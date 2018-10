Książka Olgi Tokarczuk w finałowej piątce National Book Award

Foto: PAP/Jacek Bednarczyk Video: tvn24

"Cieszę się, że przecieram szlaki"

23.05 | Teraz będą uważnie patrzeć na to, co się pisze w Polsce. Cieszę się, że przecieram szlaki - podkreśliła pisarka Olga Tokarczuk, która we wtorek otrzymała prestiżową Międzynarodową Nagrodę Bookera. Dodała, że główną rolę w sukcesie odegrała Jennifer Croft - tłumaczka nagrodzonej powieści "Bieguni" ("Flights"). Tokarczuk podkreśliła, że rola tłumacza "jest trochę magiczna".

