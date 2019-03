Leonardo DiCaprio i Brad Pitt na plakacie promującym film z udziałem Polaka





Do sieci trafił plakat najnowszego filmu Quentina Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood". W mediach społecznościowych udostępnili go między innymi Leonardo DiCaprio, który gra jedną z głównych ról, oraz Rafał Zawierucha - w produkcji wcielił się w postać Romana Polańskiego.

Na plakacie pozują Leonardo DiCaprio i Brad Pitt - główne gwiazdy produkcji. "Hollywood. 1969." - napisał krótko pod zdjęciem na Instagramie DiCaprio.

Upadły gwiazdor i morderstwa w tle

Akcja kolejnego filmu Tarantino toczy się w 1969 roku. Dokładnie 50 lat temu w Los Angeles sekta Mansona dopuściła się okrutnych morderstw: wtedy właśnie zginęła Sharon Tate, żona Romana Polańskiego. Produkcja opowiada o tamtych wydarzeniach oraz o Ricku Daltonie (Leonardo DiCaprio), byłej gwieździe serialowych westernów i o jego przyjacielu Cliffie Booth, kaskaderze (Brad Pitt).

Zawierucha w Hollywood

W rolę młodego Romana Polańskiego wcielił się Rafał Zawierucha. Swoją pracę z Hollywood aktor relacjonuje w mediach społecznościowych. Dzieli się tam między innymi zdjęciami z planu.

To właśnie na Instagramie aktor poinformował o udziale w projekcie Tarantino. "Moje marzenie właśnie się spełniło" - napisał wtedy Zawierucha.

O pracy w Hollywood polski aktor opowiadał na antenie TVN24. - Jak czytałem scenariusz, miałem ciarki, słyszałem muzykę, która jest napisana, słyszałem dźwięki otwieranych drzwi, płakałem, śmiałem się, nie wierzyłem własnym oczom. To będzie wielki film - stwierdził Zawierucha.

Gwiazdorska obsada

W produkcji obok DiCaprio i Pitta biorą też udział m. in.: Margot Robbie (jako Sharon Tate), Lena Dunham, Maya Hawke (córka Umy Thurman i Ethana Hawke'a), Al Pacino, Burt Reynolds, Luke Perry, Dakota Fanning i Damon Herriman (jako Charles Manson).

Światowa premiera "Once Upon a Time in Hollywood" odbędzie się 26 lipca. W Polsce film trafi do kin 9 sierpnia.

Plakat szybko doczekał się już przeróbek. Oto najpopularniejsze.



