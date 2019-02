Okrzyki, łzy i wielka radość. Tak cieszyli się nominowani do Oscara

Są tacy, którzy na wyróżnienie czekają latami. Inni swoją szansę dostają po raz kolejny. Jednak za każdym razem artyści filmowi w pełnym napięciu czekają na ogłoszenie oscarowych nominacji. Zobacz, jak reagowali ci, którzy w tym roku mają szansę na złotą statuetkę.

22 stycznia Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS) ogłosiła listę nominowanych do Oscarów. W tym gronie znalazło się wielu aktorów, reżyserów, scenarzystów, producentów, kostiumografów, kompozytorów, twórców piosenek, którzy w przeszłości już pojawiali się wśród nominowanych, na przykład Diane Warren - 9 razy, Sandy Powell - 12 razy, Alexandre Desplat - 9 razy, Marc Shaiman - 6 razy.

Są też tacy, którzy - jak Richard E. Grant - kilka dekad czekali na swoją pierwszą oscarową nominację.

Tak się cieszyli

AMPAS przygotowała wideo, które pokazuje chwile napięcia, a potem ogromną radość niektórych spośród artystów, którzy usłyszeli swoje nazwisko podczas tegorocznego ogłoszenia nominacji do Oscara.



91. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się w Los Angeles w niedzielę 24 lutego.