszystko to sprawia, że chłopakowi grunt zaczyna palić się pod nogami.

Komasa zakończył zdjęcia do "Sali samobójców. Hejter" Jan Komasa wraca... czytaj dalej » Pozostałą część obsady dopełniają Tomasz Ziętek i Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna i Łukasz Simlat, a także Barbara Kurzaj, Zdzisław Wardejn oraz Leszek Lichota.

Festiwalowe tournee

"Boże Ciało" Jana Komasy swoją światową premierę miał w ramach konkursu Giornate degli Autori.

Konkurs powstał w 2004 roku - jak piszą organizatorzy - "jako niezależne wydarzenie na obrzeżach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, wzorowanym na prestiżowej (sekcji - red.) Directors' Fortnight' festiwalu w Cannes". Komasa doceniony został nagrodą Europa Cinemas Label, a film znalazł się trójce najlepszych tytułów konkursu.

Film zaprezentowany został także na najważniejszym północnoamerykańskim wydarzeniu filmowym - Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Azjatycka premiera obrazu odbędzie się natomiast na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Busan w Korei Południowej.

"Boże Ciało" o nominację do Oscara powalczy między innymi z "Parasite" (reż. Bong Joon-ho, Korea Południowa), "Ból i blask" (reż. Pedro Amodovar, Hiszpania), "Błąd systemu" (reż. Nora Fingscheidt, Niemcy), "It Must Be Heaven" (reż. Elia Suleiman, Autonomia Palestyńska) czy "Niewidoczne życie sióstr Gusmao" (reż. Karim Ainouz, Brazylia).

W 2019 roku polskim kandydatem do Oscara była "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego. Produkcja miała szanse na statuetki w kategoriach: najlepszy film nieanglojęzyczny, zdjęcia oraz reżyseria.