"Wierzę, że wygram i to jest mój cel". Olivia Newton-John o swej walce z rakiem

Z chorobą nowotworową zmaga się od ponad ćwierćwiecza. Ostatnia diagnoza jest bardzo poważna: rak piersi w najbardziej zaawansowanym stadium, z przerzutami. Piosenkarka i aktorka Olivia Newton-John w emocjonalnym wywiadzie telewizyjnym przyznała, że zdarzają się jej chwile rozpaczy, ale wierzy w to, że wygra. - To jest mój cel - dodała.

69-letnia Olivia Newton-John, najbardziej znana jako gwiazda filmowego musicalu "Grease" z 1978 roku, z chorobą nowotworową zmaga się od 1992 roku. Wówczas po raz pierwszy zdiagnozowano u niej raka piersi. Terapia okazała się skuteczna, ale w 2013 roku nastąpił nawrót choroby.

W ubiegłym roku po raz trzeci usłyszała diagnozę nowotworową: rak piersi w stadium czwartym z przerzutami do kręgosłupa. Czwarte stadium to najbardziej zaawansowana postać raka. Oznacza, że zajął już inne organy lub tkanki organizmu.

"Nie powinnam mówić: walka. To podróż"

Aktorka opowiedziała o tym w programie "Sunday Night" w australijskiej telewizji. - Jestem jedną z milionów w tej walce. Nie powinnam mówić: walka... W tej podróży - stwierdziła.

- Wiele osób traktuje to jako walkę i każdy ma prawo widzieć to po swojemu. Ja postrzegam to jako część mojej misji - dodała.

Zdradziła, że poddaje się naświetlaniom, ale sięga także po medyczną marihuanę i inne naturalne terapie. Jak zapewniła, efekty są "naprawdę dobre". - Wierzę, że wygram i to jest mój cel - powiedziała.

"Nie ma powodów do narzekania"

Newton-John, która jest Australijką pochodzenia brytyjskiego (gdy miała sześć lat, jej rodzina przeprowadziła się tam ze Zjednoczonego Królestwa), wyraziła nadzieję, że jeśli chodzi o medyczną marihuanę, w Australii zostaną przyjęte takie regulacje prawne, jakie obowiązują w amerykańskim stanie Kalifornia, gdzie gwiazda obecnie mieszka.

- Moim marzeniem jest, żeby w Australii już wkrótce (marihuana medyczna) była dostępna dla wszystkich pacjentów onkologicznych, ludzi chorujących na raka, który powoduje ból - zaznaczyła.

Czterokrotna zdobywczyni nagrody Grammy przyznała się do chwil rozpaczy. Podkreśliła jednak, że miała "niesamowitą karierę" i "nie ma powodów do narzekania".

Już po pierwszej diagnozie nowotworowej w 1992 roku Olivia Newton-John włączyła się w kampanię na rzecz chorych na raka, między innymi założyła w Melbourne centrum terapeutyczne i badawcze swojego imienia (Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre).

W światowej czołówce artystów

Urodzona w Anglii w 1948 roku aktorka i piosenkarka stała się międzynarodową gwiazdą przede wszystkim dzięki roli w kultowym musicalu "Grease" z Johnem Travoltą z 1978 roku. Wcześniej reprezentowała Wielką Brytanię na Eurowizji w 1974 roku, przegrywając rywalizację z zespołem ABBA.

Jej ojciec, który był oficerem MI6, brał udział w pracach nad rozszyfrowaniem Enigmy. W 1954 roku rodzina wyemigrowała do Australii.

Olivia Newton-John ma na koncie cztery statuetki Grammy, dziesięć nagród AMA i kilkanaście innych wyróżnień i odznaczeń. W swojej dotychczasowej karierze, którą rozpoczęła w wieku 13 lat, sprzedała około 100 mln egzemplarzy nagrań - jest pod tym względem w ścisłej czołówce światowych artystów.