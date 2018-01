Brytyjska Akademia Filmowa i Telewizyjna ogłosiła nominacje do swoich corocznych nagród. Bezkonkurencyjny okazał się "Kształt wody" Guillermo del Toro. O miano najlepszego filmu animowanego powalczy polsko-brytyjski "Twój Vincent".

Najwięcej nominacji do nagród BAFTA - aż dwanaście - otrzymał film meksykańskiego reżysera Guillermo del Toro "Kształt wody". Wyprzedził dramat wojenny "Czas mroku" i "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri", które będą rywalizowały w dziewięciu kategoriach. O miano najlepszego filmu roku powalczą także "Dunkierka" i "Tamte dni, tamte noce".

Tytuły te pokrywają się z filmami nominowanymi do Złotych Globów, które podobnie jak brytyjskie Oscary - bo tak mówi się o nagrodach BAFTA, uważane są za przedoscarowy prognostyk. W ostatnich latach ich laureaci tylko w części pokrywają się jednak ze zdobywcami złotych statuetek. W minionym roku nagrodę BAFTA dla najlepszego filmu zdobył głośny "La La Land", podczas gdy Amerykańska Akademia Filmowa wskazała na "Moonlight". Nie do końca pokryły się też nagrody aktorskie.

Wśród nominowanych animowanych obrazów (w tym roku są to jedynie trzy tytuły) znalazł się "Twój Vincent". Tę polsko-brytyjską produkcję Doroty Kobieli i Hugh Welchmana Anglicy traktują jednak - podobnie jak Polacy - jako "swoją". To właśnie ten film, nie disneyowski obraz "Coco", jest głównym faworytem w swojej kategorii.

Źródło: Imperial - Cinepix Kadr z filmu "Kształt wody" - 12 nominacji do BAFTA 2018

"Kształt wody", "Czas mroku" czy "Billboardy..."?

"Kształt wody", nagrodzona Złotym Lwem na festiwalu w Wenecji, baśniowa opowieść o latach zimnej wojny, nominowana jest do nagrody BAFTA nie tylko w najważniejszej kategorii, ale także w wielu innych (reżyseria, scenariusz oryginalny, kobieca rola pierwszoplanowa, kobieca rola drugoplanowa, muzyka, zdjęcia, kostiumy, dźwięk). Przypomnijmy jednak, że przypadku Złotych Globów siedem nominacji dla tego filmu przełożyło się tylko na dwie statuetki i - nie licząc reżyserii - wcale nie w najważniejszych kategoriach. "Twój Vincent" polskiej reżyserki coraz bliżej nominacji do Oscara Pierwszy w... czytaj dalej »

Brytyjscy krytycy są zdania, że głównym rywalem obrazu del Toro będzie "Czas mroku" z wielką kreacją Gary'ego Oldmana w roli Winstona Churchilla.

To właśnie on ma największą szansę na nagrodę BAFTA dla aktora pierwszoplanowego. Stworzył genialną kreację, jest przy tym rasowym Brytyjczykiem, a członkowie BAFTA lubią honorować swoich rodaków.

Liczba nominacji dla "Trzech billboardów za Ebbing, Missouri" pokazuje, że i tym razem - podobnie jak w przypadku Złotych Globów - ten właśnie obraz może okazać się czarnym koniem.

Z całą pewnością na statuetkę może liczyć bezkonkurencyjna wśród pań na pierwszym planie Frances McDormand, której w zgodnej opinii krytyków jedynie cud mógłby przeszkodzić w odebraniu za rolę w tym filmie zarówno nagrody BAFTA, jak i Oscara.

Animowany pewniak i niewiadome

O miano najlepszego filmu animowanego powalczą w tym roku tylko trzy tytuły. Polsko-brytyjska opowieść o ostatnich tygodniach życia Vincenta van Gogha w niedzielę miała szansę zdobyć Złoty Glob, który ostatecznie otrzymali twórcy filmu "Coco".

Konkurujący z "Twoim Vincentem" trzeci z filmów to również głośna, znana w Polsce, wzruszająca produkcja "Nazywam się Cukinia", która w ubiegłym roku miała szansę na Oscara.

O statuetkę w kategorii "najlepszy film zagraniczny" powalczą irański "Klient" Asghara Farhadiego, francuska produkcja "Elle" Paula Verhoevena czy koreańska "Służąca". Filmy nieanglojęzyczne wchodzą często do brytyjskich kin z dużym opóźnieniem w stosunku do innych rynków, w zestawieniu nie ma więc na przykład szwedzkiej produkcji "The Square", obsypanej deszczem Europejskich Nagród Filmowych, a wcześniej nagrodzonej Złotą Palmą w Cannes. Do kin brytyjskich film wejdzie bowiem dopiero wiosną.

Według krytyków to właśnie w tej kategorii należy spodziewać się największych niespodzianek.

Nazwiska laureatów BAFTA 2018 zostaną ogłoszone 18 lutego w Royal Albert Hall w Londynie.

Źródło: Next Film Van Gogh w animacji "Twój Vincent"

NOMINACJE DO BAFTA 2018 - GŁÓWNE KATEGORIE

FILM

"Tamte dni, tamte noce"

"Czas mroku"

"Dunkierka"

"Kształt wody"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

FILM BRYTYJSKI

"Czas mroku"

"The Death of Stalin"

"Piękny kraj"

"Paddington 2"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

DEBIUT BRYTYJSKIEGO PRODUCENTA, SCENARZYSTY, REŻYSERA

"The Ghoul"

"Nie jestem czarownicą"

"Jawbone"

"Nasze królestwo"

"Lady M."

FILM ZAGRANICZNY

"Elle"

"Najpierw zabili mojego ojca"

"Służąca"

"Niemiłość"

"Klient"

DOKUMENT

"Miasto duchów"

"Nie jestem twoim murzynem"

"Ikar"

"Niewygodna prawda 2"

"Jane"

ANIMACJA

"Coco"

"Twój Vincent"

"Nazywam się Cukinia"